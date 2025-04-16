香港學校｜611生命樹幼稚園 豐富大自然元素校舍 以愛陪伴學生成長

不少香港幼稚園近年重視大自然教育，透過讓學生認識及接觸不同動物植物，提升他們的學習興趣及培養愛護大自然的心。位於荃灣的611生命樹幼稚園強調大自然教育，藉着特設「探索自然區」及生態缸，學生有大量機會認識及探索環境，明白愛護環境的重要性，再將這份愛傳遞予身邊人。

特設「探索自然區」

辦學團體曾率領老師到台灣考察，當地專家指出木系材料有助穩定孩子情緒，同時豐富大自然元素的校舍環境有利提升學生的探究精神。校長舉例，學生經過生態缸時，曾經發現缸內新增紅色的魚，這勾起他們的好奇心，開始將魚兒與附近的資訊卡配對，最後發現這些是新養的天使魚，老師更設計趣味遊戲紙，帶領學生了解生態缸內不同生物的奧秘。

為此，校舍設計以簡約木系作主調，配以校方特意開闢的「探索自然區」，區內種植多種植物及飼養不同小動物。當中包括金魚、烏龜及鸚鵡。學生定時為各種植物淋水及喂動物，培養他們的責任心及對大自然的愛。訪問所見，攝影師請學生拿起烏龜拍照時，烏龜突然伸出頭部，嚇得學生用力將龜放在桌子上。老師立即教導他們要愛護小龜，要輕力放在桌子上，並且教他們向小龜道歉，從小事上教育學生愛護動物。校長表示，老師把保護動物的訊息滲透到日常課程之中，學生回家後，亦會向家長分享自己平日在學校如何照顧動物及愛護動物的重要性，將對環境的愛傳遞他人。