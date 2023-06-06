香港學校│大光德萃書院 培育領導人才貢獻社會

大光德萃書院具有三大教育核心價值。首要是追求卓越，校長張毅指，鼓勵學生成為優秀的人才，永遠都是激勵發展個人潛力的好方法；其次是建立領導能力，並期望學生發揮個人專長及優點，帶領同儕以至正面影響身邊的人；第三是服務社會人群，強調IB學校教育目標是培育學生成為有好奇心、有知識和有關懷心的世界公民，期望他們在未來以正面的態度及方法貢獻社會。 圖：李睿哲 文：袁雅婷

五大課程特色 張校長表示，學校有信心培育好每個學生，且順利升讀心儀大學。校方更積極栽培學生在進入社會後，有與人溝通、協調、協作等重要能力，並因應此教育理念設計出五大課程特色。他說：「包括考慮到每個學生的學習特點及需求，提供截然不同的IBDP或英國A Level雙軌課程，務求回應學生的學習及升學需要。此外，該校非常重視提升學生的溝通能力，鼓勵大家學習及掌握多國語言，故此選擇以普通話教授中文語言和文學及中國歷史，其他各科目則以全英語教授。學生從七年級開始會學習法文或西班牙文，接觸不同文化、拓闊視野、了解各國語言及文化。」 學校也相當重視個性及品格教育，以校本課程形式提供12種不同品格培育的Character Traits Reflection(CTR)Program，希望學生尊重別人，並成為一群良好的世界公民。Entrepreneurial education即是培養學生有如企業家般的創業和管理思維及能力，校方希望學生通過這類教育，培養出願意創新、追求學習新事物的態度，同時培養學生良好和有效的溝通能力，做到協調團隊、勇於嘗試、突破自我的成長方向。最後是Innovation and technology education，張校長相信廿一世紀是智能世代，學生要掌握不同的科技能力，也要學會與科技相處。

多元多角度學習支援 張校長指，學校會努力幫助學生在學習過程中取得成功，例如提供各類型的國際課程，如IGCSE、A Level及IBDP。為了更好地支援學生，每星期有兩個時段的Perp Time協助學生解決做作業的困難，使他們順利完成功課。 此外每周有老師設計的Social Emotional Learning(SEL)Program，幫助學生學習社交和管理情緒的知識及技能。張校長認為這個課程很重要，因為中學生剛剛步入青春期，會面臨各種抉擇及挑戰，包括人際關係、個人學習及成長壓力、升學抉擇、與家人相處溝通等問題，老師為同學特設此課程，就是希望通過教導人際溝通方法及技能，幫助學生開啟積極、正面及愉快的人生。 自我管理為本的功課安排 另外，張校長提到功課安排以建立自我管理為目的。校方會於周一將功課在線上學習平台傳送給學生，在周四要求同學回傳做好的功課，他說：「當學生周一收到功課表，會清楚知道本星期要完成的學習目標，再按個人的生活模式去設計工作時間表，有序地完成功課。」這理念是鼓勵學生自律地管理及運用個人時間，因為各自的作息活動時間並不一，此安排令學生更具彈性和效能地完成功課，也減輕不必要的壓力，並建立自我管理的習慣。 校方亦積極培養閱讀習慣和能力，每周有固定的閱讀材料和目標，從而提升學生的中英文語言能力、加固知識及養成良好閱讀習慣。這靈活又有彈性的功課安排，更讓精英運動員和別具才能的同學每周有足夠時間受訓練習，參加各類國際性比賽，學生們也屢獲世界及區域性的大獎。

終身受用的學習及溝通技能 學校更由七年級開始教導IB強調的Approaches to learning(ATL)，通過校內課程或計劃，教授及給予學生空間建立ATL要求的Communication skills、Thinking skills、Self management skills、Social skills、Research skills等技能。例如有跨學科項目Interdisciplinary Project (IDP)，除了讓學生選擇感興趣的專業研究題目，過程中還能運用所學的ATL技能；老師亦從中觀察並作出提醒和鼓勵，讓學生的技能進一步優化。

面試貼士：入學試全英語進行筆試面試並重 期望入讀的學生首要具有用英語溝通的能力，因課程是以全英語教授，校方極重視學生的英語能力。入學考試第一部分是有關中、英、數的筆試，第二部分是英語面試。家長亦會與張校長面談，以助校方知悉家長選擇該校的原因、是否了解相關課程，以至學生成長等安排。