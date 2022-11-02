香港學校│啟思小學附屬幼稚園 利用探索式學習 令學生對知識融會貫通 校長認為面試不要給孩子過多壓力

校長吳慶蓮指，啟思小學附屬幼稚園的抱負，希望學校是一間具前瞻性、富啟發性、成就超卓的學習園地，學生、教師及家長，一起追求卓越及積極求知的樂趣和成果。另外，學校以學生為本，實踐「全人教育」，重視思維與潛能發展，以及正確世界觀建立；學生在愉快和關愛的環境下，品學並進，穩健成長。 圖：蘇文傑 文：袁雅婷

探索式學習主動探究

吳校長稱，課程的設計及對學生的關顧，都是基於尊重每個小朋友的個人特質，而且透過3年學習，幼兒能將個人潛質及優勢發揮得最好，同時打開他們潛藏特質，在重要的啟蒙階段，幫助小朋友作各方面嘗試。

她續指，學校教學方案並不單一，因為很多學習模式都可以在學生學習過程中應用，例如學習數學可能真的要不斷重複練習，才能理解。所以有很多不同學習方法，會放進小朋友每天學習歷程中，不過探索式是最主幹學習方法，因為可使小朋友成為主動學習者，這是最有成效方式。

利用思維導圖作出分析

還有學校需要學生提交思維導圖(Mind Map)作為學習成果。通過mind map圖文記錄，可反映他們對主題的認識，校方會隨他們的能力，讓他選擇畫圖或用文字紀錄。學生選擇哪種方式提交mind map，都要先在腦海篩選剛看過甚麼，分析屬於那一類，最後認為合適才會寫入mind map中，對學生學習有益處。吳校長更指，探索過程需要多種活動，包括參觀、觀察、實驗或者圖書閱讀，亦會有小組討論等。如果看過小朋友的mind map，就會知道每個學生的學習成效，又可分析到他們的能力及興趣，亦反映出他們學習了甚麼，這才是mind map最精彩的地方。

思維導圖使學習變得立體

例如之前教授了關於中國的單元，他們的mind map可以反映出來，看到在學習主題前，mind map中只分類提及熊貓及麵食等簡單概念。學習主題後有學生的mind map令她印象深刻，學生將它分類成食物，有包點、麵食、米、粉；另一條線拉下來的是四大發明；跟著就是文字，下面顯示就是他的名字，而名字上面有象形文字。

當學生經過探索式學習，學習變得更立體，並不是只記著片面的知識，是很多他感興趣的元素都會被留意到，並讓他們整理成清晰的概念。如果每一個單元都可以這樣帶動，用這個心態學習，其實可以很通達，因為所有概念都可以用同一個想法貫穿。吳校長相信，這就是教學精彩的地方。