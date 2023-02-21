香港學校│新會商會學校 重視英語、德育、STEM教學 多方位培育學生

新會商會學校令學生在學業及品德方面有更好發展，特設多個活動和計劃，例如一班一助教、外籍英語教師教學、「新」星達「仁」、STEM Everywhere等，藉此拉近同學學習差距，增加學習興趣，並提升學業成績。 圖：董立華 文：袁雅婷

關顧學習差異 拉近距離 校長胡立峰指，學校特別關注學生的成長發展，並認為每個同學都會受教、有上進空間，因此在教學方面著重小朋友的進步。每個學生的學習進程及模式不一，使得他們改進的起點及步伐不同，所以學校亦非常注重學習差異問題，並投入資源助同學拉近差距。

一班一助教及外籍英語教師 班中除了有科任老師，還安排一位教學助理幫助小朋友。在科任老師教授的過程中，學生可能出現不同的學習困難，如果課堂上多一位教學助理即場解答疑問，便能夠改善學習差異問題。而教學助理也會安排個別小朋友或小組離開課室，另行指導或教學。 胡校長表示，校方聘請了三位外籍英語教師，分別教授寫作、閱讀及單元課題學習的技巧。同學每星期有6節課堂能夠接觸外籍英語教師，每一班還有原任英文老師協助，更有教學助理協調分組學習，使學生的英語有明顯進步。

為學生設分層工作紙 為了照顧不同學生的需要，除一般功課外，校方亦設有分層工作紙。老師會調整深淺程度或答題形式，讓一些暫未能趕上作業難度的同學作答。例如學生寫字方面尚需改進，未有能力完成填充題的話，教師可以讓他們做選擇題圈出正確答案，以簡單表達方式顯示已懂得所學。 老師設計課堂內容時，會以學生為本的出發編排教學，著重參與度及讓同學表現，教師更從中協助及引導，透過探究式及發現式的學習方法灌輸知識。胡校長認為，這種教學方式可提高學生的學習興趣，為他們注入追求知識的動力。 品德教育延展家庭中 胡校長稱，學校也很注重學生的品德建立，所以推出「新」星達「仁」獎勵計劃，將學校的品德教育延展到家中。這個計劃提供些評估紀律簿，讓家長評估子女在家中品德發展能否達到學校的要求，並加以評分。校方會計算學生成績，達標的話便頒發「新」星達「仁」襟章予他們佩戴，以示鼓勵。

提升 STEM 技能 此外，學校極重視STEM教育，設有不同方面的發展，包括單元式學習，每年舉辦STEM Day，當天校內全日都有活動，讓同學掌握STEM知識。校方在電腦科課程方面亦作出變動，例如會教授近年興起的編程、micro:bit、3D Printing等。胡校長續指，學校更有「STEM Everywhere」計劃，即善用校園每個空間，盡量為學生設置活動，讓他們隨時玩及接觸，從中提升STEM技能。

面試貼士： 家長及小朋友與校同行可加分 胡校長透露，會觀望家長及小朋友能否與學校一起同行。他認為，學校雖給予孩子很多協助，但若缺少家庭的合作，教育效果都會大打折扣。所以面試時除了與孩子聊天、了解其學習狀況及是否需要支援外，亦會關心家長支持小朋友學習的程度，只要家長支持度高，非常歡迎各種類型孩子加入該校。