香港學校｜寶寶幼兒學校 混齡學習/曼聯教練培訓 助學生全方位成長

寶寶幼兒學校創校近30年，是太古城內僅有同時營辦N班及K班的學校。學校不單採用混齡學習，讓高低年級學生一同上課及互相學習。更安排老師參加馬會與曼聯合辦的「『 足』 動潛能計劃」，由曼聯外籍教練培訓老師，再讓老師透過遊戲教授足球技巧及鍛鍊學生心肺功能，並要求學生養成自理能力，實行全面教育。

寶寶幼兒學校校長鄭啟然與學生合照

寶寶幼兒學校的教學宗旨是培養學生互愛的品德，鄭啟然校長認為學生有同理心及學懂終身學習，才能在急劇變化的世界生存及溫暖他人，令未來的社會變得更好。

曼聯外籍教練培訓老師 學校採取就近上學的收生規則，學校會優先錄取兄弟姊妹屬學校學生或畢業生，或者先錄取申請者住家與學校距離較近者。該校所有老師均取得幼兒教育學士學位，並擁有約5至10年教學經驗，校長甚至安排老師參加香港賽馬會與曼聯足球學會合辦的「『 足』 動潛能計劃」，由曼聯外籍教練培訓老師及與學生一起踢足球，其後老師再透過遊戲教學生踢足球技巧及藉此鍛鍊學生心肺功能。校長期盼學生在踢足球過程中，學會聆聽指示及團隊合作，培養學生對足球的興趣。 聘專業教練教花式跳繩 增強體能 鄭校長對學生體能的關注，全因他曾任離島區學校校長，他發現離島區與市區的學生體能發展上亦有明顯差別，因為離島學生通山跑，但市區學生通常就近上學，出門便坐車，所以體能上有差別。於是幼稚園特別於校外聘用專業教練教學生花式跳繩。許多人誤以為花式跳繩對幼稚園學生太難掌握，但鄭校長認為跳繩可幫助學生增強體能，所以堅決在課程內加入花式跳繩。記者當日在現場所見，學生都跳得有板有眼，甚至嘗試雙人跳繩，打破不少人對幼稚園學生的陳舊觀念。

邀請不同職業人士到校分享 在課程方面，學校以學生的興趣及能力為課程之本，實行專題研習教學法(Project Approach)，主張不催谷學生，按學生能力調整課程內容。鄭校長舉例，假如當月的主題為職業，老師會邀請不同職業人士到學校，分享工作內容，甚至安排學生跳出課室，到郵局、消防局等地方參觀，加深了解各種職業。他再舉例，有時一班學生的能力會有高低差異，老師會安排認字較叻的學生多認字，認字能力較普通的學生會調整字詞難易度。學校同時主張學生之間不作比較，只讓學生與自己相比有否進步。

混齡學習 高低年級一同上課 學校另一獨特之處是混齡活動，學校每日安排低年級學生與高年級學生一同上課，師弟師妹能模仿及學習師兄師姐的行為，而哥哥姐姐則能學習照顧弟弟妹妹，彼此學習及成長。

靠一條毛巾養成自理能力 學生自理能力是寶寶幼兒學校另一關注點。現時不少小朋友身嬌肉貴，不但有「四大長老」照顧，加上工人姐姐悉心看護，令他們的自理能力不斷退步。為此校方特別向每位N班學生會派發一條小毛巾，學生要學習如何使用及管理這條小毛巾，學生每次用完茶點或午膳後，需自己收拾及分類碗筷。乍看之下，事雖細微，往往能逐漸培養幼兒的自理能力。 學校溫馨有愛的環境，亦令不少家長選擇將子女送往寶寶幼稚園。例如每年畢業禮均會在陪伴了學生3年的學校內舉辦，家長會製作裝飾物點綴學校環境，老師和家長見證畢業生邁進新篇章。規模或者未必能與其他學校相比，但溫暖簡單的儀式卻為家長與畢業生留下深刻回憶。

寶寶幼兒學校校長鄭啟然