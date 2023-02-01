香港學校│迦密主恩中學 全人優質基督教教育 培養品學兼優生

迦密主恩中學以全人教育作為辦學理念，旨在培育品學兼優的學生。另外，特設校本課程提升學生的學習興趣，並助他們於香港中學文憑考試(DSE)取得好成績。此外，校本特色課程有助學生迎接廿一世紀的新挑戰。 圖：陳奕釗 文：袁雅婷

著重品德及學業 校長徐家賢表示，迦密主恩中學以基督教理念辦學，希望同學在靈、德、智、體、群、美六育方面都能夠有良好的發展，學校很著重學生的品德，亦重視學業成績及能力，因而給予學生各式各樣的機會發展。學習之餘，學生可透過全方位活動，學習不只限於課堂內，更跳出課室外，擴闊眼光，認識這個世界。 品德教育多個層面入手 徐校長指在品德教育方面，學校從幾個層面入手，包括生命教育，並滲透入班主任時間及全校的大型活動當中。另會教授初中學生健康教育，當中涉獵範疇很廣，例如青少年上網成癮，或關乎與朋友相處及一些熱門話題，讓到同學認識及建立正確價值觀。學校亦很著重學生的生涯規劃，中一時先讓同學認識各類職業；中二時了解自己的興趣；中三幫助他們準備選科；中四至中六多接觸工作生涯的資訊，並推薦參與商校合作的活動，讓同學得悉各行業工作的情況及對人才的需求。

針對需要設計課程 在學術上，校方對準同學的學習需要設計校本課程，拉近他們差距，在良性競爭下，準備更充分地參加香港中學文憑考試(DSE)。另外，學校每年與時並進優化課程內容，讓同學涉獵新知，栽培他們迎接廿一世紀新挑戰。徐校長稱，校本課程讓學生在初中打好中、英、數方面基礎；尤其英文科由中一至中六，均對準學生的能力及需要設計校本教材，使得他們在高中時投入更多時間入讀選修科，爭取佳績。 學校亦著重STEM的發展。他說，學校運用三層架構發展同學相關的興趣及能力，第一層是全校參與模式，所有同學在初中到高中階段，課程都加入STEM元素。學生一般到大學才有機會接觸生物科技，但該校已設有生物科技實驗室，讓同學在中二開始對該科目有所理解，例如有關培植細菌、找出較強殺菌清潔劑的實驗等。高中就有各項STEM活動，例如STEM Day，所有學生都會參與其中。第二層是參加校本課程，包括學校的STEM Club，或訓練同學進行各類實驗，再參與校外活動。第三層就要讓學生擴闊眼界，去國外參加比賽或活動，甚至推薦同學到牛津或劍橋大學進行STEM交流。 栽培新世紀需要的人才 此外，不得不提校本的電腦與設計和科技科，旨在提升學生在科技上的創意解難能力。還有著重科學探究精神的生物科，課程需要同學進行實驗，找出背後的原理。這些科目都有助栽培學生迎接新挑戰，成為新世紀需要的人才。

面試貼士：收生有評分準則 面試盡量表現自己 學校的收生評分準則，50%是學生學業成績、30%是面試表現、10%是課外活動及獎項、10%是服務他人。另外，希望學生在小學的操行有B或以上。如想報讀該校，徐校長鼓勵面試時盡量表現自己，多講自己喜歡或優勝的東西，讓學校更加了解其潛能及興趣，提升面試分數。