香港學校│德萃幼稚園•幼兒園 前瞻性課程 擴闊學生國際視野

德萃幼稚園‧幼兒園是保證一條龍直升到中學的幼稚園。學校重視雙語學習環境，教學內容具前瞻性，以21世紀日常問題及解難方法為主題，使學生踴躍思考、了解世界及擁有國際視野。學校設永續目標課程，裝備孩子成為有見識、為地球作出貢獻的「世界小公民」。 圖：董立華 文：袁雅婷 注重品德及同理心 幼稚園很強調學生的品德與學習，特別重視2至6歲這階段的學生要以禮待人。校長羅素紋表示，由日常生活與社交當中可培養到學生的品德。校方亦很著重培養學生同理心，要懂得分享玩具，及設身處地思考被拒絕的不開心感受。

雙語學習 提升語言及溝通能力 幼稚園採用雙語學習，每班都有一位英語班主任，另再按家長選擇的一位廣東話或普通話班主任，跟足全日3個半小時的課程，包括上課、傾談交流、做大肌肉活動，藉此提升學生的語言及溝通能力。

前瞻性教學內容及主題 另外，教學內容及主題具前瞻性，羅校長舉例，近兩年都會與K3學生探討甚麼是熱帶雨林？老師會讓孩子認識熱帶雨林的結構，亦會講及現在森林佔地球面積愈來愈少的原因，解釋為甚麼會出現這情況？人類做了甚麼而影響到熱帶雨林，以養成他們珍惜現在擁有的東西。 學校亦會讓2至6歲的小朋友，學習貼身事物，包括生活社區、自己身體、個人與家庭的事情。 推行可持續發展課程 羅校長指，該校是全港第一間開辦Young Minds Global(YMG)校本增潤課程的幼稚園，現今小朋友容易接觸到生態、環保及各地資訊，所以校方希望早一點透過創新及啟發，讓孩子接觸「聯合國17項永續發展目標」。學校以8星期探討一個議題，例如「水資源」，校方會以繪本故事讓學生認識非洲國某些村落或無水源，村民要攀山涉水2、3小時，才能拿一桶水回家。 老師會藉此與學生進行相關活動，如過濾水、要學生到洗手間取一桶水，走一段很遠路，讓他們一嘗取水的感受，以及思考解決的方法，例如節約食水、珍惜資源等，鼓勵學生為地球作出貢獻，成為「世界小公民」。