香港學校│約克國際幼稚園 多元化音體藝活動 培養學生國際視野

約克國際幼稚園致力培養學生的國際視野，亦很著重他們的全人發展，有鑑於此，近年該校投入很多資源，既發展有關音樂、體育及美術的活動培育小朋友，亦很注重兩文三語。 圖：蘇文傑 文：袁雅婷

培養音樂、體育及美術領域

兒童的音樂潛能隨著音樂環境而不斷提升，而學習樂器有助發掘良好的音樂潛能。樂器學習是該校音樂教育的重要一環，更選擇小提琴作為常規音樂課程學習的樂器。

另外，學生體能發展是該校教育重要一環，因為體育不單可提高學生體質，也能促進品格成長，並學會合作及團隊精神。該校已將幼兒網球、高爾夫球、射箭、騎馬學習活動納入幼稚園體能之常規課程內。

學校認為美術課程既可滿足幼兒的創作慾望與成就感，也能表達自身感覺及情緒。該校學生K1時，已經開始學習畫油畫和做陶泥，為了讓學生知道美術可改變世界作出貢獻，同時擴展他們的國際視野，並且培養良好品格、理解人道精神及樂於助人，學校會約於每年5月舉行一場大型慈善展覽活動。

該校主任陳敏詳述有關課程時指出，配合音體藝可以協助學童在不同領域得到提升，例如音樂課程培養學童的專注力及耐性；體能活動培養學童高尚品德、公正態度及進取體育精神；美術課程則能提高學生的直覺、推理、創造力及思考、發揮創作的意識，培養自我發覺的學習方式。