香港學校│聖士提反書院 全方位培育 宿舍生活提升軟技力

聖士提反書院是全港校舍面積最大的中學，當中有不同類型的設備，以發掘學生的個人興趣。學校更在美術、體育、音樂、科技、學術、靈育、德育等多方面培養學生，致力栽培及發展他們成為未來領袖的特質。而該校的宿舍生活更吸引不少學生慕名而來。

聖士提反書院佔地15萬平方米，因擁有偌大地方，學校有充足的設施發展學生多方面興趣。校長楊清表示，同學若善用這些地方及設備，能令生活得到裨益，例如不同類型的運動場，使他們的體育技能得到發揮；有些學生的興趣是在美術、視覺藝術上，因校舍地方夠大，所有同學都能夠展示個人的陶瓷作品，讓他們知道每件作品都是獨特和值得欣賞，從而增強自信心；校方亦很著重培育音樂，學生在初中時需要選擇學習一種樂器，包括西樂、中樂或聲樂，旨在使同學有基本的音樂底子，能更懂得欣賞音樂或歌劇。

分組教授學術知識

學術方面，學校希望學生掌握到讀書的精要，並要具備分析能力。楊校長舉例，現今ChatGPT很流行，同學都要了解及盡量利用這個程式，運用科技解決問題，貢獻社會。但個別小學生的電腦知識差別太大，楊校長指，有很多小學已經教授Coding、micro:bit等多種電腦知識；部分小學生只懂得收發電郵、用社交媒體，所以電腦科便要因應學生知識水平再分組。她說：「讓差不多水平的同學一起上課，可使同儕互相幫助，去理解及吸收知識，並提升對學習更興趣。」

學校開辦了DSE及IB課程，因應每個同學的學習模式及興趣，揀選適合自己的課程。而為了令學生適應高班的兩個課程，校方亦調適了低班語文課程，在初中教授普通話，使他們流利溝通。楊校長說：「相信學生現在要於香港甚至世界立足，無論任何職業，都必須懂得普通話。」

著重靈育、德育培訓

該校是基督教學校，少不免會教授靈育知識。初中的宗教堂將一班分為兩組：一組是對聖經故事已很熟悉的學生，校方將內容轉為講解生活上如何應用信仰；另一組則是不曾接觸基督教的學生，學校便集中講解該宗教。校內還設有團契、福音周及各類宗教活動，令同學在生活上接觸到宗教。另外，學校相當著重德育培訓，訓導、輔導及公民教育組會在周會及課堂一同合作德育項目，培養學生成為品德高尚的人。