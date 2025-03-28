香港學校︱意大利國際幼稚園 主打全球10大最佳教育法 以陶藝/光影室培養藝術細胞

說起意大利，大部份人想起意大利各種美食及豐富的歷史文化，似乎一切與地球另一端的鴨脷洲毫無關係。但原來鴨脷洲暗藏一間隱世國際幼稚園，以意大利著名、被美國《Newsweek》譽為全球10大最佳學前教育法——瑞吉歐教育法為主軸的意大利國際幼稚園。學校更設少見的陶藝課及光影室，透過讓學生沉浸藝術世界之中，培養創意之餘，更能放鬆身心。

獲駐港領事支持 位於鴨脷洲海怡半島的意大利國際幼稚園創校僅6年，獲意大利駐港總領事Carmelo Ficarra支持，他曾經現身參與學校畢業禮及聖誕節活動。學校主打瑞吉歐教育法，教育法被美國雜誌《Newsweek》譽為全球10大最佳學前教學法之一，提倡尊重孩子的興趣及能力。學校與意大利教育機構Reggio Children合作，確保校舍及課程設計符合瑞吉歐教育法的理念。 被問及為何校舍會選址鴨脷洲，校長鄒佩凌表示，瑞吉歐教育法著重環境，認為「環境是幼兒第三位老師」。學生可在學校聽到鴨脷洲漁船鳴笛聲，對香港學生來說是難得體驗。與其他色彩繽紛的幼稚園不同，意大利國際幼稚園以極簡木系作為主調，牆壁貼上學生作品，感覺簡單又溫馨，加上極高採光度，令校舍更為明亮。創校的Sapientia基金會已經購入過萬呎校舍，減輕校方財政壓力，將更多資源投放在教學上，家長亦毋須擔心幼稚園會突然結業，求救無門。

孩子有「 100 種語言」 瑞吉歐教育法創始人洛利斯‧馬拉古齊（Loris Malaguzzi）認為孩子有「100種語言」，他們看似無意義的拍手或踏腳已經在表達自己所思所想。意大利國際幼稚園亮點之一是外間少見的「光影室」，漆黑的環境中擺放各種與顏色形狀相關的發光裝置，期望激發學生對顏色及形狀的想像。 訪問當日學校正在慶祝印度灑紅節，老師就在透著七彩顏色的桌子上，利用不同顏色形狀的膠片填滿印度傳統圖案，刺激學生對顏色的聯想。部分學生則發揮創意堆疊各種積木及電筒，探索光與影的關係。校長表示，學生可能是透過顏色，或光影，或敲打積木，用自己「100種語言」與朋友溝通。

另外，幼稚園特意聘請專業陶藝老師，引導學生創作不同作品，同時透過搓捏陶泥，訓練小肌肉之餘，更能放鬆身心。訪問所見，每堂陶藝課只有4個學生上課，旁邊再有1位班主任及1位助教協助，貼近1：1的師生比例讓每位學生都得到關注。學校經常帶學生到隸屬同一基金會的古魏博物館參觀，學生上陶藝課及圖工課時，便會將在博物館文物吸收的靈感放在創作上。他們仿效古董瓷器上的煙草紋，將沾滿顏料的花草形狀海綿印在碟子上，重新詮釋傳統文化，使每件作品展現出獨特的個人風格。

特設「意大利 瑞吉歐 課室」助學意語 作為擁有意國背景的幼稚園，許多人會好奇學校與其他國際幼稚園的不同之處。意大利國際幼稚園設中英及英意兩個組別，家長可按子女的興趣及未來發展選擇不同組別。校內特設「意大利瑞吉歐課室」，課室內所有圖書及裝飾品皆以意語撰寫，全部繪本甚至是校方特意由意國訂購，滿足學生學習需求。鄒校長表示，「意大利瑞吉歐課室」提供沉浸式語言環境，學生踏進課室後，須使用意語與意籍老師交談，不知不覺間學習意語及意國文化。

可能有家長擔心，如果為小朋友選擇英意組別，但子女未曾接觸意語，會否成為學習障礙？校長表示，小朋友學習新事物的速度，猶如海綿吸水，家長毋須太擔心，學校亦會在自創教材上提供英文翻譯，幫助學生學習。 面試貼士 校長鄒佩凌透露，幼稚園並不像其他學校般有任務或遊戲測試小朋友的能力程度。每組申請者都有面試及參觀學校的機會。學校特設「家長關係經理」（Parent Relationship Manager）在參觀期間將會與孩子進行互動，觀察他的興趣能力。在面試期間，學校會了解家長的期望及小朋友的學習需要，她鼓勵家長預先在社交媒體及網頁了解學校的教學法。