香港學校｜港青基信書院 提供酒店實習海外義教機會

香港學校｜港青基信書院 在開心愉快與具啟發性環境下多元學習

港青基信書院的學生及老師來自五湖四海，該校不單提供香港中學文憑課程，亦設有國際課程，高中並有旅遊與款待一科，學生可以到香港基督教青年會的酒店「實戰」。學校亦十分重視課外活動與教育交流團，會安排同學做義工及退修，實現全人教育。 文：袁雅婷 攝：林靄怡 港青基信書院的學生來自全球四十多個國家或地區的學生，約四成老師來自世界各地，讓學校變成一個文化大熔爐，凝煉具備國際視野的世界公民。英語是該校的唯一教學語言，學校在香港中學文憑課程外，亦設有國際課程，包括IGCSE和GCE A-Level課程。

港青基信書院重視全人教育，設有全面的牧養系統，包括中一至中三設雙班主任制，每班分別安排一男一女、來自不同文化背景的老師擔任班主任，照顧學生需要。此外，學校於各級設級主任，領導各級班主任團隊。除此之外，校方更有很龐大的學生支援團隊，包括教育心理學家、駐校社工、青年輔導員及以英語為第二語言的輔導員等。全面配套為不同需要的學生帶來支援與輔助。



特色課堂發掘興趣 校長盧裕敏還說：「本校的課程多元化，例如高中課程中設旅遊與款待(Tourism and Hospitality)，學校的辦學團體是香港基督教青年會，設有自己的酒店及餐廳，為學生提供實習機會，讓他們直接去酒店參觀、實習，了解酒店各部門怎樣運作。」她續稱，該校還有家政課、戲劇課等特色學科，希望透過這些課程，讓學生從小發掘到興趣和潛能。

課外活動與教育交流團 港青基信書院開設逾40種課外活動，如學術性的有創科學會、數學學會或棋藝學會等；亦有運動學會及隊伍，包括足球、籃球、羽毛球、乒乓球等；更有些別具特色的啦啦隊、手球、木球等，讓學生發展不同興趣。

校方還會給予同學很多外遊機會，讓他們參加本地或海外的教育交流團，包括早前所舉辦的北京姊妹學校交流團，讓學生有機會參觀老舍茶館、故宮、長城等名勝古蹟，體驗當地文化，也令不同國籍的學生更了解中國的文化和歷史背景。校方在這個暑假安排了西安歷史文化交流團，又正策劃新西蘭或英國文化交流計劃，讓學生參觀劇院、藝術館及當地大學，擴闊國際視野。



體驗營及學習成長周 此外，該校在每年10月舉行「全方位學習周」，中一至中三的同學參加3日2夜的露營；中四及中五的學生則會在這3天參加體驗營或靜修計劃，從中學習跟同學相處、掌握領導技巧、團隊精神及自理能力等。中六的學生會參加升學及就業輔導活動，包括參觀大學、模擬面試的體驗等，為升讀大學做好充足準備。 該校又在每年6月考試後安排「增潤學習周」，中一學生可根據個人興趣，報名參加烹飪、運動、音樂或創科等主題的活動。學校亦會跟各教會合作，讓所有中二學生參與為期一星期的校外退修營。中三、中四的學生則會在這個期在本地和到海外進行外展服務，包括探訪本地的老人院，或到幼稚園或小學義教，亦有到菲律賓、台南、柬埔寨、四川或花蓮等地進行服務活動，讓學生身體力行體驗以愛守望、關懷他人的精神。