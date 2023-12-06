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生活
2023-12-06 17:45:23

香港寬頻N mobile登場 $108享旅遊數據/漫遊通話/網絡安全防護

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香港寬頻N mobile登場 $108享旅遊數據/漫遊通話/網絡安全防護

香港寬頻N mobile登場 $108享旅遊數據/漫遊通話/網絡安全防護

疫情後香港人紛紛出遊，香港寬頻睇準時機推出全新品牌N mobile，月費低至$108，即可盡享本地及/或大灣區流動通訊、Global SIM旅遊數據卡、Global Talk+漫遊通話AppHKBN SAFE網絡安全防護方案，更可以「先用後付」漫遊數據，並提供網絡安全防護服務，讓用戶可以暢通無阻享受「本地+海外」通訊服務。現在登記N mobile計劃，更可享$1任搭深圳地鐵及3個月免費foodpanda pandapro會藉！

香港寬頻未來持股管理人及業務轉型總裁佘雋知向記者介紹全新品牌N mobile。

香港寬頻未來持股管理人及業務轉型總裁佘雋知向記者介紹全新品牌N mobile。

N mobile包攬Global SIM旅遊數據卡及Global Talk+，讓用戶享受暢通無阻的「本地+海外」通訊服務。Global SIM覆蓋全球超過85個指定地區國家，提供無限數據及每日首1GB全速暢用，兼以啟動漫遊服務後24小時計算為一日，先使用後付費，用戶外遊時可享高速上網服務。外遊有時遇上急事，要打電話去銀行、醫院，這些對話無法用whatsapp callGlobal Talk+讓用戶無論身處世界各地，均可免費接聽海外來電及撥打香港電話號碼，同時亦可配合IDD 0030，以優惠價致電海外餐廳及酒店等，大大省卻話音漫遊費。而HKBN SAFE網絡安全防護方案，則讓用戶在登入銀行或公司電郵時更安全，也是計劃的一大賣點。

N mobile以「N個選擇、N種生活」為理念 香港寬頻推出全新品牌N mobile。

N mobile以「N個選擇、N種生活」為理念，為用戶帶來「N個優惠」。計劃亮點包括：

．月費低至$108，即可盡享本地及/或大灣區流動通訊、Global SIM旅遊數據卡、Global Talk+漫遊通話AppHKBN SAFE網絡安全防護方案

．聯乘多個知名品牌網羅精彩的「本地+海外」旅遊生活體驗優惠

．旅遊數據先用後付款，隨時輕鬆出發

．多個流動通訊服務計劃靈活選擇

現凡於網上登記指定N mobile服務計劃，即可享總值高達$1,900迎新優惠。

現凡於網上登記指定N mobile服務計劃，即可享總值高達$1,900迎新優惠。

享高達$1,900旅遊生活優惠

由即日起，透過網站hkbn.net/n-mobile登記N mobile計劃，即可獲網上尊享迎新優惠，第一擊禮遇包括，品牌更預告，會與AgodaKKday等其他夥伴合作，其他優惠將陸續有來。

$1任搭深圳地鐵：不少人喜愛北上深圳食玩買，N mobile夥拍AlipayHK為用戶帶來$1深圳地鐵優惠。無論遠近，用戶只需支付$1即可任搭深圳地鐵，N mobile會支付餘額，上限$100

．外賣優惠：N mobile為一眾識食用戶送上高達3個月免費foodpanda pandapro會藉(價值$297)#，無論使用美食外送還是外賣自取，均可盡享14,000間餐廳帶來的精彩優惠。

計劃包括Global SIM旅遊數據卡連高達28日熱門亞太地區數據(價值$532)Global Talk+ 漫遊通話服務(價值$432)6個月HKBN SAFE網絡安全防護方案(價值$168)，成功申請更可免合約期內每月$18行政費(24個月價值$432)

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N mobile夥拍Agoda、AlipayHK、foodpanda、KKday等多個知名品牌，為客戶帶來精彩的「本地+海外」旅遊生活優惠。

N mobile夥拍Agoda、AlipayHK、foodpanda、KKday等多個知名品牌，為客戶帶來精彩的「本地+海外」旅遊生活優惠。

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