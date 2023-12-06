香港寬頻N mobile登場 $108享旅遊數據/漫遊通話/網絡安全防護

疫情後香港人紛紛出遊，香港寬頻睇準時機推出全新品牌N mobile，月費低至$108，即可盡享本地及/或大灣區流動通訊、Global SIM旅遊數據卡、Global Talk+漫遊通話App及HKBN SAFE網絡安全防護方案，更可以「先用後付」漫遊數據，並提供網絡安全防護服務，讓用戶可以暢通無阻享受「本地+海外」通訊服務。現在登記N mobile計劃，更可享$1任搭深圳地鐵及3個月免費foodpanda pandapro會藉！
N mobile包攬Global SIM旅遊數據卡及Global Talk+，讓用戶享受暢通無阻的「本地+海外」通訊服務。Global SIM覆蓋全球超過85個指定地區國家，提供無限數據及每日首1GB全速暢用，兼以啟動漫遊服務後24小時計算為一日，先使用後付費，用戶外遊時可享高速上網服務。外遊有時遇上急事，要打電話去銀行、醫院，這些對話無法用whatsapp call，Global Talk+讓用戶無論身處世界各地，均可免費接聽海外來電及撥打香港電話號碼，同時亦可配合IDD 0030，以優惠價致電海外餐廳及酒店等，大大省卻話音漫遊費。而HKBN SAFE網絡安全防護方案，則讓用戶在登入銀行或公司電郵時更安全，也是計劃的一大賣點。
N mobile以「N個選擇、N種生活」為理念，為用戶帶來「N個優惠」。計劃亮點包括：
．月費低至$108，即可盡享本地及/或大灣區流動通訊、Global SIM旅遊數據卡、Global Talk+漫遊通話App及HKBN SAFE網絡安全防護方案
．聯乘多個知名品牌網羅精彩的「本地+海外」旅遊生活體驗優惠
．旅遊數據先用後付款，隨時輕鬆出發
．多個流動通訊服務計劃靈活選擇
享高達$1,900旅遊生活優惠
由即日起，透過網站hkbn.net/n-mobile登記N mobile計劃，即可獲網上尊享迎新優惠，第一擊禮遇包括，品牌更預告，會與Agoda、KKday等其他夥伴合作，其他優惠將陸續有來。
．$1任搭深圳地鐵：不少人喜愛北上深圳食玩買，N mobile夥拍AlipayHK為用戶帶來$1深圳地鐵優惠。無論遠近，用戶只需支付$1即可任搭深圳地鐵，N mobile會支付餘額，上限$100。
．外賣優惠：N mobile為一眾識食用戶送上高達3個月免費foodpanda pandapro會藉(價值$297)#，無論使用美食外送還是外賣自取，均可盡享14,000間餐廳帶來的精彩優惠。
計劃包括Global SIM旅遊數據卡連高達28日熱門亞太地區數據(價值$532)、Global Talk+ 漫遊通話服務(價值$432)及6個月HKBN SAFE網絡安全防護方案(價值$168)，成功申請更可免合約期內每月$18行政費(24個月價值$432)。