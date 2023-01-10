香港學校│神召會德萃書院(小學部) 探究式方針培養自主學習者

學校採用「一條龍」學制，提供2歲至18歲的教育。小朋友入讀了德萃幼稚園，畢業後可選擇升讀德萃小學及大光德萃書院，在德萃的大環境成長，學生可以體驗及習慣雙語學習的氛圍，透過探究式的教學方針，擁有自主學習的心態，藉著課外活動或課程擴闊國際視野。圖：董立華 文：袁雅婷

雙語教學 校內只以英語及普通話溝通 校長曾維漢表示，學校十分注重雙語教學，學生進入校園後，只可以使用英語及普通話溝通，因為這兩種語言在世界各地都通用。而為了方便雙語教學，每班均設有雙班主任制，由外籍英語及以普通話為母語的老師教授，讓學生在優越的環境下學習語言。學校營造沉浸式的語境氛圍，有助提升語言興趣。師生及同學彼此以英語溝通，提升他們對語言的興趣，也不需在抄寫下學習第二語言。另外，三年級學生可學習日文、韓文、西班牙文及法文，讓同學有機會接觸多國語言，有助日後成為世界公民。

探究式學習令學生主動求新知 何謂探究式學習？作為教學方針，曾校長舉例，若學習有關科學科的題目時，例如光合作用，校方不會用填鴨式教法令學生強行吸收知識，而是給同學進行實驗並觀察──如果植物沒有陽光及水分會如何？再讓小朋友尋找答案，從中理解內容及過程變化後，老師再解釋甚麼是光合作用。曾校長指，這樣可令學生更樂意探求新知識，並擁有自主學習的心態。

多樣性呈交評估 教師回饋建議 每個時段學校都會為學生進行評估，包括開展一些小實驗，需要學生透過觀察及理解，再形容一下在實驗當中學習到甚麼等。之後老師會給予回饋，建議學生在未來的課程中怎樣進步。而當中最特別的是學生遞交的方法多樣性，可以用文字或影片形式表達，低年級學生則以繪畫向老師表達所學。日後老師會鼓勵學生呈交評估時多寫多講，以豐富文字及表達能力。 參加遠瞻性課程 此外，學校參與了社會創新教育項目──Dream Starter，透過一個體驗式的學習，從小培養學生關注聯合國17個世界持續發展目標，運用創新思維為社區帶來改變，從中學習企業家精神，以信心解決問題，接受挑戰。整個計劃更會透過網上眾籌，共享資源及經驗分享等方式，提高公眾對學生夢想的關注，協助他們一步步實踐目標。

面試貼士：面談為主 以英語及普通語交談 曾校長透露，面談主要問一些小一學生能夠應付的中、英、數題目，考驗小朋友數理及題型的表達。而校方主要以英文及普通話與小朋友談天，同時會與家長交談，察看雙方的教育理念是否一致。