香港學校│聖士提反書院 全方位培育 宿舍生活提升軟技力

聖士提反書院是全港校舍面積最大的中學，當中有不同類型的設備，以發掘學生的個人興趣。學校更在美術、體育、音樂、科技、學術、靈育、德育等多方面培養學生，致力栽培及發展他們成為未來領袖的特質。而該校的宿舍生活更吸引不少學生慕名而來。
攝：李睿哲 文：袁雅婷
善用設備及資源
聖士提反書院佔地15萬平方米，因擁有偌大地方，學校有充足的設施發展學生多方面興趣。校長楊清表示，同學若善用這些地方及設備，能令生活得到裨益，例如不同類型的運動場，使他們的體育技能得到發揮；有些學生的興趣是在美術、視覺藝術上，因校舍地方夠大，所有同學都能夠展示個人的陶瓷作品，讓他們知道每件作品都是獨特和值得欣賞，從而增強自信心；校方亦很著重培育音樂，學生在初中時需要選擇學習一種樂器，包括西樂、中樂或聲樂，旨在使同學有基本的音樂底子，能更懂得欣賞音樂或歌劇。
分組教授學術知識
學術方面，學校希望學生掌握到讀書的精要，並要具備分析能力。楊校長舉例，現今ChatGPT很流行，同學都要了解及盡量利用這個程式，運用科技解決問題，貢獻社會。但個別小學生的電腦知識差別太大，楊校長指，有很多小學已經教授Coding、micro:bit等多種電腦知識；部分小學生只懂得收發電郵、用社交媒體，所以電腦科便要因應學生知識水平再分組。她說：「讓差不多水平的同學一起上課，可使同儕互相幫助，去理解及吸收知識，並提升對學習更興趣。」
學校開辦了DSE及IB課程，因應每個同學的學習模式及興趣，揀選適合自己的課程。而為了令學生適應高班的兩個課程，校方亦調適了低班語文課程，在初中教授普通話，使他們流利溝通。楊校長說：「相信學生現在要於香港甚至世界立足，無論任何職業，都必須懂得普通話。」
著重靈育、德育培訓
該校是基督教學校，少不免會教授靈育知識。初中的宗教堂將一班分為兩組：一組是對聖經故事已很熟悉的學生，校方將內容轉為講解生活上如何應用信仰；另一組則是不曾接觸基督教的學生，學校便集中講解該宗教。校內還設有團契、福音周及各類宗教活動，令同學在生活上接觸到宗教。另外，學校相當著重德育培訓，訓導、輔導及公民教育組會在周會及課堂一同合作德育項目，培養學生成為品德高尚的人。
宿舍生活掌握軟技能
值得一提的是，該校為本港少數有宿舍的中學，設逾400個宿位，當中有300多名長宿生長期住宿，而餘下百多個宿位則讓走讀生體驗一下宿舍生活。學生住在宿舍時，聽到鐘聲便要起床、需要自己收拾床鋪、懂得照顧自己等。另外，在晚飯時段後，住在宿舍的老師會為初中同學提供Prep time，指導跟不上課堂學習的學生；或者中一學生剛進校，未適應用英文學習，老師會為他們開辦英文特訓班補習英文。
楊校長指出，宿舍生活可學習獨立生活、提升社交及溝通技巧、自理能力、時間及自我管理、提高學習效能等。所以到海外升學時，他們已經很適應自己起床、收拾房間、與室友相處、減少對家人的依賴等。
師友計劃了解各行各業
學校歷史悠久，加上舊生會很有組織，幫助學校找尋各行各業的畢業生回校，帶領師弟妹進行師友計劃。舊生中不止有醫生、律師、商家等專業人士，還有法官、航海員、導演、音樂監製、婚禮策劃、廚師等各行業工作者。楊校長舉例，最近有同學在計劃中跟隨法官，過程中他們可以請假參觀庭上審案；有些同學跟隨做研究的醫生，便有機會參觀實驗室，使他們擴闊眼界，了解醫生不只是看病。師友計劃在同學升讀大學前，跟隨導師了解該行業，對感興趣的科目加深認識。
升讀各知名學府
該校有逾九成學生繼續升讀大學，其中六成選擇香港的大學，四成選擇前往海外升海。學生入讀的知名學府亦很廣泛，包括牛津、劍橋、清華、北大、復旦等。楊校長更稱，該校曾出不少狀元，最經典的是有中二學生於會考中考取得好成績，中五時便直接被劍橋大學破例取錄，現於哈佛就讀博士學位。
面試貼士：操行B或以上須善用校園
申請面試該校，成績需要滿足要求、操行一定要B或以上，並計算課外活動分數。約500名申報者獲選到校面試。面試過程主要用英文，讓學生介紹自己的長處。如學生覺得用普通話作自我介紹更好，學校也接受。楊校長更指，希望入讀該校的同學，不是只顧著讀書，而會善用校園。