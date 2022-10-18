香港學校│約克國際幼稚園 多元化音體藝活動 培養學生國際視野

約克國際幼稚園致力培養學生的國際視野，亦很著重他們的全人發展，有鑑於此，近年該校投入很多資源，既發展有關音樂、體育及美術的活動培育小朋友，亦很注重兩文三語。 圖：蘇文傑 文：袁雅婷
培養音樂、體育及美術領域
兒童的音樂潛能隨著音樂環境而不斷提升，而學習樂器有助發掘良好的音樂潛能。樂器學習是該校音樂教育的重要一環，更選擇小提琴作為常規音樂課程學習的樂器。
另外，學生體能發展是該校教育重要一環，因為體育不單可提高學生體質，也能促進品格成長，並學會合作及團隊精神。該校已將幼兒網球、高爾夫球、射箭、騎馬學習活動納入幼稚園體能之常規課程內。
學校認為美術課程既可滿足幼兒的創作慾望與成就感，也能表達自身感覺及情緒。該校學生K1時，已經開始學習畫油畫和做陶泥，為了讓學生知道美術可改變世界作出貢獻，同時擴展他們的國際視野，並且培養良好品格、理解人道精神及樂於助人，學校會約於每年5月舉行一場大型慈善展覽活動。
該校主任陳敏詳述有關課程時指出，配合音體藝可以協助學童在不同領域得到提升，例如音樂課程培養學童的專注力及耐性；體能活動培養學童高尚品德、公正態度及進取體育精神；美術課程則能提高學生的直覺、推理、創造力及思考、發揮創作的意識，培養自我發覺的學習方式。
愉快學習純正英語
除了重視學生的音體藝發展外，校方亦很著重小朋友的語言發展。陳敏表示，因學校深知學習環境會對學生的語文發展相當重要，所以學校聘大有外籍老師，使幼兒愉快地學習純正的英語。學校還採用富含故事及音樂的英國拼音教材Letterland，令小朋友可以一邊唱歌一邊練習字母及發音，為學習拼音打好基礎。
與前太空人進行視像對話
學校每年都舉辨很多藝術展及活動，讓學生能夠參與，例如《翱翔星際太空營》，成功邀請美國太空總署前太空人Thomas Pesquet教授與學生進行視像對話，分享他上太空執行美國太空總署NASA委託的任務經驗。在其他與太空相關的活動設計上，學校亦花了不少心思。在學生與Thomas教授探討太空的主題後，校方為延伸幼兒的思考機會，教師請他們一同思考如何可以解決探索火星時糧食短缺的問題，從而帶出水耕栽培的概念。
擁有國際學術水平
最後，陳敏稱，學校除了教授一般幼稚園需要學習的知識之外，亦很著重他們與國際考試基準掛掛鈎，希望小朋友達到一定的學術水平，當中包括劍橋小學英語考試、美國SAT 10、GAPSK、CREST Star Investigator等。學生掌握多方面的國際學術基準，有很好的知識基礎，便能夠在學術上考取好成績，有助將來升小學。
面試貼士：旨在發掘不同特質的小朋友
陳敏稱，因為學校希望發掘小朋友的潛能，找出不同特質的幼兒，所以在面試活動中，並不會單一化提問小朋友，而是會與小朋友和家長將一同進行三個環節，包括遊戲活動、英文故事及藝術創作。通過這些環節，面試老師便能觀察小朋友的理解、語言、社交、小肌肉發展和創意能力等，從而全面評估小朋友。