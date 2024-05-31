香港學校｜新生命教育協會呂郭碧鳳中學 感恩校園中愉快學習 健康成長

新生命教育協會呂郭碧鳳中學，該校推行基督教優質教育，從心靈出發孕育全人發展。學校有濃厚的基督教信仰氛圍，全體教職員本著基督的愛培育學生成長。學校師生感情深厚，關係亦師亦友，而同學之間亦學懂關愛，深得家長和校友的支持推行優質教育，該校是一個感恩校園，猶如一個大家庭，學生在這個大家庭裡生活、愉快學習和健康成長。
文：袁雅婷 攝：陳奕釗
校長張豐指，學校一直以聖經真理引導學生追尋上帝所賜予寶貴的生命價值和人生意義，透過宗教教育科、靈育及學校教會合辦優質的宗教教育，配合不同的體驗式學習經歷，有感恩嘉年華、福音聚會，建立基督教信仰氣氛，培養學生身心靈健康成長，協助學生建立一生受用的正面信念和價值觀，作知情決定和道德行為，為幸福人生奠定基礎。
培養學生成長型思維
學校看重學生在靈、德、智、體、群、美六育全人成長，人與人之間的相處，學懂關心別人和接受關心。更以聖經真理培育學生靈性品格，感恩關愛的校園文化濃厚，師生關係親密。致力培養學生成長型思維模式，這幾年來，學校舉辦放空休整日、失敗體驗日、成長型思維工作坊、多元智能訓練營等活動，培養學生的幸福感，讓他們懂得欣賞自己，並教導他們以勇氣和堅毅應對壓力和逆境。
張校長指，學校還會培養學生的全球及國民身份認同，並提升他們保護他人和自然的意識。透過姊妹學校計劃，學校舉辦杭州交流團到訪杭州學軍中學，與內地學生進行交流，該地學生亦曾到訪學校，互相了解不同的社會文化及校園生活。本年度學生更有機會到英國及法國參加BETT Show，緊隨資訊科技的最新發展，向不同國家的專才展示其學習成果。
生涯規劃 職場體驗
學校亦關心學生將來的出路，重視同學從初中開始關心和學習規劃人生。學校有四十多個課外活動學會和服務小組，包括團契、學術、體育、社會服務、校內服務及興趣範疇。透過全方位學習，豐富學生的人生閱歷，培養學生的領導才能及溝通能力，促進全人發展。另外，該校也會完善學生的生涯規劃，例如為各級規劃不同主題；舉辦升學講座、本地和境外的大學參觀、職場體驗、小組面談等，並透過網上平台；讓學生了解最新升學資訊。
張校長稱，「學校會帶同學前往聖雅各福群會職場體驗館，體驗不同的專業行業，例如擔任飛機工程師、主題樂園的工作、中醫師等，這些都能夠幫助同學預先知道自己性格，是否適合該種職業。另外，有些同學會有興趣修讀與醫學相關的課程，所以在中四、五時，帶他們去不同大學的醫學院裡面上課，讓同學知道自己是否真的適合選讀醫學相關的課程。今個學年，有二十多位同學前往台北的長庚大學醫學院，同學有機會進行血液相關的實驗；體驗醫學相關的工作。」
學術氣氛濃厚
近年，學生在公開試成績優良，整體合格率及考獲優良成績的百分率均高於全港水平，超過七成畢業生入讀學士學位課程，其他入讀副學士課程，大部份畢業生投身醫護、教育、社福界別的專業工作。學生在這個充滿關愛的「感恩校園」中健康成長。學生領袖不但品學兼優，屢獲「九龍地域傑出學生」、「觀塘區傑出學生」等殊榮，並且持續傳承「呂中」關愛文化，培育將來成為眼界開闊、滿有願景的領袖。
面試貼士：作好準備及積極樂觀
張校長歡迎不同小學的同學報名申請入讀該校。他指，在新世紀的教育趨勢下，同學需要有更好的語文能力，包括中文、英文及普通話。與此同時，正能量亦不可少，張校長期望同學考入中學、面對呈分試、適應新校園環境和課程等時，能夠積極樂觀地面對和作好準備。因此他還鼓勵同學，學習堅毅，不怕困難、不怕錯誤。願意學習成長，不斷進步。張校長更透露該校的面試評估準則，包括30%教育局次第、20%面試表現、25%學業成績、20%非學術表現、5%近親就讀本校。