香港學校│聖若瑟書院 多方面栽培學生發揮才能 校長透露收生有兩方面要求

聖若瑟書院是由喇沙修士會創辦的其中一間學校，一直秉承該會精神──有教無類，以及為學生提供全面的教育，希望培養他們不同方面的才華，並讓他們發揮各種能力。而該校校訓是「勤勞與美德」，校長黃婉芬表示，這正好配合政府對學生道德的要求，因此他們亦相當重視學生這兩方面的發展。除了才能及品格，學校亦會在學術上訓練學生，使他們學業成績相當出色。圖：林俊源 文：袁雅婷 拔尖補底 因材施教 該校在體育、文化、課外活動及學術均有卓越表現，是香港傳統名校。黃校長指，原因是學校會提供不同的教育方法，盡量幫助到每位學生，例如拔尖補底，即使是能力稍遜的學生，都可以參加補底班學習，當然拔尖也很重要，即是因材施教。

表揚學生 激發自信心 學校更利用了很多方法讓學生建立自信心，例如校內牆壁會貼上在學術或課外活動等方面表現傑出的資料板，以作表揚，並藉此激勵其他學生努力學習。另外，學校會給予學生不同發展機會，並肯定他們的成績，藉此提升自信，令學生有信心地自我學習或參加比賽，從而全面提高學術成績及課外表現。 配合趨勢教學 升大學機率超八成 另外，學校的教學方案會配合教育趨勢，例如學習STEAM是現今的大勢所趨，所以學校會建立相應的硬件設備，讓學生在這方面有所發展。學校還會發掘學生的興趣，代為物色課外活動或學習課程，藉此讓他們找到個人專長，而這都是學生課後做的事。校內的課程，是配合了DSE的趨勢，教師會利用傳統教學方式，包括要學生操卷、聽取應試技巧等，從而提升升讀大學的機率。黃校長續稱，去年有86%的學生獲得本地大學的取錄，其中75%更是三大，對於這樣的成績，她感到很滿意。

舊生回饋母校 幫助師弟 黃校長更指，該校獨特之處是有很多出色、在社會上有影響力，並熱愛母校的舊生，經常幫助學校如捐款、進行師友計劃、回來做教練、給予學生業界體驗或工作實習機會等。例如盧煜明教授，除了捐款200萬給學校興建STEM Lab外，凡是學校舉辦的活動邀請到，他都一定出席；丁新豹博士亦將帶領學生參觀故宮博物館，並講解當中歷史。

面試貼士：不只著重學生成績 更注重他們品格 黃校長透露，對於有意入讀該校的學生，學校對他們有兩方面的要求──50%會著重學生的面試；50%是他的學業、課外活動、品行等。即是有些學生可能在學業上略遜一籌，但在面試的表現好，展現出自信心或良好品格等，都會考慮取錄。另外，凡是報讀該校的學生都會有面試機會，使大家競逐入讀的機會均等。