香港學校｜樂善堂鄧德濂幼稚園 正向教育/Kimochis公仔 培養學生正向思維及情緒管理

近年學生自殺案頻生，不少家長開始關注孩子壓力問題。有學校從小做起，培育幼稚園學生的正向思維。正向教育是樂善堂鄧德濂幼稚園的特色教育方針，特別邀請美國學者及本港顧問合作，將正向教育實踐至日常教學中。校長羅碧珊認為，學校引入不同教具及措施，幫助學生學習正面思考，希望他們以正確方法處理每日不同情緒。

由第一人稱視覺鼓勵學生 位於屯門區的樂善堂鄧德濂幼稚園創校23年，以服務屯門區居民為宗旨。學校近年著力推行正向教育，特意從美國引入「啟發潛能教育」及「情智發展」課程，由美國學者及本港顧問合作訓練學校老師，令老師將正向教育實踐至日常教學當中，同時培養及發掘學生潛能，校方期望學生使用正向思維面對生活中的壓力及挑戰，建立積極愉快的人生。不少幼稚園慣常在學校貼滿正面讚賞句子，但樂善堂鄧德濂幼稚園的讚賞方法有別於一般幼稚園，例如由「保持安靜」改為寫上「我會保持安靜，輕聲說話」。羅校長解釋，標語是以第一人稱去讓學生遵守課堂規則，令他們明白並非只有同學要遵守規則，自己都要守規矩。

Kimochis公仔具體化情緒 用靜心瓶舒緩壓力 「情智發展」(Kimochis）課程是樂善堂鄧德濂幼稚園另一特色。老師運用Kimochis教材公仔的不同性格特徵，與學生討論各種情緒及性格，學習管理情緒及關顧他人。例如公仔小雲人性格較易不開心，當老師想表達負面情緒特徵時，就會將小雲頭部調向後方，具體地表達不開心的情緒行為，讓學生更易理解。課室內設有傾心角，學生可於傾心角內的半私密帳篷向老師傾訴心事。由興奮至傷心，期待至失落的心情，老師皆會透過靜心瓶或壓力球等教具，引導學生舒展心情，以平穩狀態面對不同事情。學校亦有舉辦家長情緒工作坊，舒緩家長的育兒焦慮，協助他們學習如何欣賞及讚賞小朋友，建立和諧有愛的家庭氣氛。

特聘非華語炊事員 讓學生安心吃飯 為了建立共融校園，學校特意聘請非華語炊事員為穆斯林學生烹調清真食物，讓穆斯林學生吃得放心。羅校長解釋，清真食物有其烹調標準，例如處理不同食物要使用各式餐具。學校特意聘用穆斯林炊事員，不單令校內穆斯林學生安心吃飯，更有助穆斯林家長專注工作，不需每日送飯到幼稚園，為區內就業率出微薄之力。學校亦有烏爾都語母語老師，當學生初到學校，對環境及中文不熟悉時，老師使用少量烏爾都語，幫助學生融入學校及增加對學校的歸屬感。

3位英文老師創建語境 學校希望為學生建造更多英文環境，特別聘用3位英文老師全日授課，令學生有更多機會使用英文，從小培養良好英文。英文老師上課時唱不同英文歌，學生一邊唱歌，一邊學習不同英文字句，不自不覺間吸收大量英文字句，鞏固語言基礎。校長認為，將歌曲融入生活，學生能掌握生字意思及用法，例如明白Hello是向人問好，Goodbye是向人道別。