香港學校｜天主教伍華小學 以遊戲超級瑪利歐教英文 校長：學生變得大膽敢試敢錯

近年不少學校熱衷在課堂上加入簡單的配對或快問快答遊戲等，提高學習積極性。在新常態中，天主教伍華小學特意加入小變奏。新校長馮朗推行「打機學英文」，學生會玩經典遊戲瑪利歐派對系列(Mario Party)，學習英文單數(singular)和複數(plural)概念。馮校長表示，普遍黃大仙區學生對英文存有恐懼，加上自己是英文老師出身，所以特別選擇以英文科作試點，未來會推行至中文及數學等科。他期望新方法讓學生不再害怕英文、愛上英文，甚至樂於在日常生活中運用英文。

玩 瑪利歐遊戲學英文單複數概念 課堂氣氛變得活躍 天主教伍華小學的英文堂看似與其他學校無異，學生會先玩小遊戲重溫各種水果的英文名稱，溫故知新。直至老師拿出遊戲機遙控器，台下學生變得興奮雀躍，紛紛舉手示意想玩遊戲，課室內的氣氛頓時變得活躍。被揀選的學生要二人一組，合力在各款水果中找出指定的水果組合，最後按照單數和複數概念讀出句子I can find XXX，例如說出I can find banana/bananas。相比起傳統鸚鵡式的老師說一句、學生跟着讀一句的做法，新教學方法明顯受學生歡迎。 除了備受學生注目的超級瑪利歐遊戲外，課堂同時加入多個老師自製的小遊戲。校長指出，老師在推行新政策前，須參加多個工作坊，學習運用AI製作各式遊戲，讓遊戲符合教學內容。

讓學生保持學習熱誠及滿足感 馮校長表示，小朋友的學習興趣十分重要，若學業壓力太大、長期繃緊，他們對學習熱情會迅速熄滅。他又認為，教育的意義要讓學生永遠保持學習的心，即使經過大量考試的洗禮，以及來自家長和學校的壓力，亦要對學習有熱誠及滿足感。被問到選擇超級瑪利歐遊戲的原因，他表示遊戲中所使用的英文指令較為貼近小學程度。計劃今年先於低年級英文科作嘗試，其後逐步推展至中文及數學科。 多方面評估成效 期望學生愛上英文 家長當然最關注新教學方法的成效。馮校長表示，計劃成效會由多方面評估，難以從單一考試定奪，學校會觀察學生課堂及進展性評估表現，「我看過不同的試卷，學生能夠掌握剛才所教的singular和plural概念」。他同時分享，原本不敢舉手答問題、未能說出一句完整英語句子的學生變得敢試敢說，「我作為英文科老師，一直希望畏懼英文的學生放下恐懼，甚至喜歡這門語言。」