香港學校｜獅子會何德心小學 親民校長由芬蘭引進森林課程 學生親手燒雞斬雞

說起森林課程，許多人認為是國際或私立學校的專利。然而位於天水圍的獅子會何德心小學 近年致力推行森林課程，不時帶學生到郊外進行各種活動，讓他們從愉快中學習。校長黃偉立表示，自己學生時代深受填鴨式教育影響，長大從事教育行業後積極培養學生興趣及創意，提升他們自主學習的興趣，摒棄填鴨式教育的陋習。

黃偉立校長曾任錦田通德學校校長，任內到芬蘭考察取經，回港後積極推動當地著名的森林課程。直至去年9月，他成為天水圍獅子會何德心小學新任校長，繼續將森林課程引進新校之中。自此，行山澗及坐木筏等一系列探索大自然的活動成為獅子會何德心小學學生的日常。未夠1年時間，學生已經去過大埔林村參加樹屋歷奇活動、自製竹筏、野外定向，甚至觀星等活動，擁有大量機會挑戰及突破自我。校長提及，曾經有學生對行山澗感到緊張，怕自己會跌落水，不過他都願意嘗試，最後該名學生開心到跟著其他同學一起下水玩，完全忘記自己當初的擔心及緊張。

別以為森林課程只能在郊外進行。黃校長特意重新裝修學校天台，打造成為學生休憩及學習的地方。天台內的燒烤爐是學生學習透爐的好機會。訪問當日，學生在老師的帶領下，嘗試利用不同的工具生火，當中包括打火石及火柴，但都不成功。最後老師在木炭淋上酒精後成功透爐。訪問所見，學生十分投入參與，輪流嘗試各種工具。最後更即場燒棉花糖，為活動留下甜蜜回憶。比起對着書本及看影片，親身體驗令學生在愉快氣氛中學習，提升學習興趣。

森林課程另一重點是培養學生明白保護環境的重要性。學校內飼養不同寵物，例如是蛇、鬆獅蜥及陸龜，培養學生的同理心。學校甚至安排約4至5個學生在課室內養守宮，當他們小息時會主動處理守宮的排泄物及餵食物餵水，增強責任心。

黃校長分享，學生野炊及留校宿營同時是該校的新嘗試。學生曾經於馬鞍山的郊野公園內，自己一手一腳完成穿雞、燒雞，以至斬雞等步驟。別說是小朋友，可能連大人亦未必有能力耐性處理。

將森林課程融入日常教學中

被問及有沒有家長憂慮森林課程讓小朋友「掛住玩，唔讀書」？黃校長坦言未聽過，反而他們十分歡迎課程。不過父母會擔心木筏等玩水活動會有危險，校長強調活動全程會有專業教練在旁協助，而他自己亦有歷奇教練資格，有能力保障學生安全。假如學生會去海洋公園參觀的話，老師會要求學生就海洋公園之行為題作文，他們可以利用課上所教的步移法作文，鞏固知識。

親民校長

訪問中，黃偉立形容自己是親民及有創意的校長，期望自己能培育出熱愛上學的學生。記者觀察到當學生看見黃校長時會開心主動打招呼；在透爐活動中，除了落手落腳與學生一起生火外，學生亦會主動向校長提及自己想嘗試鑽木取火，的確是讓人容易親近沒架子。

面試貼士

黃偉立校長表示，插班生面試中最重要是家長認同學校理念，假如學生表現害羞或緊張，未必能在面試中取得高分數。