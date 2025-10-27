香港學校｜天主教總堂區學校 不只是平民版國際學校 校長：我們是School of Happiness

在名校林立的中西區學校之中，天主教總堂區學校（下稱CMS）未必最為人熟悉。但說起「平民版國際學校」，可能不少人就對CMS有印象。校內學生來自五湖四海，擁有40多個國籍，猶如迷你聯合國。為配合學生各種能力，單是中文課程，已經設最少4種程度。校長宗藹雯認為，學生是社會未來的希望，期望他們珍惜自己及發揮才能。

國際化不局限於學生膚色國籍 CMS多年前面臨殺校危機。為了挽救學校，校方針對中西區擁有多元文化特點，推行國際化課程。現時學校學生擁有40多個國籍，加上資助小學背景，被外界稱為「平民版國際學校」。宗校長指，對稱呼沒有特別感覺，他們只是一間普通的平民津貼學校，「對我們來說，真正的國際化不只局限於有各種膚色種族的學生，而是課程如何幫助學生建立全球觀、如何幫他們更立體地認識自己，最後回歸到教育的本質。」

以學習成果展 助發掘強項 肯定價值 今年1月的學習成果展（Presentation Day）就是學生認識自己的良機。黃家明副校長介紹，學校每年挑選1個故事貫穿全年活動，成果展以當時主題故事《愛麗絲夢遊仙境》為主題，每一個年級負責不同活動，例如六年級學生利用各種裝飾和燈光還原故事場景，五年級就合力打造主題話劇，把學習成果展示人前。他期望成果展能幫助學生自我發現，發掘強項，肯定自己的價值。

看英文版《射雕英雄傳》學中華文化 說起文學經典《射雕英雄傳》，大部分人都會覺得閱讀中文原版才夠「原汁原味」。但天主教總堂區學校卻一反常態，讓學生欣賞中英版的《射雕英雄傳》。宗校長表示，「我們學校擁有多國籍的學生，所以希望將中華文化介紹給不同國籍的小朋友。」 除了上課閱讀外，學校同時打造沉浸式環境，例如邀請家長化身柯鎮惡，解答學生的疑惑與好奇，「柯鎮惡」更與外籍老師上演小趣劇，教學生以普通話說出「後會有期」及「師傅」。學生亦可於小息等休息時間挑戰瑛姑的九宮格謎題，將故事融合學習之中。

設多種程度課程 多種程度課程是CMS另一特色。提供不同程度課程通常只在國際學校出現，但CMS單是中文課程已經設立至少4種程度，包括教育局最低課程要求及本地小學的水平等。胡寶怡副校長指，學校課程設計以人為本（Human-centered approach），強調獨特性，期望照顧不同學生的學習需要和能力。除了課程設多種程度外，就連功課亦分為3種難度，學生可選擇完成不同水平的作業，「如果3種程度的功課已經滿足不到學生需求，他可到特設的挑戰角嘗試越級挑戰。」