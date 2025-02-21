香港旅遊博覽會2025開幕 免費派SIM卡/1折入手旅遊裝備/贏沙特阿拉伯雙人來回機票

由展覽集團主辦及香港旅遊業議會協辦「香港旅遊博覽會2025」正式開幕，即日起至2月23日，為期4日的博覽會雲集超過300個展位，匯聚逾百間知名企業包括國泰航空、國泰假期、KKday、專業旅運、澳門旅遊局、泰國政府旅遊局及日本多個縣市及機構包括東武鐵道、東急酒店集團等。博覽會將舉行超過40場的表演及講庭，更設有獎活動區，送出總值超過53萬的禮品，每天首500名入場人士更可獲旅遊SIM卡，即睇詳請了解！

參展商重頭節目及優惠率先睇

2025年大阪・關西萬博 （展位: 5B-A37 / 5B-C38）

2025年備受世界矚目的國際盛會，現場可了解造訪大阪世博前須知的各種門票及交通等基本資訊、會場必看重點和推薦要體驗的精彩內容，以及週邊觀光和住宿等資訊。

香港海洋公園 （展位: 5B-B01）

現場設熊貓打卡區，提供多款熊貓主題產品，讓熊貓愛好者可以帶走一份獨特的紀念品。

無待有限公司（展位: 5B-C07）

推出伊拉克全國15天旅行團，深入探索「人類文明搖籃」的歷史與文化，勁減HK$3,000 (原價$54,900) ；全新北韓旅遊團，壯遊北韓10天旅行團勁減HK$1,000(原價$17,900)，親身體驗神秘國度的獨特魅力。充滿歷史的南也門+索科特拉14天旅行團勁減HK$5,000 (原價$54,900)

KKday （展位: 5B-D01 / 5B-E01）

KKday推出精彩優惠，包括：選擇精選行程，即享買一送一的超值優惠；使用專屬折扣碼，在結帳時享受高達$1,420的折扣；部分旅遊產品，價格低至$1及大灣區住宿低至$99/晚。

GLO Travel Limited （展位: 5B-D15）

「最快樂的國家」不丹深度遊特享HK$2,700優惠折扣 ；「世界屋脊」的神秘土地的西藏深度遊特享HK$2,600優惠折扣；隱密國度的北韓深度遊特享HK$1,500優惠折扣。

名人郵輪（捷成假期有限公司） （展位: 5B-D20）

預訂全新名人海極號 | 希臘、馬爾他及土耳其遊 （7 晚）、名人星座號名人星座號 | 意大利精華及克羅地亞遊 （10 晚） 和名人嘉印號 | 冰島遊 （7 晚）指定艙房享受船費額外95折優惠，還可獲得高達HK$1,050的精美禮品。

玩轉沙頭角 （展位: 5B-E19）

提供沙頭角的旅遊攻略，探索獨特的打卡地點。展位特設打卡位，參加小遊戲還有機會獲取沙頭角限定禮品！

國泰航空有限公司 （展位: 5B-F01）

展位將介紹國泰航空新的航線，還能參加互動遊戲，贏取機票、旅遊套票和住宿優惠，以及豐富獎品。會場限定驚喜優惠及獎品總值達港幣200萬！國泰假期更提供購買機票/旅遊產品的驚喜優惠，包括「機票+酒店」套票折扣及里數獎賞。必玩「神秘房卡」升級之旅，有機會贏取升級酒店住宿及里數獎賞。

香港移動通訊有限公司（展位: 5B-F15）

親臨會場可以激抵價預購亞太區數據漫遊日數通行證，會場優惠價HK$480/20張，每張平均只需$24。

專業旅運有限公司 （展位: 5B-F27）

在專業旅運展位，消費最高的單日自由行套票將獲贈一張指定目的地的航線機票。

圜之旅有限公司 （展位: 5C-G15）

極地遊蹤登陸南極探企鵝北極冰川巡航，親臨會場報名即享限定優惠，勁減高達HK$20,600，名額有限，先到先得。

TCI勝景遊連泊4晚非洲瑪莎瑪拉帳篷酒店，3日全天候追蹤動物大遷徙，重本安排與獅同行，會場限定最高勁減HK$10,400，額滿即止。

尊賞假期有限公司 （展位: 5C-G27）

於尊賞假期攤位消費即送精美禮品，全線產品更高達$28000扣減優惠。

花旗銀行（香港） （展位: 5C-H19）

消費滿額賞行李箱：Citi Mastercard 信用卡持卡人在活動當天使用認可卡於指定商戶累積消費金額達HK$28,000或以上(每日最多可合併3張單據)，並於花旗銀行展位登記，即可獲贈一個28吋的American Tourister行李箱。

金怡旅行社有限公司 （展位: 5C-H27）

提供高達HK$10,000折扣優惠，首150位消費更加碼送旅遊數據卡，覆蓋全個旅程。另外， HK$35拍賣再度回歸，用HK$35超低價即以超低價格入手旅遊禮券、郵輪假期及旅行團等重量級旅遊產品，總值超過HK$76,000。 於博覽會更會舉辦多個旅遊講座，介紹盧旺達、南北極、馬拉松旅行團及全城熱話的迪士尼遊輪。

捷旅旅遊有限公司 （展位: 5C-J27）

13天挪威、北極圈 （海洋信天翁號） 極地探索郵輪團和9天壯麗非洲之旅，現場報名即減HK$5,000 （另設同行優惠）。 AMA Waterways 或 海達路德郵輪探險之旅現場報名即享88折優惠。

美麗華旅遊 （展位: 5C-K01）

秘魯深度體驗‧太陽神祭慶典15天之旅勁減HK$10,000 歐洲12天4晚的萊茵河河船系列旅行團（5-6月出發）、瑞士與意大利的鐵路旅遊（11天及12天行程）最高勁減HK$3,000。

日本、歐洲、地中海及澳洲等長線團最高減HK$500（不包括一口價團及不設優惠的旅行團）。

中國長線旅行團最高勁減HK$300，包括: 指定張家界團每位減HK$200 新彊及絲路系列（4月至8月出發）每位減HK$300 山西8天團（4月至8月出發）每位減HK$200。

天高創建有限公司 （展位: 5C-K51）

20"/24"/28" SKYTAG 行李箱低於1折，更附帶SKYTAG追蹤器。