香港故宮｜全新暑假活動一覽：明陶瓷珍品展 2日1夜博物館「夏令營」

除了6月推出的「法國百年時尚」特別展覽外，由今個月起，更多精彩展覽及活動將接踵而至，包括明代陶瓷珍品展、博物館夜宿體驗、DIY工作坊等，迎接充滿文藝氣息的夏日！

暑假將至，香港故宮文化博物館又有全新展覽和大家見面了。

值得留意的是，本次亮相的故宮博物院藏品全是首度來港展出，當中國家一級文物有21件，包括洪武釉裏紅松竹梅圖玉壺春瓶、宣德青花礬紅彩海水龍紋盤、成化款鬥彩三秋杯及萬曆款五彩花鳥圖蒜頭瓶等。

是次展覽，將按時序分為3個單元，分別展出明代早、中、晚期名品，彰顯明代陶瓷工藝的發展演變和傑出成就。

這是博物館繼開幕展後，第二個與故宮博物院合辦的大型陶瓷展，可謂看點十足。

香港故宮｜首辦「博物館歷奇親子夜」 兩日一夜沉浸式導賞之旅

為迎接暑假，香港故宮將在8月6日至7日首次推出「博物館歷奇親子夜」兩日一夜留宿體驗。

在這期間，參加家庭除了可以在晚上夜探博物館外，還有睡前親子故事時間，讓大人和小孩置身於科舉、狩獵及日常等古代故事場景，度過一個別樣的博物館之夜。活動及報名詳情將稍後於香港故宮官網公布。

與此同時，香港故宮也會舉辦多場特色工作坊，讓更多市民學習文物背後的故事，踏上一趟沉浸式的博物館導賞之旅，各個工作坊内容如下：

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