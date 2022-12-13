香港學校│香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學(小學部) 全面發展學生潛能

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學(小學部)(下稱A-School)於2006年成立，是全港第一間由本地大學營辦的附屬學校。學校一直積極培養學生的學習態度，並發展「三能」，包括英文、中文及資訊科技，致力營造可持續發展的學習型校園，讓同學全面發展潛能，追求卓越，成為終身學習者。 圖：董立華 文：袁雅婷

「三能」環境教育學生 高級副校長暨小學部總監莊曉莉稱，A-School所有教育範疇皆強調全人發展，鼓勵同學在不同的學科上應用「三能」學習，包括在英語、中文及資訊素養的環境下教育學生。重視培養學生達致廿一世紀卓越人才應有的素養，在課程設計及學生成長培育都以此為核心概念，並在學校日常生活中加以實踐，為成就未來人才作好準備。 發展STEAM 實踐辦學使命 她憶述於A-School創校時，已著重培育學生資訊素養能力，學校近年大力發展STEAM學科，裝備學生成為數碼公民。在硬件及軟件上不斷更新以配合科技發展及學生未來的需要。新建成的創科學習中心有大型的浸沉性學習廳，透過AR及VR技術讓學生突破地理界限去學習，同時緊貼科技發展。該校亦致力培養藝術發展，讓學生展現多方面的潛能。校方每年投放大量資源去更新同升級校舍設備，以實踐「全人為本，學子為先」的辦學使命。

成為終身學習者 學校的專業團隊致力培養同學的創造力、解難能力和良好閱讀習慣，並通過互動的教學方式，幫助同學充分發揮個人潛能。學生會在英語和普通話的語言環境中學習，以協作學習方式，充分利用雙語的學習機會，這為他們十二年的學習歷程，奠定堅實的基礎，培養學生以「熱愛學習，學會學習」為終身目標。 莊高級副校長更表示，該校一向提倡自主學習，老師會引導學生掌握自主學習的能力，從而定立學習目標及計劃，更有效及自律地學習。學校亦會安排更多機會參與校內外至及到其他國家的學習活動，擴闊視野。同學在小學階段亦可參加一些國際性的測試，例如TOFEL以及澳洲的ICAS。

發展學生多元才能 另外，校方為同學提供廣泛的學習機會，例如透過「其他學習經歷 (OLE)」課堂，延展孩子們在各學科的學習，發掘他們的興趣及發展多元才能。莊高級副校長指，OLE會為每位同學提供超過100個不同主題的多元化課程，課程涵蓋五個範疇︰語言智能、數理邏輯智能、運動智能、藝術智能及人際關係智能，旨在提供多元智能的發展機會。課堂在多元智能的基礎上，連結中文、英文、數學、藝術、體育及生命教育等主要學習領域的元素，理論與實踐並重，給孩子更多思考、發問、創造及實踐的機會，讓他們有趣地學習更廣泛及深入的知識，亦循序漸進地提升自己的能力。