香港學校│啟思小學附屬幼稚園 利用探索式學習 令學生對知識融會貫通 校長認為面試不要給孩子過多壓力

校長吳慶蓮指，啟思小學附屬幼稚園的抱負，希望學校是一間具前瞻性、富啟發性、成就超卓的學習園地，學生、教師及家長，一起追求卓越及積極求知的樂趣和成果。另外，學校以學生為本，實踐「全人教育」，重視思維與潛能發展，以及正確世界觀建立；學生在愉快和關愛的環境下，品學並進，穩健成長。 圖：蘇文傑 文：袁雅婷
探索式學習主動探究
吳校長稱，課程的設計及對學生的關顧，都是基於尊重每個小朋友的個人特質，而且透過3年學習，幼兒能將個人潛質及優勢發揮得最好，同時打開他們潛藏特質，在重要的啟蒙階段，幫助小朋友作各方面嘗試。
她續指，學校教學方案並不單一，因為很多學習模式都可以在學生學習過程中應用，例如學習數學可能真的要不斷重複練習，才能理解。所以有很多不同學習方法，會放進小朋友每天學習歷程中，不過探索式是最主幹學習方法，因為可使小朋友成為主動學習者，這是最有成效方式。
利用思維導圖作出分析
還有學校需要學生提交思維導圖(Mind Map)作為學習成果。通過mind map圖文記錄，可反映他們對主題的認識，校方會隨他們的能力，讓他選擇畫圖或用文字紀錄。學生選擇哪種方式提交mind map，都要先在腦海篩選剛看過甚麼，分析屬於那一類，最後認為合適才會寫入mind map中，對學生學習有益處。吳校長更指，探索過程需要多種活動，包括參觀、觀察、實驗或者圖書閱讀，亦會有小組討論等。如果看過小朋友的mind map，就會知道每個學生的學習成效，又可分析到他們的能力及興趣，亦反映出他們學習了甚麼，這才是mind map最精彩的地方。
思維導圖使學習變得立體
例如之前教授了關於中國的單元，他們的mind map可以反映出來，看到在學習主題前，mind map中只分類提及熊貓及麵食等簡單概念。學習主題後有學生的mind map令她印象深刻，學生將它分類成食物，有包點、麵食、米、粉；另一條線拉下來的是四大發明；跟著就是文字，下面顯示就是他的名字，而名字上面有象形文字。
當學生經過探索式學習，學習變得更立體，並不是只記著片面的知識，是很多他感興趣的元素都會被留意到，並讓他們整理成清晰的概念。如果每一個單元都可以這樣帶動，用這個心態學習，其實可以很通達，因為所有概念都可以用同一個想法貫穿。吳校長相信，這就是教學精彩的地方。
配合發展趨勢 培養成長型心態學生
該校更經常需要配合發展，將教學策略及方向轉變。吳校長解釋，課程設計必須具備一定前瞻性，例如廿一世紀學習者需要的素質——解難、溝通、合作、語言，校方一直不斷給予學生這些機會與栽培，這些都印證學校前行的方向，效果非常理想。最近例子是「成長型心態」教育，現在很多教學人員都在想怎樣將固化型思想，變為成長型思維的人，其實不只是小朋友需要學，所有人都應該向這個方向進化，學校在兩年前已經進行「I can do it」這個方向，吳校長認為，這個自我評量很明確，現在學校的敏銳性亦很高。
專屬外語老師 教授兩文三語
學校每天都會採用兩文三語教學，3種語言在課堂中穿插，同時會用相同主題帶動，即是說學習不同語言時，會同時應對在同一主題上。校方設計了很多theme book，使無論粵語、英文、普通話學習，都有相應主題詞彙需要學生銘記，從中他們能從兩文三語方面，深化了解相關對話用語。而且學校更有專屬外語老師每日跟進學生進度，以免他們的語文表現被落後他人。
升小及成長優勢
在升學方面，作為啟思小學附屬幼稚園，該校的學生會優先被啟思小學面見，每年都有很大部份畢業生能夠升讀啟思小學。還有，連貫教育理念的啟思中學，吳校長認為，這樣幼、小、中升是非常理想的學習階梯。
她更表示，經常與家長傾談，發現一個很值得分享的訊息，很多學生繼續學習的表現會延伸到小學，甚至乎中學，即是說他學習發揮或個人成長，並非止步於幼稚園所見，這是學校給予學生很大的優勢。
面試貼士：不要給孩子過多壓力
家長千萬不要給孩子過多壓力，很多時校長都會提醒小朋友及家長，來學校面試時，就當作來探望他們，認識一些新朋友，來學校的氛圍很重要。就算學生能否入讀，對學校第一印象亦很重要，這對小朋友的影響很深遠。如果家長給小朋友太大壓力，吳校長認為，是否被取錄是另一回事，但對他們來說是不必要。
她更透露，通常面試時，第一個環節都是與老師見面，讓小朋友玩玩具，過程中學校會留意小朋友各樣的成長發展，是否已經準備好可以上學，或者他有特別的地方，學校需要再與家長溝通。