香港學校｜港青基信書院 在開心愉快與具啟發性環境下多元學習

港青基信書院本著基督教信仰及價值觀，為學生營造一個具備優質教育條件的 學習環境，以及一個歡欣和具啟發性的校園學習氣氛。學校希望透過老師、家長及學生三方面的共同合作，開拓更優質的教育。 文：袁雅婷 攝：林靄怡 老師及學生來自多個不同地方或國家 校長盧裕敏指，港青基信書院是一所獨特的學校。學校儼然如一個小型聯合國，充滿國際化、多元化的學習氛圍。該校的老師及學生來自五湖四海，包括來自全球四十多個國家或地區的學生，以及約四成來自世界各地的老師，讓學校變成一個文化大熔爐，凝鍊具備國際視野的世界公民。學校的教學以學生為本，透過各種學習活動，幫助學生建構新概念，使他們不單掌握到書本上的知識，還在實踐中掌握各種學習的技巧，包括鞏固學問的方法、分析理解學術知識，了解如何溫故知新。英語是學校唯一的教學語言。除了英文課以外，其他學習例如數學、歷史、地理等，都以英文教學，為學生締造一個豐富的英語學習環境。此外，學校還在香港中學文憑課程之外，設有國際課程，包括IGCSE和GCE A-Level課程。港青基信書院重視全人教育，設有全面的牧養系統，為學生提供豐富的資源，全方位照顧學生的成長。其中包括中一至中三設雙班主任制，每班都分別安排了一男一女以及來自不同文化背景的老師擔任班主任，以照顧學生的需要。此外，學校於各級設級主任，領導各級班主任團隊，為學生提供全面的關愛及照顧，除此之外，校方更有很龐大的學生支援團隊，包括教育心理學家、駐校社工、青年輔導員及以英語為第二語言的輔導員等。這個全面的配套，可給有不同需要的學生支援與輔助，讓他們茁壯成長。

透過特色課堂發掘興趣和潛能 盧校長還說：「本校的課程很多元化，支援也充足。比如學校的高中課程中設旅遊與款待(Tourism and Hospitality)一科，而學校的辦學團體正正是香港基督教青年會，設有自己的酒店及餐廳，為學生提供了不少實習的機會，讓他們不只是紙上談兵，而是可以直接去酒店參觀、實習，親身了解酒店的不同部門怎樣運作，讓他們有更深刻的體驗。」她續稱，該校除了教授一般的課程外，還有家政課、戲劇課等特色學科，希望透過這些課程，令學生可以從小發掘到自己的興趣和潛能。

課外活動與教育交流團 重視全人教育的港青基信書院，開設了四十多種各式各樣的課外活動，例如比較學術性的有創科學會、數學學會或棋藝學會等；亦有較為活潑的運動學會及隊伍，包括足球、籃球、羽毛球、乒乓球等；更有些別具特色的啦啦隊、手球、木球等，可以使學生發展不同興趣。 校方還會給予同學很多不同外遊的機會，讓他們參加本地或海外的教育交流團，包括學校早前所舉辦的北京姊妹學校交流團，讓學生有機會參觀老舍茶館、故宮、長城等名勝古蹟，體驗當地文化，更令不同國籍的學生更加了解中國的文化和歷史背景。校方更在這個暑假安排了西安歷史文化交流團，又正策劃紐西蘭或英國文化交流計劃，讓學生參觀劇院、藝術館及當地不同的大學等，擴闊他們國際視野。

體驗營及學習成長周 除了課外活動與交流團外，該校在每年的十月，會舉行一個名為「全方位學習周」學生活動，中一至中三的同學參加三日兩夜的露營；中四及中五的學生則會在這三天參加體驗營或靜修計劃，從中學習跟不同的同學去相處、掌握領導技巧、團隊精神及自理能力等。而中六的學生則會參加升學及就業輔導的活動，包括參觀大學、模擬面試的體驗等，讓他們為升讀大學做好充足準備。 及至每年六月，該校又在考試後安排「增潤學習周」，中一學生可根據個人興趣，報名參加烹飪、運動、音樂或創科等主題的活動。學校又會跟不同的教會合作，讓所有中二學生參與為期一個星期的校外退修營。中三、中四的學生則會在這個期在本地和到海外進行外展服務，包括探訪本地的老人院，或到幼稚園或小學義教，亦有到菲律賓、台南、柬埔寨、四川或花蓮等地進行服務活動，讓學生身體力行去體驗以愛守望，關懷他人的精神。