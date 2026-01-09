香港寵物友善商場合集 可牽繩落地/寵物專用升降機/寵物公園

近年來香港愈來愈多寵物友善設施，連不少商場都歡迎寵物進入。對不少主人而言，跟狗狗一齊「行商場」已成周末新式放狗活動。以下為大家整合 2026 最新寵物友善商場名單，大多都是允許狗狗可牽繩落地行走，無需使用寵物車或袋裝住的寵物友善商場。

港島區寵物友善商場 THE SOUTHSIDE｜港島室內貓狗樂園新熱點 THE SOUTHSIDE 近年積極打造寵物友善設施，室內外空間都適合帶毛孩同遊。商場曾推出期間限定室內貓狗樂園「SUMMER PAWTY」，提供多個遊戲關卡、休息區及打卡位。場內亦全面升級貓狗出行配套，如貓狗友善家庭洗手間、寵物優先升降機及貓狗活動空間等，讓主人與毛孩在舒適的環境中放電。

赤柱廣場｜海濱寵物商場 赤柱廣場鄰近赤柱大街及美利樓，空氣清新又具度假感。翻新後的露天廣場設有 300 個座位、玻璃天幕和海盜船主題遊樂場，各式店舖大多歡迎狗狗進入，場內亦設有 Dog Parking。商場經常舉辦寵物主題活動，是主人與毛孩漫步、打卡兼拍照的熱門選擇。

山頂廣場｜寵物徑/大草地/維港景觀休憩區 山頂廣場一向是港島區的寵物友善熱點，場內設有專為毛孩而設的寵物徑、寵物專用電梯，以及可眺望維港景致的大草地，方便主人與狗狗一起戶外野餐、放電和打卡。狗狗可在商場內落地行走，部分商店亦容許寵物內進，同時設有 Dog Parking 供主人短暫停放毛孩，逛街購物更輕鬆自在。

灣仔合和商場｜有寵物遊樂空間的市區商場 合和商場同樣歡迎狗狗牽繩落地，樓上設有約 6000 呎的 Barkyard 寵物玩樂空間，集百貨、美容與玩樂於一身。場內提供波波池、滑板等玩樂設施，亦設座位區讓主人邊吃小食邊看毛孩放電，適合細至中型犬活動。

淺水灣 The Pulse｜海景加持 灘畔商場 The Pulse 是全港首間灘畔商場，室內以玻璃幕牆設計，可一邊行街、一邊望向淺水灣海景。商場多數商舖都歡迎毛孩進入，也設置不少打卡點；樓下靠近沙灘的「街舖」區亦十分適合主人帶著狗狗散步。

九龍區寵物友善商場 Mikiki｜逾 5,000 呎戶外「Pets Park」放電天堂 新蒲崗 Mikiki 不但讓狗狗可牽繩落地行走，更設有東九龍首個商場寵物公園「Pets Park」，佔地超過 5,000 呎，分為 「萌寵公園」 與 「毛孩玩樂長廊」 兩大區域，配備 8 大遊樂設施，適合不同體型的毛孩放電。 「萌寵公園」約 1,500 呎，設有常設寵物迷宮、平衡木、攀爬小屋，並設置兩隻 3 米高法鬥與柴犬打卡裝置；而超過 4,000 呎的「毛孩玩樂長廊」專為中大型犬而設，提供「跳圈圈」、「跨圈圈」、「穿越大水管」等挑戰項目，讓毛孩盡情玩樂。園區同時設有休憩區、遮蔭設施、便便收集箱、寵物洗手盆及飲水機，並可免費借用寵物車、口罩及尿墊等，對寵主相當便利。

D2 Place｜文青式 Pet-friendly 商場（天台可落地） D2 Place 以文青市集著名，也是寵主與毛孩的聚腳點。商場不時舉辦寵物市集及工作坊，亦有多間寵物用品店。進入商場時狗狗需置於寵物車、袋或手抱，但一期天台則可牽繩落地。天台鋪有仿真草地，備有簡單玩樂設施及沖洗區，是不少養狗人士的周末首選放電場地。

新界區寵物友善商場 We Go Mall｜頂層 20,000 呎空中花園盡情奔跑 We Go Mall 是馬鞍山最受歡迎的寵物友善商場之一，室內全程可牽繩落地行走。最大亮點是佔地約 20,000 呎的空中花園，可安全讓狗狗放繩奔跑。商場亦設多個寵物用餐區、Pet Station（濕紙巾、垃圾袋、酒精等）及外賣共享區，環境彈性又方便。

南豐紗廠 The Mills｜室內外皆適合毛孩放電 荃灣南豐紗廠The Mills 一直深受毛孩家庭喜愛，寬敞的中庭和平台區域皆適合狗狗散步。商場舍有室內寵物友善空間，下雨天亦不用擔心無處躲避。場內不時舉辦寵物相關市集和活動，加上多間 pet friendly 餐廳，是新界區相當受歡迎的狗狗散步熱點。

西沙 GO PARK｜逾 3,000 呎寵物公園 西沙 GO PARK 是新界區人氣寵物友善新熱點，提供近50萬平方呎戶外空間讓寵物落地行走 (須牽繩)。園區設有逾 3,000 呎的寵物公園，毛孩可在園內牽繩落地自由活動，並配備多項寵物友善設施及遊樂裝置，適合不同性格的狗狗放電。 場內亦設有戶外用餐座位，讓主人與毛孩可以一起享受用餐時光。西沙GO PARK 亦會不時舉辦各類寵物活動與體驗，讓寵主與毛孩在互動中增進默契。 此外，為了提升寵主與寵物出行的便利性，特別開設PB1A 及 PB1B 寵物友善專線前往商場。該巴士型號在車廂設計上特別考量了毛孩的乘坐需求，提供更安心和愉快的人寵共乘環境。