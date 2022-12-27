香港學校│英華小學特設三個課室及多元學習主題活動

英華小學最大特色是男校，學校的重點發展就是讓男生得到專注的照顧，是專為男孩子而設的學校。 圖：李睿哲 文：袁雅婷

校訓「篤信善行」 校長陳美娟稱，該校的校訓「篤信善行」，「篤信」是信主、有盼望，耶穌基督對人們的愛沒有止境，有很多恩典；而「善行」就是「愛人如己」，活出耶穌教育的樣式，所做的事情是善良，予人有益，所說的話能夠造就別人。

多元學習滲入宗教元素 就著男孩子的特性，學校特設多元學習主題活動，包括「源來如此」、「秘密通道」、「耐人尋味」及「意想不到」，以一個主題貫穿整年的學習，提升學生對學習的興趣，更讓課程內容滲透基督教教育。例如「源來如此」除了會教授怎麼珍惜用水、環保、水的好處、要飲水思源之外，其實中間更包含了聖典故事裡耶穌行的第一個神跡就是將水變成酒的故事。 「秘密通道」的主題，是當新冠肺炎剛剛開始停課時創作的，雖然當時有很多事情被禁做，但是學校想憑藉這個主題告訴學生，做人一定要有盼望。而道路在哪兒？又可以在聖經中找尋答案，耶穌說衪是道路、真理、生命，這條路是直指基督的拯救及恩典，即使在艱難的日子裡面，仍然找到一條秘密通道，是走向快樂及成功的道路。 另外，「耐人尋味」是上個學年的年度的學習主題，雖然是關於味道的，但神說：「你要嘗嘗主恩的滋味，你要數算恩典。」當人再不是只看到難處及不開心的事，便可以每天數算值得感恩的地方，即是在艱難或不如意之下，人們仍有很多恩典可以數算。今年的主題是「意想不到」，是講學生透過生活當中的小點子，可以感到小確幸。讓學生有同理心，理解他人需要，所以當他們做了好事情後，校方會給他們一些驚喜禮物作為鼓勵，希望他將來會同樣地回饋愛他的人，這正正是愛人如己。

特設「三個課室」互補不足 除了多元學習主題，學校還特別設計了實體教室、網上教室及野外教室「三個教室」。陳校長表示，實體教室相當重要，因為學生回到學校面對面授課，師生才能建立良好的關係，而他們的關係愈好，學生愈願意去學習，加上同學間可以互相鼓勵，學習便能更事半功倍。 另外，因疫情的關係，校方建立了很好的網上教室，並在網上平台存放了很多教學素材及資訊，例如有教師拍攝的教學短片，讓學生就着自己的需要預習或重溫，靈活尋找更多知識延伸學習，為同學補充更多掌握知識的需要。 陳校長認為，小學學生需要的知識並不只是讀書寫字，更加需要成長空間、自理能力、與大自然連繫、感受人與大自然的關係、需要尊重其他生物，好好運用地球資源；氣候劇變，地球狀況越來越差，環保是急需處理的議題等，這些都是很重要的課題，學校特設野外教室的森林課程，讓學生外出探究，及實踐在課堂學習到的知識。三個教室並排存在，使學生面對不同的情況和環境時能夠互補不足。 每一個報名的小朋友，都會有機會參加面試。第一輪是分組面試，孩子需要回答一些幼稚園生都應該懂得的問題，校方希望小朋友踴躍作答，不怕出錯，表現良好家教、個人習慣及對學習的熱愛。經篩選後，孩子進入第二輪面試，並分為5個一組，與校長進行面見、玩遊戲、讀故事。陳校長稱，希望面試是在沒有甚麼壓力、輕輕鬆鬆下進行，並在完成後，使孩子變得更有自信。最後，學校每年會有一、兩條有關家庭教養、孩子狀況、與子女相處會有甚麼活動等問題給家長，只需要他們簡單對著鏡頭作答便可。 陳校長一再強調，學校收的不是一個小朋友，而是一個家庭，很想期望家長與該校擁有一樣的教育觀念。學校很看重家庭教育，小朋友很長時間在學校裡成長，而家庭怎樣配合、如何看待價值觀、有心有品的孩子是怎樣？都是非常重要。只有家校合作，才能對小朋友的成長發揮最大效果。