香港學校｜國民學校漢師中英文幼稚園•幼兒園 校外教學/特別家長觀課 學生跳出課室親身學習

位於長洲的國民學校漢師中英文幼稚園，校長周靜文上任之初，即著力推行多項新措施，包括增加學生校外學習次數及增設家長觀課活動，期望讓學生以第一身感受及學習新事物。校長老師皆是長洲人，十分了解區內資源及動向，令學生有更多機會出外參觀及學習，包括參觀當區區議員辦事處等。

校長周靜文與學生合照

幼稚園希望學生德、智、體、群、美五育均衡發展，特別著重讓學生親身學習，經常舉辦不同校外活動，包括參觀當區區議員辦事處及農莊等。校長周靜文期望透過不同體驗活動，從動手中學習，令學生有深刻感受及愉快地學習。老師在課堂設計不同遊戲，讓學生輕鬆學習各種概念。例如美藝課時，老師先透過唱歌讓學生重溫身體各部位名稱，再利用透明膠片讓學生互畫對方五官，令小朋友不知不覺中學習五官位置及名稱。

重視親身學習 大量戶外上課參觀機會 由於校長及老師都是長洲人，熟悉長洲不同資源及消息，能安排各種區內的活動讓學生親身體驗。開學短短一個月，學校已經安排學生5次的外出參觀活動，包括參觀消防局、區議員辦事處及農莊等。加上學校位處島內，有更多土地空間進行戶外課堂，K3學生每周都會到學校附近的戶外籃球場上體能課，相比市區的全室內幼稚園，國民學校漢師中英文幼稚園學生有更多接觸新鮮空氣及曬太陽的機會，促進身體健康。體能課更會有普通話老師在旁，以普通話與學生對話，為學生創造語境。最特別的是，幼稚園在剛剛過去的中秋節舉辦「中秋夜遊蹤」活動，家長及學生要在長洲街頭做不同任務，例如向路人恭賀中秋節快樂等。與其他學校只在校舍內舉辦中秋節活動相比，國民學校漢師中英文幼稚園成功讓學生感受中秋氣氛及增進親子關係。

少有家長觀課活動 家長觀課是幼稚園少見的活動，不少學校擔心會讓老師承受太大壓力而放棄，但國民學校漢師中英文幼稚園反其道而行，校長大力推行家長觀課，8月開學至今已經進行了3次。家長除了每周參與早會外，更能以幼兒身份參與課堂活動，並非只坐在課室後排督學。K1學生芯瑜的媽媽觀課後認為，親身了解學生在遊戲中學習新概念。學校教育方式亦是她選擇此幼稚園目的，現時小朋友每日放學時很開心，回家後自動自覺做功課。校長補充，更有家長觀課後表示，自己從未上過幼稚園，是第一次以學生身份參與幼稚園課堂，感到興奮及快樂。

學生自由探索 近年流行「自由遊戲」教學法，小朋友可自由探索預先準備的各種材料，訓練他們的小肌肉及開發感官。周校長將自由遊戲引入學校，每星期讓學生感受不同材料帶來的感官刺激。採訪當日，學校為學生預備咖啡粉、冰塊、雞蛋殼及黏土等材料，N班學生穿上圍裙自由探究不同材料。校長表示，自由遊戲除了刺激學生感官外，亦是好機會讓老師了解學生性格，例如學生喜歡將顏料塗上身體上，反映他性格較封閉，所以會讓顏料遮蓋自己。

靠養龜培養愛心責任感 學校更從長洲居民手中領養一隻烏龜，為了用正確方式飼養烏龜，學校邀請香港警務處職員到校講解養龜須知，學生了解準確養龜方式。學生每日要輪流餵龜，培養他們的愛心及責任感。

面試貼士 周校長表示，除了考慮學校距離之外，家長可先了解學校的辦學理念及教學宗旨是否切合自己想法，建議家長不妨到學校開放日，以深入了解學校情況。至於國民學校漢師中英文幼稚園•幼兒園的面試較為輕鬆，主要觀察小朋友與老師的對答，包括小朋友會否對老師有正面回應及眼神接觸等。周校長認為，如果小朋友的家長能參與面試，較能體現他們的小朋友的關顧及重視。