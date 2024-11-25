香港少見！酒店級精緻福建菜 港島香格里拉「茗悅」必食廈門風味潤餅+飄香紅鱘糯米飯

香港地明明有不少福建人，但出奇地沒有太多餐廳專賣福建菜。位於港島香格里拉的「茗悅」今年初才正式開幕，則是城中少有的精緻福建菜餐廳，主廚林陽師傅有近20年餐飲經驗，以不同食材推陳出新，帶來一系列巧手福建美饌，比起常見粵菜更顯新鮮感！
初次來訪，必試富有地方色彩的傳統廈門風味潤餅 ($288或$388配阿拉斯加蟹肉)，上菜時奉上多款內餡，如新鮮的包菜、胡蘿蔔、豬五花肉和鮮蝦等食材，食用時可用薄餅包裹阿拉斯加蟹肉、豬油渣和花生糖同吃，口感豐富，亦能感受當地飲食文化風情。主食方面，飄香紅鱘糯米飯($888)是招牌菜，嚴選菲律賓紅鱘膏蟹，肉厚而多膏，再搭配海味和五花腩蒸煮的糯米飯，吃起來滿口鮮味，整道菜式香氣四溢令人回味。餐廳近日更為菜單添上新意，新菜色包括福州炸糟鰻、紅糟燒澳洲岩龍蝦、蔥香油淋雞等，盡顯師傅功架。
除了福建佳餚，餐廳亦由茶藝師陳寶玲為食客精挑細選十八款中國茶葉，包括獅峰龍井 (HK$208)、白毫銀針 (HK$168)、閩南安溪鐵觀音 (HK$88)、正山小種 (HK$98)、古樹冰島 (HK$248) 及福州茉莉龍珠 (HK$88)，圓滿整個用餐體驗。節日將至，正計劃與親友聚餐的話不妨預早訂座。
茗悅
地址: 中區法院道太古廣場港島香格里拉8樓
電話: +852 2820 8580