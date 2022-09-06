香港學校│禮賢會學校 著重學生全面發展 校長直言有教無類

禮賢會學校是基督教幼稚園，很著重信仰，學校的理念不單只是為小朋友提供「優質的全人教育」，而是提供「優質的基督教全人教育」，所以會將「靈德育」浸入不同的教學範疇，或者五育之中，再去設計學校的課程，期望自小便幫助小朋友建立良好的品德。 圖：李睿哲 文：袁雅婷

從遊戲中學習 校長關淑玲指，學校的特色是讓學生從遊戲中學習，所以老師每一天花心思及時間，將想教授學生的知識，融入在活動或遊戲當中，務求小朋友在玩耍的過程中，學習到知識、技能及態度。孩子亦會透過五官學習，例如視覺、感官豐富學習活動，刺激學生學習。

訓練小肌肉發展 關校長認為，小肌肉發展對這個階段的小朋友來說，是相當重要。雖然教育局規定幼兒班的學生不能寫字，但是學校會讓學生進行寫前準備，例如訓練小肌肉，包括夾衣夾、搓紙粒或者搓膠泥等，以助兒童將來小手能夠有力執筆。即使是低班及高班的學生開始寫字後，學校都會要他們剪紙、用釘孔機、為鞋帶打結等，深化及持續訓練他們的小肌肉發展，因為這技能對他們學習寫字是非常重要。

著重兩文三語教學 關校長續稱，學校著重傳授學生知識，會與小朋友進行大班或小組的主題教學並作出討論。而且因現今的家長非常重視兩文三語的學習，所以學校今年更著重英語方面的發展，除了會以粵語為學生母語作日常溝通語言外，更會聘請專科老師及Native English Teacher (NET)教授他們普通話與英語。 另一方面，本地教師早前已經進行培訓，會利用全英語的時間，與小朋友分享有趣的英語故事，再跟著進行一些與故事有關的延展活動或者唱英文兒歌，豐富孩子學習英語的時間，強化語境，多方面提昇他們兩文三語的能力。

特設幼小銜接課程 另外，為了令小朋友將來更容易適應小學生活，學校特別設計幼小銜接課程，更會在每年的5、6月，為高班學生制定關於小學的主題，與孩子分享他們未來在小學會經歷及學習的事情會和幼稚園有甚麼分別，或者他們升小後將遇上的問題等。學校還會為小朋友進行大班及小組的討論，了解他們會否因升小而產生負面影響，並為他們解決箇中問題，希望學生能夠充滿正能量地升上小一。