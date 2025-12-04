香港挪亞方舟螢幻智激大派對 設5大遊戲/必玩無人機足球/門票買2送1

聖誕節當然要與小朋友周圍玩放盡電啦。香港馬灣公園挪亞方舟將於12月至2026年1月指定日子舉辦「螢幻智激大派對」，熱愛刺激的小朋友可以挑戰5大遊戲，當中包括坊間少見的「無人機足球運動」。活動期間，挪亞方舟同步推出門票買2送1及度假套票，最低只須$2,788即可玩足2日1夜！

設5大遊戲

由12月20日至2026年1月1日期間，逢星期六、日及公眾假期，香港挪亞方舟推出5大遊戲。小朋友必定要玩無人機足球，挑戰以遙控機控制無人機穿過不同障礙，考驗玩家手眼協調。另外，小朋友必定要體驗「智螢迷宮神射手」，透過鐳射槍瞄準目標答案，認識各種宇宙小知識，例如最靠近太陽的行星及太陽與地球的平均距離等。近期大熱的螢光旋轉畫同樣可以在挪亞方舟玩得到。毋須高超的畫工、只須把顏料唧向轉動中的畫板，即可得到別具個人風格的作品。

喜歡小手作的訪客亦可參與「Bling Bling 聖誕棒棒糖 D.I.Y.」及「光之物語萌具製作室」，親手打造超夢幻的聖誕棒棒糖和有夜光效果的原子筆。完成任何一個遊戲，即獲印章一枚，集齊3個不同印章，更可換領限量別注版小禮品，延續快樂回憶。園方同時設有多款戶外體驗，包括高卡車及平衡車等。