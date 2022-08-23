香港學校｜英皇書院同學會小學第二校 積極推行運算思維教育 副校長透露：學生「111」選校增叩門機會

英皇書院同學會小學第二校副校長胡國柱表示，該校的校訓是「慎思篤行」，顧名思義是謹慎思考、明辨是非，以及切實執行事情。學校教育方針與校訓理念一致，都是進行高階思維教學，課堂上用腦科學為基礎的教學策略，簡單來說，就是要求學生高參與、高展示、高互動。
高參與、高展示、高互動
胡副校解釋，高參與即是每個同學都要100%參與。譬如老師提出一個指令，學生要「俾反應」100%回應教師；高參與後，還要高互動，如透過小組分享，讓同學有互動；讓學生的作品有展出機會，正如目前學校正舉辦學生優秀視藝作品展。
積極推行運算思維教育
隨著科技迅速發展，學生需要掌握創新及解難的能力。學校為了幫助小學生打好基礎，裝備學生有運算思維的知識、實踐及視野，所以銳意推行STEM及積極推行高小運算思維教育，並於2016年參加了賽馬會慈善信託基金策劃及捐助的[email protected]計劃，為4至6年級推行普及高階思維及運算思維的教育計劃，讓學生懂得運用及創造科技。
投放龐大資源
胡副校稱，很多學校以STEM或運算思維教學，但該校投放的龐大資源，並非一般學校可比，例如在人力資源方面，該校教師於2016年已參與由香港教育大學(教大)及美國麻省理工大學(MIT)合辦的「78小時運算思維培訓」，讓教師進修教大為期5星期的課程，甚至給老師前往MIT進修運算思維課程的機會，以加強教師的專業發展；還將運算思維課程增至每周兩堂，並採用小班教學，提升教學質素。
另外，校內硬件資源優厚，全校僅18班卻設有兩間科技室，亦購置了不少機械人、平板電腦、手提電腦等，幫助學生學習。
有助銜接中學課程
胡副校更認為，學生創科及創意很重要，所以該校訓練學生運用高階及運算思維，創作或解難問題，有助銜接中學課程，對他們未來學習或考大學時，都可運用到相關知識。因此，現在打好學生運算思維的基礎相當重要，亦是學校的發展方向。
推廣正向教育
胡副校指，該校除了注重學生的學術外，亦著重品德及心智發育。該校有兩個正向教育，希望推廣正向校園文化、正面成就感及心態等。
推展閱讀自學
此外，現在的學生自學能力很重要，而閱讀是吸收知識的不二法門，所以學校積極推廣閱讀風氣，為學生設有本科及跨科的閱讀，亦大力投放資源建立新圖書館及增加藏書量等，加深學生閱讀的層面。
面試貼士：
學生「111」選校 必能參加面試
幼稚園升小學，首輪是政府統一派位，如將該校列為第一志願，入讀的機率會較大。若落選，該校會給予「111」選校生面試機會。胡副校透露，小一面試的考官會問學生有關家庭生活、生活情境等問題。而2至5年級每年或有學生因各種原因離校，所以該校每年會有兩次插班生面試，主要看他們的成績、操行，以及見校長時的表現去取錄。家長如有興趣，可以留意學校的網頁、Facebook及社交媒體，都會有最新公告。