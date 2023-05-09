香港學校│聖公會李兆強小學 四高課堂提升學習興趣

聖公會李兆強小學作為一所基督教學校，一直本著基督愛人的精神辦學，校方期望學生德、智、體、群、美、靈六育方面都得到均衡發展，認為培訓學生能適應未來社會、創新都是相當重要。學校除了重視學生成績，也很注重品行，以「合作學習」培育學生的抗逆能力及應變能力，而且善於溝通，並以生命教育促進學生品格發展。 攝：陳奕釗 文：袁雅婷

提升學生參與度 校長陳小燕指，會運用「四高」課堂提升學生學習興趣及課堂參與度──「高動機」是老師鋪設一些前設，讓學生預習或接受挑戰，需要自學或完成某些任務，當學生對學科感興趣，自然更能掌握。「高參與」是指學生的課堂表現，校方將學生分組並安排個人、與鄰近的同組或四人一組進行教學活動；學習方面不是單向的老師教授、學生接收，而是老師給予一些啟發、任務架設，同學在學習過程中互相交流及溝通，彼此核對答案，並解釋是否同意對方的做法，使他們熟知學習內容，並表達個人及接納他人意見。「高展示」是給予學生表達方案或答案的機會，以前可能需要舉手再向老師表達，現則可在小組將個人的見解或想法，向同學匯報。「高回饋」則大大提升學習能力，無論答案是對或錯，同學之間會給予提示或意見，老師亦因著整體表現講解有甚麼可改良的地方，讓同學每天不斷進步。

小班教學 合作學習增群性發展 學校為配合四高課堂，更推運行優差並進的小組教學，因此在同一組中會有學習進度不一的學生。這亦是社交群育發展的契機，因為學習較好的同學，在小組中有責任作為「小老師」協助學習較慢的同學。而學習慢的同學亦「有樣學樣」跟從小組的示範去嘗試，慢慢掌握知識。陳校長表示，每個人都各有長處，所以學生在不同學科彼此欣賞及接納，對於在小學生活中的群性發展相當重要。

面試貼士：積極主動表達自己 小朋友要有主動學習精神、善於溝通和表達。因學校採用四高課堂教學，需要有很大主動性的學生，故建議小朋友面試時積極主動，有膽量開腔。陳校長發覺，近年面試詢問孩子時，家長都會心急代答，令子女缺少表達機會；未來社會需要溝通能力強的人，希望家長多鼓勵兒女主動表達。