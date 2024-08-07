香港日本酒巡禮2024 免費試飲超過500款比賽級清酒/價值$1000禮品包/品酒工作坊

各位清酒愛好者注意，香港日本酒巡禮將於8月14日至16日正式舉行！參加者除可贈價值$1,000元的豐富禮品包，同時亦可以試飲500款來自日本各都道府縣的比賽級清酒，更有由專家指導的品酒工作坊，即睇內文了解詳請。

The Mira 香港日本酒巡禮 2024

由日本酒業連合會(FJSIHK)及The Mira聯合舉辦，一連三晚的香港日本酒巡禮提供超過500款比賽級清酒，者可任意品嚐來自日本中部圏、東日本、西日本的43個都道府縣，多於150家酒造及酒商，超過500款參賽清酒品鑑比賽「亞洲清酒大賞 (Oriental Sake Awards) 2024」的比賽級清酒及由日本酒造組合中央會的推介燒酎，現場除了提供深受歡迎的氣泡清酒以及首次於香港亮相的限量珍稀清酒。

除了蒞臨現場品酩醇酒佳餚，參加者更可在現場選購或預定心儀的酒品。屆時，2024年度Miss SAKE Niigata野俣佳那小姐亦將親臨會場，宣揚清酒文化與魅力。

每位參與者可獲贈價值港幣1,000元的豐富禮品包，包括奧地利Riedel玻璃酒杯、餐飲禮券及更多精彩禮遇。此外，參加者更能與日本燒酎酒藏代表及香港的清酒進口商會面交流心得，解說日本佳釀，探尋日本獨特釀酒文化，同時亦能透過活動向於2024年受地震災害影響的石川縣清酒釀造商表示支持。

日期：2024年8月14日至16日

時間：晚上6時半至10時半

地點：The Mira Hong Kong - 18樓宴會廳

門票：每位港幣680元(一日)/1,180元(兩日)，可免費品嚐超過500款清酒與燒酎，以及無限量供應精美小食

門票購買網址：請按此