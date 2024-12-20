香港富麗敦海洋公園酒店 喜迎大熊貓推出「親親大熊貓住宿體驗」

香港富麗敦海洋公園酒店喜迎大熊貓的慶典季節推出「親親大熊貓住宿體驗」、全新酒店吉祥物富富熊貓Panda Piñata派對主題甜點，酒店大堂星耀廊同時推出熊貓主題美點與特調。全新住宿體驗由$1,800起，包括海景客房、雙人海景自助早餐及海洋公園門票；萌趣Panda Piñata派對主題甜點售價由$988起，外層由法國Valrhona白朱古力匠心巧製，內藏精緻美點及更多驚喜秘「蜜」；位於酒店大堂的星耀廊亦隆重推出全新熊貓主題美點與創意特調。

喜迎大熊貓推出「親親大熊貓住宿體驗」

富富與麗麗熊貓的節日冒險旅程住宿體驗(即日至4/1/2025)，$2,380起入住並尊享一系列驚喜禮遇，與酒店吉祥物富富與麗麗熊貓一同踏上滿載驚喜的節日冒險旅程，沉浸在溫馨天倫與佳節歡欣的氛圍。禮遇包括：·每日早餐適用於兩位成人及一位兒童·富富熊貓毛公仔T恤創作坊連45厘米富富熊貓毛公仔·富富熊貓鎖匙扣·富富與麗麗熊貓的節日願望冬日保暖小毛毯·富富與麗麗熊貓的冒險旅程精緻胸針一套(兩枚胸針)·「熊貓『手』護者」暖心手套一對·富富熊貓的精彩假日保溫杯·以$528享用富富熊貓主題下午茶，讓住宿體驗甜蜜昇華。