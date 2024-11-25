香港少見！酒店級精緻福建菜 港島香格里拉「茗悅」必食廈門風味潤餅+飄香紅鱘糯米飯

香港地明明有不少福建人，但出奇地沒有太多餐廳專賣福建菜。位於港島香格里拉的「茗悅」今年初才正式開幕，則是城中少有的精緻福建菜餐廳，主廚林陽師傅有近20年餐飲經驗，以不同食材推陳出新，帶來一系列巧手福建美饌，比起常見粵菜更顯新鮮感！

初次來訪，必試富有地方色彩的傳統廈門風味潤餅 ($288或$388配阿拉斯加蟹肉)，上菜時奉上多款內餡，如新鮮的包菜、胡蘿蔔、豬五花肉和鮮蝦等食材，食用時可用薄餅包裹阿拉斯加蟹肉、豬油渣和花生糖同吃，口感豐富，亦能感受當地飲食文化風情。主食方面，飄香紅鱘糯米飯($888)是招牌菜，嚴選菲律賓紅鱘膏蟹，肉厚而多膏，再搭配海味和五花腩蒸煮的糯米飯，吃起來滿口鮮味，整道菜式香氣四溢令人回味。餐廳近日更為菜單添上新意，新菜色包括福州炸糟鰻、紅糟燒澳洲岩龍蝦、蔥香油淋雞等，盡顯師傅功架。