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生活
2024-10-26 12:00:00

香港小交響樂團︱女高音Juliane Banse再訪港 獻唱馬勒永恆之歌

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斑莎於德國南部出生，在蘇黎世長大，曾跟隨多位歌唱名師學習。

斑莎於德國南部出生，在蘇黎世長大，曾跟隨多位歌唱名師學習。

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睽違七年，以精醇天籟之聲享譽國際的女高音斑莎(Juliane Banse)，終於重臨香港。這次斑莎將會大展歌喉，獻唱兩場不同節目，包括於11月2日聯同香港小交響樂團及音樂總監柏鵬(Christoph Poppen)，獻唱馬勒經典的《旅人之歌》和多首李察‧史特勞斯為愛妻而寫的藝術歌曲；還有10月30日與樂團多位首席樂師及鋼琴家李嘉齡合作，舉行《女高音莎‧永恆之歌》室樂音樂會，以歌聲與器樂的美妙交織，演繹十九至二十世紀的藝術歌曲與室樂珍品。

 

 

 

 

有著絕佳歌唱技巧及極具感染力聲線的斑莎，完美的嗓音瞬間就能令樂迷留下深刻印象，她20歲時憑著於《魔笛》飾演帕米娜一角，躍登柏林喜歌劇院舞台，此後經常與世界頂級歌劇院及指揮合作，包括維也納國家歌劇院、巴伐利亞國家歌劇院、紐約大都會歌劇院等。

多才多藝的斑莎，亦勇於作新嘗試，去年就以歌唱家兼舞者身份演出《冬之旅》，獲各界擊節讚賞。斑莎推出的唱片多不勝數，備受推崇且屢獲國際唱片獎項，包括兩項歐洲音樂廳協會古典音樂大獎

 

在音樂會演出方面，斑莎的演唱曲目極廣，曾與多位知名指揮合作，亦經常亮相於獨奏會及室樂音樂會外，更曾涉足跨界演出。 柏鵬將帶領香港小交響樂團一眾樂師，與斑莎演奏多首精彩曲目。 香港小交響樂團這次與斑莎合作，送上馬勒的永恆之歌。

演繹馬勒的永恆之歌

斑莎再度與香港小交響樂團合作，獻唱馬勒著名的《旅人之歌》和李察史特勞斯為愛妻而寫的藝術歌曲，包括天竺牡丹》、《玫瑰花環》、《安息吧，我的靈魂》、《萬靈節》、《奉獻》、《塞西莉亞》，憂怨動人。音樂會的下半場，柏鵬大師最後指揮樂團演繹李察史特勞斯《死與變容》，作曲家在探討生命的一體兩面，以及對臨終的悸動均有著深刻細緻的描寫，至今成為舉足輕重的世紀之作。

另一場斑莎與樂團首席樂師及星級鋼琴家李嘉齡合作的室樂音樂會《女高音斑莎永恆之歌》中，節目將演奏馬勒5首用上德國詩人呂克特之詩、動人心弦的曲集，蕭頌充滿戀人絮語的《永恆之歌》，雷史碧基取材自英國詩人雪萊作品的詩歌《落日》，還有樂團首席格德霍特(James Cuddeford)所寫的《聖母頌》之世界首演。

此外，眾樂師還會演繹李察史特勞斯的弦樂六重奏，並與李嘉齡合作馬勒的A小調鋼琴四重奏，帶你進入別具詩意與情懷的美樂世界。兩場音樂會樂迷可聽到斑莎明亮飽滿且溫潤柔美的嗓音，其充滿感染力的演唱，將令現場樂迷心醉。

 

 

 

 

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《女高音斑莎．永恆之歌》海報。

《女高音斑莎．永恆之歌》海報。

《女高音斑莎與香港小交響樂團：馬勒與李察‧史特勞斯》詳情：

日期：11月2日(晚上8時)
地點：香港大會堂音樂廳

票價：$520、$380、$220
網上購票：www.popticket.hk

《HKS獨奏會系列 女高音斑莎永恆之歌》詳情：

日期：10月30日(晚上8時)
地點：香港大會堂音樂廳

票價：$450、$320、$180
網上購票：www.popticket.hk

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香港小交響樂 斑莎 Juliane Banse 柏鵬 Christoph Poppen)
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