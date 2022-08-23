香港學校｜英皇書院同學會小學第二校 積極推行運算思維教育 副校長透露：學生「111」選校增叩門機會

英皇書院同學會小學第二校副校長胡國柱表示，該校的校訓是「慎思篤行」，顧名思義是謹慎思考、明辨是非，以及切實執行事情。學校教育方針與校訓理念一致，都是進行高階思維教學，課堂上用腦科學為基礎的教學策略，簡單來說，就是要求學生高參與、高展示、高互動。 高參與、高展示、高互動 胡副校解釋，高參與即是每個同學都要100%參與。譬如老師提出一個指令，學生要「俾反應」100%回應教師；高參與後，還要高互動，如透過小組分享，讓同學有互動；讓學生的作品有展出機會，正如目前學校正舉辦學生優秀視藝作品展。

投放龐大資源 胡副校稱，很多學校以STEM或運算思維教學，但該校投放的龐大資源，並非一般學校可比，例如在人力資源方面，該校教師於2016年已參與由香港教育大學(教大)及美國麻省理工大學(MIT)合辦的「78小時運算思維培訓」，讓教師進修教大為期5星期的課程，甚至給老師前往MIT進修運算思維課程的機會，以加強教師的專業發展；還將運算思維課程增至每周兩堂，並採用小班教學，提升教學質素。 另外，校內硬件資源優厚，全校僅18班卻設有兩間科技室，亦購置了不少機械人、平板電腦、手提電腦等，幫助學生學習。 有助銜接中學課程 胡副校更認為，學生創科及創意很重要，所以該校訓練學生運用高階及運算思維，創作或解難問題，有助銜接中學課程，對他們未來學習或考大學時，都可運用到相關知識。因此，現在打好學生運算思維的基礎相當重要，亦是學校的發展方向。

推廣正向教育 胡副校指，該校除了注重學生的學術外，亦著重品德及心智發育。該校有兩個正向教育，希望推廣正向校園文化、正面成就感及心態等。 推展閱讀自學 此外，現在的學生自學能力很重要，而閱讀是吸收知識的不二法門，所以學校積極推廣閱讀風氣，為學生設有本科及跨科的閱讀，亦大力投放資源建立新圖書館及增加藏書量等，加深學生閱讀的層面。