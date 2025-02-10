香港學校｜耀中國際幼稚園 遊戲中學習先驅 開「咖啡店」 增動手解難能力

相比老師講課、學生抄寫的傳統學習模式，「遊戲中學習」的教學方針於香港幼稚園廣受接納。耀中國際幼稚園早於70年代已採用此模式，讓學生於無壓力之下愉快學習。華籍校長羅少容接受訪問時表示，老師會觀察學生的興趣所在，再按他們的興趣及能力制定教學活動，讓學生自然吸收知識。她舉例老師發現學生對連鎖咖啡店有興趣時，甚至聯同學生於課室模擬開咖啡店，從中學習不同概念。

遊戲中學習先驅 耀中國際幼稚園是香港最早一批學校採用遊戲中學習模式，透過不同趣味好玩的活動讓學生熱愛及投入學習之中。羅少容表示，遊戲為本是耀中3大核心理念之一，老師制訂教學活動時要按照核心理念實行。 模擬經營咖啡店 增強解難動手能力 她分享，試過有學生在杯子貼上某咖啡店的標誌後，與同學分享自己去咖啡店的經驗，對話內容吸引其他同學注意。老師留意到學生的興趣後，隨即在課室開闢位置，模擬經營咖啡店。其後有人發現「咖啡店」沒有餐牌，便嚷着要製作。之後再有人發現，單靠自己難以製作咖啡店的幼飲管，於是大膽向老師請教，學寫信寄往咖啡店，希望能得到些幼飲管，咖啡店經理亦慷慨解囊贈送幼飲管及杯套，讓「咖啡店」能順利開張。最後，學生對比真實咖啡店後，發現自己沒有戴圍裙，於是老師又教他們製作圍裙，令「咖啡店」最終順利開張。羅少容補充，學生製作餐牌時學習到數學的加減概念及認識香港不同硬幣；寫信給咖啡店經理時，又能學習中文，活動增強學生語文及數學程度之餘，最重要是加強他們的解難及動手能力。

妙招培養同理心 小朋友哭鬧搶玩具屬家常便飯，耀中國際幼稚園的老師會觀察學生的行為使用實況轉播（Spot Casting），培養學生同理心及語言能力。校長指出，當老師發現N班學生想念母親，但只能說出「媽媽」或「我要媽媽」等簡單詞句時，老師便會說「我聽到了，你掛住媽媽，可以掛住媽媽」。老師利用此方法，讓他們認識理解自己的情緒，甚至透過模仿老師說話增強自己的語言能力。方法同樣適用學生爭玩具時，老師會先指出雙方的行為「小明想玩玩具，但小美都想玩玩具」，讓學生有時間消化，再引導雙方進行協商。羅校長表示，「在我的經驗中， 小朋友能透過聆聽理解別人的想法，Spot Casting是最好的方法培養小朋友同理心。當學生長大遇到衝突時，能運用Spot Casting處理」。 羅少容自豪分享，當她見到耀中學生、陳小春兒子Jasper於內地綜藝節目《爸爸去哪兒5》面對父親的怒火時，依然不慌不忙說出「Can you stop angry now」（你現在能停止憤怒嗎），開心耀中品格教育的奏效。

特別雙校長制 助學習不同文化 雙校長及雙班主任制是耀中國際幼稚園的特點，學校設華籍及外籍校長，每班同樣有華籍老師及外籍老師，讓學生沉浸於中西文化及語言之中。校長分享，即使有學生初來乍到，不熟悉英文，但老師見到學生指著黃色筆時，老師會說「you want yellow?」（你想要黃色？），學生便會明白原來yellow的意思是黃色，日積月累英文能力也會提升。 雙校長及雙班主任制同時融合不同文化於教學之中，例如來自南非的胡愛薇校長會將南非的文化帶進學校，讓學生能感受南非與香港的不同之處。

面試貼士 羅少容校長表示，面試時會觀察學生的主動性及家長教育理念是否與學校一致。如果發現學生較為內向，亦會提供建議。不少家長擔心子女在面試時哭鬧會被學校扣分，校長大派定心丸，指學校沒有扣分制，會配合小朋友性格進行面試。以往有小朋友一踏進學校便鬧着要走，校長就帶小朋友在戶外空間玩，讓他先熟悉環境再進行面試。