香港學校│趙聿修紀念中學 教學多元化 培養學生迎接未來挑戰

趙聿修紀念中學是元朗區一所以英語為主要授課語言的官立中學。自1979年創校以來，一直秉持校訓「明善誠身」的精神，致力培育五育並存、品學兼善的明日棟樑。此外，學校與內地的兩所姊妹學校深圳富源學校和寧波鎮海蛟川書院建立了卓有成效的合作夥伴關係，促進與內地師生的交流，開拓眼界，了解兩地文化及教育的發展。 文：袁雅婷 攝：陳奕釗

培育終身學習者 校長胡潔貞表示，學校為照顧不同學習風格學生的需要，老師採用不同的學習和教學方法，如合作學習、專題研習、電子學習、主動學習、同儕學習和自主學習，以鼓勵學生積極參與，誘發其學習動機。例如在視覺藝術課程中，老師鼓勵學生嘗試運用各種藝術材料和技術，與同儕合作創作藝術品，並反思其創作過程；在地理和歷史課程中，老師通過引導學生自主學習研究、於堂上展示及匯報他們的發現。 學校亦結合寬廣均衡的課程，培養學生成為樂於自主學習的終身學習者。英文科早年已將戲劇教學元素滲入初中英語課程，成功誘發同學的學習興趣，讓學生從欣賞經典劇作、分組創作至舞台演出，活用所學。校方亦通過以英語舉辦的集會和活動，例如每星期的早會分享、英語周、節日文化活動等，營造英語學習的氛圍，有效提升演說技巧及提供機會讓學生運用所學。

掌握教育趨勢 胡校長更指，多年來該校致力創造一個良好的學習環境，培養學生的學科知識、審美意識和靈活綜合運用各種知識技能的解難能力，並掌握當前的教育趨勢，裝備學生迎接日新月異的社會未來挑戰。以綜合和跨科形式融合了科學、技術、工程、藝術和數學學習的STEAM教育，正是學校發展的重點之一。課程主要透過優化生活所需，促進學生的探究、批判性思維，例如把micro：bit編程式控制電腦板，應用在視覺藝術科的立體繪圖技巧、在設計與科技課堂上利用雷射切割，設計出自己的智慧溫室。學校創新實驗室亦為人工智慧和無人機技術相關的研究提供平台，激發學生探索和應用批判性和創造性思維的策略。 她更稱，學校亦與香港中文大學合作，設計初中校本課程，讓同學以人工智慧進行人臉、圖像辨識等。在培育創科人才之餘，資訊素養的培養亦同樣重要，特別在高中方面，資訊及通訊科技科和企業、會計與財務概論科的老師特意參加香港大學電子學習發展實驗室的優化教學設計，讓同學探究人工智慧、金融科技和區塊鏈在日常生活上的應用問題，讓同學體會到創業家精神。

營造閱讀氛圍 實踐價值教育 此外，閱讀能力是一切學習的基礎，該校的「閱讀推廣組」鼓勵學生以閱讀為樂，不斷以多元化的模式，提升同學的閱讀興趣。為突破時地所限，學校邀請校友、老師、家長及同學等持份者，在學校的網上閱讀平台上，用文字或短片為他們作好書推介及分享閱讀心得，培養同學對語言和文學的熱愛。跨科協作的閱讀活動，如校園集古村及「清明上河圖」展覽及圖書分享等，有助深化同學對祖國歷史文化的認識，培養他們的文化素養。 該校又以與地區社福機構合作《悅讀傳愛》計劃，由同學選取圖書片段錄音，並把聲音檔案製成有聲書送贈心光盲人學校，讓視障同學享受閱讀樂趣外，亦推動學生將愛心化作行動，培養關愛他人的正向思維。為了提升閱讀能力，校方引入閱讀課，以名人故事跟同學重溫閱讀技巧，並帶出其堅毅不屈、勇於面對挑戰的精神，亦培養同學的正向價值觀。

推行全人教育 建立愉快校園 學校亦致力營造校園關愛文化，關注學生精神健康，透過舉辦「全方位學習日」及「關愛校園樂繽紛」等全校大型活動，提供大量學習體驗並建立正向價值觀。

面試貼士：必須具備良好品德 操行達B級或以上 胡校長指，同學如欲升讀趙聿修紀念中學，可參加「中學學位分配計劃」或經「中一自行分配學位」申請。同學必須具備良好品德，操行達B級或以上。評分方面，面試表現佔40%、學業表現佔30%、參與的課外活動、服務表現及才華共佔20%、與本校之聯繫佔10%。