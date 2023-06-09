香港故宮攻略｜120件三星堆文物9月展出必看6大奇特珍品

三星堆遺址是中國考古界發現的最神秘的古代遺址，歷次考古出土的文物數量超過5萬件，不少遊客都慕名前往三星堆博物館，感受古蜀文化魅力。今年9月，三星堆遺址出土的珍品在香港也能看到！120件三星堆珍貴文物將會亮相香港故宮文化博物館，部分文物更是首次離開四川，在香港展出。一齊來了解這次展覽都有哪些重點展品！文：當代中國 香港故宮攻略 三星堆展覽｜距今3千年前文物 展期4個月 香港故宮文化博物館5月22日宣布，將於今年9月下旬推出特別展覽「凝視三星堆──四川考古新」，展出120件三星堆珍貴文物，展覽為期4個月。 據悉，與香港故宮文化博物館簽訂展覽意向合作協議的包括廣漢三星堆博物館、成都金沙遺址博物館、四川省文物考古研究院及成都文物考古研究院。 此次展覽將聚焦以三星堆遺址為代表的四川地區考古新發現，展出距今2,600至3,300年的青銅器、玉器、金器及陶器等文物，其中接近一半為2020至2022年間三星堆遺址最新發掘的重要出土文物，大部分更是首次在四川省外展出。

Name 三星堆文化充滿神秘氣息，遺址出土的眾多青銅器、玉器均造型奇特，充滿想像力。圖為戴金面罩人頭像。（圖片來源：香港故宮文化博物館）

香港故宮攻略 三星堆展覽｜黃金面具必看 玉鉞首次省外展覽 此次展覽的重點展品有哪些？據香港故宮文化博物館透露，重點展品包括三星堆遺址出土、距今3,000至3,200年的各類青銅面具、青銅人像和黃金面具等。成都金沙遺址博物館也將提供數件從未在外展出過的珍貴文物，包括距今3,000多年的玉鉞等。 四川省文物考古研究院院長唐飛表示，希望通過展覽讓香港市民更好了解青銅時代文明的歷史價值、藝術價值和文化價值，講好中華文明故事。據介紹，120件文物會在接下來的幾個月時間陸續來港，此次展覽是香港故文化博物館宮首個中國古代文明展覽，亦是慶祝國慶節的重頭戲。 展覽期間還會舉辦一系列以古蜀文明為主題的學術研討以及公眾教育等活動，深化香港和四川兩地在古蜀考古和文化研究領域中的學術交流，展示中國百年考古成就。香港故宮文化博物館預計，國慶黃金周入場情況與「五一」黃金周相似，訪客有一半是內地旅客，若售票反應踴躍，不排除延長開放時間。有關展覽及購票的詳情有待公布。