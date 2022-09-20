香港學校│鳳溪第一小學 「四習一心」培育學生全人發展 校長面試透過互動活動了解小朋友

鳳溪第一小學的教學宗旨是培育學生全人發展，包括德、智、體、群、美。學校並會透過鳳小四習——多元學習、電科學習、教學研習及自主學習；以及「一核心」的價值觀教育作為概念推展。 圖：林俊源 文：袁雅婷

多元學習 校長朱偉林指，「四習一心」以價值觀教育為核心，並以不同的優質學習，讓學生德才兼備，達到「立德樹人重啟迪，創造空間育全人」。他解釋，「多元學習」是由老師、家長及外聘導師教導多元化的學習班，超過70項，目的是滿足不同學生需要，發揮他們的天賦。基本上周一至周六均有多元學習，周日則有比賽、表演、服務等，是全天候讓學生學習。 電科學習 學校亦創造了一個很好的學習環境，多年來以持續優化軟硬件及課程，讓電子學習更上層樓，開拓學生未來需要的科創學習。「電科學習」以電子及科創的媒介教授嶄新及傳統學科，趣味與效能必然更佳，有助學生掌握未來科技學習的技能。

教學研習 為了讓學生有更佳的全人發展，教師在教學上必須研究與學習，才能精研善教，培養更出色的學生。因此，在2007年啟動「教學研習」，於中、英、數、常、體及德育方面，有超過30個研究計劃。朱校長認為，教育研究或課堂研究，不但可優化課堂設計，提升學習成效，老師的專業能力都能夠有所提升，而且把優質的設計轉化為特色的校本課程，並把研究結果刋登發布，讓全港教師受惠。 自主學習 學校透過「自主學習」，從自學策略、日常課業及獎勵計劃等方面，培養學生成為自主學習者，終身自省求進，追求卓越。朱校長指，學生依照老師指示預習，習慣漸建立並有了預習的基礎，讓課堂有更充裕時間作高階思維培養及分組學習活動。例如四個主科中，初小有教樹狀分類、比較異同、兩面思考、時間線等；亦會教授六何法、腦圖、多感官觀察法等。高小多教推測後果、特徵列舉、先總述後分述、限時閱讀法等。 價值觀教育 另外，朱校長稱，價值觀教育是學校教育的核心，是培養學生良好品德的首要項目。其中國家觀念及國民身份認同更是核心所在。所以該校正全方位推展國民教育、愛國教育，要讓大家好好學習優良的中華傳統文化與知識、國情、國史及相關的法例，最終希望同學將來能夠立足香港，有香港情懷；背靠祖國，有國家觀念；放眼世界，有國際視野；並成為對社會及國家有承擔精神的新一代。