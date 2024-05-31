香港學校｜新生命教育協會呂郭碧鳳中學 感恩校園中愉快學習 健康成長

新生命教育協會呂郭碧鳳中學，該校推行基督教優質教育，從心靈出發孕育全人發展。學校有濃厚的基督教信仰氛圍，全體教職員本著基督的愛培育學生成長。學校師生感情深厚，關係亦師亦友，而同學之間亦學懂關愛，深得家長和校友的支持推行優質教育，該校是一個感恩校園，猶如一個大家庭，學生在這個大家庭裡生活、愉快學習和健康成長。

文：袁雅婷 攝：陳奕釗

校長張豐指，學校一直以聖經真理引導學生追尋上帝所賜予寶貴的生命價值和人生意義，透過宗教教育科、靈育及學校教會合辦優質的宗教教育，配合不同的體驗式學習經歷，有感恩嘉年華、福音聚會，建立基督教信仰氣氛，培養學生身心靈健康成長，協助學生建立一生受用的正面信念和價值觀，作知情決定和道德行為，為幸福人生奠定基礎。

培養學生成長型思維

學校看重學生在靈、德、智、體、群、美六育全人成長，人與人之間的相處，學懂關心別人和接受關心。更以聖經真理培育學生靈性品格，感恩關愛的校園文化濃厚，師生關係親密。致力培養學生成長型思維模式，這幾年來，學校舉辦放空休整日、失敗體驗日、成長型思維工作坊、多元智能訓練營等活動，培養學生的幸福感，讓他們懂得欣賞自己，並教導他們以勇氣和堅毅應對壓力和逆境。

張校長指，學校還會培養學生的全球及國民身份認同，並提升他們保護他人和自然的意識。透過姊妹學校計劃，學校舉辦杭州交流團到訪杭州學軍中學，與內地學生進行交流，該地學生亦曾到訪學校，互相了解不同的社會文化及校園生活。本年度學生更有機會到英國及法國參加BETT Show，緊隨資訊科技的最新發展，向不同國家的專才展示其學習成果。