香港寬頻N mobile登場 $108享旅遊數據/漫遊通話/網絡安全防護

N mobile包攬Global SIM旅遊數據卡及Global Talk+，讓用戶享受暢通無阻的「本地+海外」通訊服務。Global SIM覆蓋全球超過85個指定地區國家，提供無限數據及每日首1GB全速暢用，兼以啟動漫遊服務後24小時計算為一日，先使用後付費，用戶外遊時可享高速上網服務。外遊有時遇上急事，要打電話去銀行、醫院，這些對話無法用whatsapp call，Global Talk+讓用戶無論身處世界各地，均可免費接聽海外來電及撥打香港電話號碼，同時亦可配合IDD 0030，以優惠價致電海外餐廳及酒店等，大大省卻話音漫遊費。而HKBN SAFE網絡安全防護方案，則讓用戶在登入銀行或公司電郵時更安全，也是計劃的一大賣點。