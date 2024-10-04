香港學校｜禮賢會順天幼兒園 蒙特梭利課室/自家廚房/特設科探課 培養科學精神

禮賢會順天幼兒園創校40多年，近年加入科探活動訓練學生解難能力。學校鼓勵學生跳出課室學習，經常舉辦不同校外活動，帶學生上山下海感受香港的美麗。幼兒園同時注重學生飲食健康，屬少數幼稚園會自設廚房，每日新鮮為學生烹飪3餐，讓學生吃得健康。

禮賢會順天幼兒園校長李素貞與學生合照

禮賢會順天幼兒園重視幼兒各方面均衡發展，李素貞校長期望透過不同遊戲及活動培育幼兒正向積極及自主學習態度。

設科探活動訓練學生解難 禮賢會順天幼兒園緊貼STEAM教育趨勢，在課堂加入不同科探活動，訓練學生解難能力。記者當日所見，老師先用繪本帶學生進入情境，為故事中的馴鹿製作能安全滑落地面的雪橇，學生需按要求使用環保材料製作雪橇。現場所見，學生做得有條不紊，能熟練使用剪刀及搣膠紙。有學生發現用剪刀剪不斷雪條棍，經過老師引導後，轉改用其他材料完成雪橇。在短時間內，學生的雪橇經已成形，急不及待要在滑梯上嘗試滑落。 任教K3的連詠詩老師認為科探活動可增強學生的解難能力，她提到起初學生遇到問題時，認為可以尋求老師校工姐姐幫忙，經過老師引導及資料搜集後，學生懂得探索及選取不同特性的材料及工具解決困難，提升學生自信。李校長表示，或許學生在探索學習的過程中會遭遇數次失敗，但她認為過程比結果重要，希望學生能從中學習。校長補充，老師不會將科學探究只停留在課堂內，反而在課室布置科學角，讓學生在角內不斷摸索操弄，課後延續學生追求科探精神。

辦不同活動上山下海認識香港 李素貞校長重視幼兒校外體驗，不希望學生只留在學校單靠書本及電腦認識外界，所以學校經常舉辦校外活動，讓學生跳出課室學習。學校按每月不同主題帶學生外出參觀。例如K3某月主題是認識香港，老師會為學生策劃香港一日遊，先帶學生上山頂飽覽維港景色，期間學生要用英文訪問外國人及送上親手製作的小手工，表達歡迎之意。可能大人覺得這些是簡單任務，但對幼稚園學生來說並非易事。下山後，老師會帶學生乘搭摩天輪，感受文化氛圍。 除此之外，協助增進親子關係亦是李校長所關注事項之一，希望透過不同措施拉近父母及子女關係。很多人只曾觀賞賽龍舟，未必試過親身落場扒龍舟。禮賢會順天幼兒園曾在城門河舉辦親子扒龍舟比賽，在扒龍舟之間不但增進親子關係，留下美滿回憶，學生亦能親身體驗中華文化，一舉兩得。

自設廚房每日新鮮煮4餐 禮賢會順天幼兒園是香港少有幼稚園自設廚房，拒絕向外面餐廳訂餐，校工姐姐每日在街市買菜新鮮烹飪4餐供學生及老師享用。李素貞校長重視學生健康飲食，向記者分享以前有學生上學時不願吃飯，更將飯菜吐得校長滿身，但校長耐心逐少餵飯後，現在長得牛高馬大。校長期望透過營養豐富的膳食訓練現時小朋友日漸變弱的咀嚼能力，所以在學生膳食上特別花心思，每餐會有水果及菜，確保學生吸收到足夠營養。

特聘專業認證蒙特梭利老師 蒙特梭利教學法近年受香港家長追捧，教學法特色包括鼓勵學生自主學習及老師不會過多干涉學生學習。禮賢會順天幼兒園專設蒙特梭利課室及特聘專業認證蒙特梭利老師。蒙特梭利課室內擺放不同蒙氏特色教具，學生進入課室後會有不同規則玩教具，而經過專業認證蒙特梭利老師會在旁引導學生自主學習。

外號「校長媽媽」 李素貞校長同時被學生及家長稱為「校長媽媽」，令人倍感親切。校長笑著解釋，因為幼兒園屬長全日制，學生與校長老師相處的時間甚至長過與家人相處。當時為了安撫正在哭鬧的學生，所以老師就稱李校長為「校長媽媽」。久而久之，學生老師便延續此稱呼，甚至連當區區議員亦會如此稱呼李校長。 K3學生黃煜喬家長黃太表示，小朋友從N班開始已經就讀禮賢會順天幼兒園，她回憶當時兒子脾氣大，但經過校長及老師的教導照顧後，現時脾氣收斂了，已經成為大哥哥，每日放學後會開心與她分享在學校發生的趣事。黃太感謝學校讓學生快樂成長。

面試貼士 禮賢會順天幼兒園面試方式輕鬆。校長表示，老師會問小朋友簡單問題如「眼睛在哪裡？」，又或者給予小朋友簡單指令如「跟老師擺東西落杯子內」，觀察小朋友能否明白及完成。校長強調學校並不是想考驗小朋友能力，反而希望讓家長更了解學校理念。皆因學校屬長全日制學校，學生可能朝8晚6上學，校長透露某些家長會掛念小朋友而想早些接放學，所以學校會傾向與家長了解教育理念。 有家長擔心小朋友面試幼稚園時哭鬧不合作會被學校拒收，禮賢會順天幼兒園校長認為，小朋友初到陌生地方不適應屬正常反應，學校接納不同小朋友表現及主力與家長了解小朋友生活習慣。即使小朋友可能是SEN學生，校長與老師亦會盡力幫助家長及學生。