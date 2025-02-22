香港富麗敦海洋公園酒店 全新推出勁得意熊貓美點與特調 熊貓便當 / 熊貓小食拼盤 / 特調PANDA COLADA

香港富麗敦海洋公園酒店為慶賀尊屬於大熊貓的季節，位於酒店大堂的星耀廊亦隆重推出全新熊貓小食拼盤(港幣118元)，以滋味美點包括巴馬火腿、煙三文魚、忌廉芝士、咖央多士與脆餅；以和風美點包括日式章魚燒、芝士玉子燒、香腸及西蘭花與日式飯圑巧製而成的熊貓便當(港幣98元)，以及火腿芝士熊貓三文治(港幣68元)等，讓喜愛以美點為生活注入儀式感客人享受海畔滋味時刻。 美點當然要以特調完美配對！星耀廊以PANDA COLADA (港幣88元)無酒精創意特調為下午點燃愉悅歡欣。讓海洋農莊的斑蘭葉與椰香滿溢的滋味，配上香甜的菠蘿汁為您帶來悠閒時刻！要享受微薰時份，亦可點選THE BAMBOO(港幣138元)創意特調，讓黑色蘭姆酒、桑莓蜂蜜甜酒、香甜的菠蘿汁、薄荷葉、青檸汁及薑啤交織出醉人滋味。