香港學校｜基督教崇真中學 三大教學特色 上課事半功倍

基督教崇真中學校長張文偉曾被問：「為甚麼不在各處取錄在一些精英，那就不用想方設法提升學生的成績。」但他寧願有教無類，希望學生經過學校的選擇過程，由老師去發掘他們可取之處。而當中成功感及教育意義，對張校長來說非常重大。
文：袁雅婷 攝：羅錦鴻
基督教崇真中學校長張文偉曾被問：「為甚麼不在各處取錄在一些精英，那就不用想方設法提升學生的成績。」但他寧願有教無類，希望學生經過學校的選擇過程，由老師去發掘他們可取之處。而當中成功感及教育意義，對張校長來說非常重大。
文：袁雅婷 攝：羅錦鴻
特設思考方法科
基督教崇真中學張校長認為，該校在辦學上有三大特色。首先，學生要有豐富的知識外，思考技能亦同樣重要，於初中已設立思考方法科，例如利用各種時事或學科知識，讓他們分析及掌握不同的思考技能。
配合發展趨勢 學習AI
其次，該校亦很著重資訊科技，特別是與人工智能(AI)的知識及技能。在過去幾年，學校積極配合軟硬件配套的提供及發展，在課程引入很多相關程式。張校長稱，「AI是愈來愈重要，有些學生從小學已經開始學習，入讀基祟後，他們可進一步去深化及建立這方面的技能。」中一二學習AI是最重要的，所以每星期設有一課節教授AI技能，校方會選取AI素材再製作成適合的課程。
校方並參考各國發展的合成AI技巧，從中查看學生適合在甚麼領域中，使用不同的AI技能；以及在初中時讓他們明白使用AI的道德守則及背後原理。若學生在這兩年掌握了AI技能，於大學或將來工作時，更能以實力面對未來的AI發展。
要求學生備課學習
第三點，學校很著重同學自己去參與及思考，所以基本上所有課堂都要求學生備課學習。校方會先給他們一些未學過的資料，然後要同學搜索書籍，再自行分析，完成後便上交給老師。上課前，老師則會先看他們備課的作業，然後掌握到「最適合」及「不需要」教授的內容，集中教一些他們掌握不到的內容。
提供多元機會 去外地體驗
該校盡量給予學生發展機會，張校長指，學校最與眾不同的是，不會在各領域找一些精英生來提升學校的成績，而是希望取錄不同類型的中一生，發掘他的才華，並讓他畢業後發現自身某些能力，發展成終身的興趣。
學校亦為學生提供多元機會，張校長舉例：「學校今年先後有很多機會讓學生去外地體驗，譬如有些學生中一去杜拜、中二中三會去加拿大、中四中五去北京；更有部分中一、中五學生會由西安一直去到敦煌去看莫高窟。更有學生自己組團並設計路線去韓國及英國，讓他們在各領域裡多方嘗試，擴闊學生眼界視野。」
學生自我「增值」增幅最高
張校長於基祟就任6年，期間他多番改革，更使得學校及學生成績不斷進步，例如在獎項方面，辯論隊參加「星島中文辯論比賽」由早年的「提早退賽」，到近年進入到最後的32強、16強、8強，甚至贏過很多名校，進入4強賽。以往學校體育成績一般，但近年都能奪獎或最少晉身八強，整體的氛圍和進步很明顯。
張校長更表示，學生入讀該校便能自我增值。據教育局會運用學業增值資料統計方法，推算學生在公開考試的預期成績，並把預期成績與學生實際取得的成績比較；結果用以顯示學校提升學生的學業表現的相對效能，包括高於預期、達到預期或低於預期表現。結果發現，來到基崇的學生進步最大，無論是學術或非學術，他們都是增值最高的4%。
因此收生方面，今年有3,300個學生報讀，相比5年前1,100個，證明很多家長都看到學校這6年的努力及進步，並希望子女入讀該校。
面試貼士：不篩選成績 對操行有要求
張校長笑言，對於有興趣入讀基崇的學生，基本上校方沒有甚麼入學要求，面試前在成績方面是不作篩選，並會為所有報名的學生提供面試。學校考究他的中、英的閱讀理解，重點就是考驗學生的理解能力，面試還會考數學，但不是純計數，而是提出題考他的邏輯思維。校方更重視學生操行，若操行不達標，就算他考多高分都會被淘汰。不過，假若曾經參與過很多社會服務，有某些藝術、體育各方面的技能，如體育、音樂、舞蹈，便會加分。