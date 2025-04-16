香港學校｜611生命樹幼稚園 豐富大自然元素校舍 以愛陪伴學生成長

不少香港幼稚園近年重視大自然教育，透過讓學生認識及接觸不同動物植物，提升他們的學習興趣及培養愛護大自然的心。位於荃灣的611生命樹幼稚園強調大自然教育，藉着特設「探索自然區」及生態缸，學生有大量機會認識及探索環境，明白愛護環境的重要性，再將這份愛傳遞予身邊人。
特設「探索自然區」
辦學團體曾率領老師到台灣考察，當地專家指出木系材料有助穩定孩子情緒，同時豐富大自然元素的校舍環境有利提升學生的探究精神。校長舉例，學生經過生態缸時，曾經發現缸內新增紅色的魚，這勾起他們的好奇心，開始將魚兒與附近的資訊卡配對，最後發現這些是新養的天使魚，老師更設計趣味遊戲紙，帶領學生了解生態缸內不同生物的奧秘。
為此，校舍設計以簡約木系作主調，配以校方特意開闢的「探索自然區」，區內種植多種植物及飼養不同小動物。當中包括金魚、烏龜及鸚鵡。學生定時為各種植物淋水及喂動物，培養他們的責任心及對大自然的愛。訪問所見，攝影師請學生拿起烏龜拍照時，烏龜突然伸出頭部，嚇得學生用力將龜放在桌子上。老師立即教導他們要愛護小龜，要輕力放在桌子上，並且教他們向小龜道歉，從小事上教育學生愛護動物。校長表示，老師把保護動物的訊息滲透到日常課程之中，學生回家後，亦會向家長分享自己平日在學校如何照顧動物及愛護動物的重要性，將對環境的愛傳遞他人。
英語探索及音樂活動
以外籍英語老師主導、以英文進行的探索活動「X-mission」及英文音樂課程亦是這間幼稚園的特色，讓學生有更多機會接觸及使用英文，為日後學習語言打好基礎。學校實行探索遊戲學習，主張讓學生按能力深入學習不同主題。以剛完成的恐龍主題為例，老師帶領學生出外參觀，再配合一系列趣味的藝術活動等，讓學生認識恐龍及學習與恐龍相關的英文詞彙。由於K1及K2學生能力較弱，老師只會教授他們英文單字或簡單英文句子，認識重要英文詞語；K3學生可接受較深程度的內容，老師將引導學生用英文問問題，並嘗試自己找答案，吸收及應用課堂知識。
許多人以為英文音樂課程只是教學生唱英文兒歌。事實上，學校的英文音樂老師會以全英上課，教授學生節奏拍子及音感音準，輕鬆學英語之餘，更可享受音樂之中的樂趣，為日後音樂學習打下穩健基礎。
家長心聲
611生命樹幼稚園注重愛的教育，校長認為愛是雙向的。只要學生感到被愛，他們自然懂得感恩，再將愛傳遞出去。K3學生憫霖的媽媽Eva十分擁抱611生命樹幼稚園的教學理念，憫霖的哥哥亦屬同校畢業生。雖然一家住在大圍，依然選擇位於荃灣的幼稚園。憫霖N班已經在此就讀，Eva表示他原先性格較為害羞少說話，但最近居然被老師選為早會小主持，帶領同學一同敬拜讚美，又會在其他同學生病無法上學時，主動Whatsapp錄音關心同學，各種進步讓父母十分驚喜。