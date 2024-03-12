香港學校｜基督教崇真中學 三大教學特色 上課事半功倍

基督教崇真中學校長張文偉曾被問：「為甚麼不在各處取錄在一些精英，那就不用想方設法提升學生的成績。」但他寧願有教無類，希望學生經過學校的選擇過程，由老師去發掘他們可取之處。而當中成功感及教育意義，對張校長來說非常重大。

基督教崇真中學校長張文偉曾被問：「為甚麼不在各處取錄在一些精英，那就不用想方設法提升學生的成績。」但他寧願有教無類，希望學生經過學校的選擇過程，由老師去發掘他們可取之處。而當中成功感及教育意義，對張校長來說非常重大。

文：袁雅婷 攝：羅錦鴻

特設思考方法科

基督教崇真中學張校長認為，該校在辦學上有三大特色。首先，學生要有豐富的知識外，思考技能亦同樣重要，於初中已設立思考方法科，例如利用各種時事或學科知識，讓他們分析及掌握不同的思考技能。

配合發展趨勢 學習AI

其次，該校亦很著重資訊科技，特別是與人工智能(AI)的知識及技能。在過去幾年，學校積極配合軟硬件配套的提供及發展，在課程引入很多相關程式。張校長稱，「AI是愈來愈重要，有些學生從小學已經開始學習，入讀基祟後，他們可進一步去深化及建立這方面的技能。」中一二學習AI是最重要的，所以每星期設有一課節教授AI技能，校方會選取AI素材再製作成適合的課程。

校方並參考各國發展的合成AI技巧，從中查看學生適合在甚麼領域中，使用不同的AI技能；以及在初中時讓他們明白使用AI的道德守則及背後原理。若學生在這兩年掌握了AI技能，於大學或將來工作時，更能以實力面對未來的AI發展。

要求學生備課學習

第三點，學校很著重同學自己去參與及思考，所以基本上所有課堂都要求學生備課學習。校方會先給他們一些未學過的資料，然後要同學搜索書籍，再自行分析，完成後便上交給老師。上課前，老師則會先看他們備課的作業，然後掌握到「最適合」及「不需要」教授的內容，集中教一些他們掌握不到的內容。