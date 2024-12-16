香港故宮12.18全新特展 逾百件中法宮廷珍藏首度同時亮相！必睇香水噴泉/菊花紋壺

香港故宮文化博物館將於12月18日推出全新特別展覽「當紫禁城遇上凡爾賽宮──十七、十八世紀中法文化交流」，以慶祝中法建交60周年。是次展覽由香港故宮文化博物館、故宮博物院和法國凡爾賽宮聯合主辦，首次在香港同時展出來自紫禁城和凡爾賽宮的珍貴文物，即睇詳請。

這次展覽將展出來自故宮博物院和法國凡爾賽宮的超過150件珍貴文物，重點展示十七世紀下半葉至十八世紀期間，中法兩國宮廷在文化、藝術和科技等領域互相啟發與交流的歷史。展品種類多元豐富，包括宮廷肖像、瓷器、玻璃器、琺瑯器、紡織品，以及書籍和科技儀器等。其中有九件中國國家一級文物和凡爾賽宮近年收入的新藏品，絕大部分展品更是首次在香港亮相。

為配合這次展覽，博物館亦推出連串教育活動，包括公開講座和親子工作坊，創新結合互動戲劇和手工活動，讓參與者了解康熙帝和路易十四的時代背景。展覽期間，訪客更可參加展廳內的特別教育活動，有機會獲得精美的展覽紀念明信片。 「當紫禁城遇上凡爾賽宮」展覽將於本月18日在博物館展廳9正式開放參觀，展期至明年5月4日。是次特別展覽的成人門票為港幣15元，特惠門票為港幣75元；而購買全館通行門票者，可於同日參觀博物館展廳8的中國銀行（香港）呈獻：「中華文明溯源」特別展覽，成人門票為港幣180元，特惠門票為港幣90元。上述門票均包含於同日參觀博物館專題展覽(展廳1至7)。

展覽獲香港特別行政區政府文化體育及旅遊局轄下「文化藝術盛事基金」的資助。國泰為是次特別展覽的首席贊助，承乾基金會與美國運通Centurion為主要贊助。香港海事博物館和香港中文大學圖書館亦提供部分展品。 故宮博物院重點展品 1783年製的菊花紋壺背後有一段「中國訂製，法國製造」的工藝交流故事。此壺過去一直被以為是廣東官員送給清廷的貢品。然而，近年來故宮博物院專家在其底部發現了一個細小的紅色款，為十八世紀法國著名琺瑯工藝師約瑟夫．科托(1740–1812年)所署。此壺為乾隆帝(1736–1795年在位)所珍藏，成為中法工藝與審美交融的一件代表作。

櫜鞬為盛弓箭之用具。展出的櫜鞬(1736–1795年)用對稱式「蕾絲」圖案的法國絲綢作爲裝飾。這種格外華麗的絲綢流行於1720年代，主要產於法國。當時作爲絲綢大國的中國向法國大量輸出中國絲綢，深受法國人喜愛；而清代宮廷亦嘗試仿製帶有法國絲綢紋樣的織物，使絲織品成為中法工藝交流的重要媒介。 法國凡爾賽宮重點展品 香水噴泉(1736–1743年)是法國宮廷收藏並裝飾中國瓷器的代表之一，也是當今已知唯一法國國王路易十五(1715–1774年在位)擁有的中國瓷器，曾放置在他的衣櫃內。這件仿哥釉瓷瓶由中國景德鎮瓷工製造，精美的銅鍍金飾件則可能根據法國工匠的圖紙在法國製作，展現洛可可華麗的藝術風格，讓這件瓷瓶成為中法文化交流融合的見證。

乾隆帝瓷板像(1776年)的圖像基於意大利耶穌會士潘廷章(1733–1812年)在清宮所製的乾隆帝畫像。瓷板像由法國皇家塞弗爾瓷廠製作。路易十六(1774–1792年在位)於1776年獲得此瓷板像，並將其掛在凡爾賽宮書房内。據說他之後又收入一件相同的瓷板像，作為外交禮物贈予乾隆帝。