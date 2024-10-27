香港學校｜基督教宣道會茵怡幼稚園 2000呎戶外平台/校內樹屋歷奇/視藝展 讓學生健康成長

剛踏進基督教宣道會茵怡幼稚園校門，目光就會被開闊的戶外平台及擺滿走廊的學生作品吸引着。與其他幼稚園不同，基督教宣道會茵怡幼稚園擁有寬闊戶外平台，學生每日都可以在戶外平台上堂及玩遊戲，享受新鮮空氣及陽光。楊嘉明校長認為，環境是孩子的第3位老師，希望學生透過直接體驗及探索能提升對大自然的認識及興趣。學校同時重視學生藝術發展，每年會舉辦「視藝展」活動，化身成藝術館展示學生作品。

少有校內設戶外平台 學生每日享受新鮮空氣 香港大部份幼稚園均設於室內，甚少有戶外空間供學生上課。但基督教宣道會茵怡幼稚園校舍內就有2000呎戶外平台，擺放樹屋、波波池及遊戲用具等，竟然更設有小型嬉水池。學生每日有半小時在戶外平台玩自由遊戲及上體能課，在清晨陽光下，學生可以呼吸新鮮空氣，釋放心靈上的煩惱。

學校更特意每年從校外聘請專業歷奇教練，善用戶外平台的樹屋設置不同任務，提升學生體能及訓練團隊合作精神，例如學生要合作拉動滑輪裝置，從吊桶提取任務卡。完成各種任務後，學生要攀過繩網陣，將任務卡帶回終點。校長補充，學校每年夏天會舉辦嬉水活動，在嬉水池及充氣泳池內放滿水，讓學生清涼一夏，享受無憂無慮的童年時光。

加上校舍為長方形，課室設於戶外平台兩旁，走廊同時成為一部分戶外空間，於是學校利用走廊擺放各種教具。當學生進行自由時間或上視藝課時，就會到走廊上課，不僅地方廣闊，不怕被人「批踭」，同時又能感受大自然的美好，聽着小鳥吱吱聲及風聲畫畫，放鬆學生心情。

大型視藝展展示學生作品 每年舉辦的視藝展同樣是基督教宣道會茵怡幼稚園的節目重頭戲之一，學生和老師會提前一個月精心籌備展覽。往年視藝展將幼稚園化身成大型「中華文化街」，以中華文化為主題。每個課室都有不同內容，有課室化身為「茵怡茶樓」，到訪者可了解飲茶文化，老師更製作一輛點心車，佈置盡量貼近傳統酒樓特色，十分有心思；學校門口擺放「茵怡美食亭」，家長與小朋友可以淺嘗中國傳統小食。整個校舍佈滿老師及學生作品，不單只有牆壁、走廊及課室等位置，就連天花板亦吊着學生作品，實在讓人目不暇給。

每月不同繪本 按能力調整教學內容 繪本教學是幼稚園另一特色。學校每個月的課程內容圍繞繪本進行教學，並且按照學生能力差異進行課程調整。例如今個月主題繪本是《彩色寶寶》，故事內容主要講述不同顏色所代表的情緒，如紅色代表生氣、橙色代表快樂等。老師就以繪本為教學中心，K3學生會用不同顏色的材料進行臉譜創作，K1學生則使用不同顏色的輕黏土，不但能強化學生的小肌肉，更可藉此表達自己的情緒，逐漸培養學生情緒管理技巧。

邀孕婦到校分享培養品德 幼稚園十分着重品德教育。楊校長認為，幼兒時期是品格塑造的關鍵階段，幼兒教育對於孩子的價值觀及未來發展至關重要。因此學校除了各級設有「禮貌大使」、「秩序大使」及「好幫手」外，甚至邀請懷孕媽媽到校分享，讓學生認識及了解懷孕的辛苦及不易，養成學生同理心。訪問當日，老師更加讓學生用校服上衣包着氣球，假裝懷孕，就連男學生亦跟着「懷孕」，場面搞笑。

面試貼士 楊校長期望家長能了解及認同學校教育理念，入學面試主要以簡單輕鬆的遊戲方式進行。學校同時會與家長交談，讓家長更清楚學校的教學方針。

基督教宣道會茵怡幼稚園 楊嘉明校長