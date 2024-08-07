香港日本酒巡禮2024 免費試飲超過500款比賽級清酒/價值$1000禮品包/品酒工作坊

各位清酒愛好者注意，香港日本酒巡禮將於8月14日至16日正式舉行！參加者除可贈價值$1,000元的豐富禮品包，同時亦可以試飲500款來自日本各都道府縣的比賽級清酒，更有由專家指導的品酒工作坊，即睇內文了解詳請。
The Mira 香港日本酒巡禮 2024
由日本酒業連合會(FJSIHK)及The Mira聯合舉辦，一連三晚的香港日本酒巡禮提供超過500款比賽級清酒，者可任意品嚐來自日本中部圏、東日本、西日本的43個都道府縣，多於150家酒造及酒商，超過500款參賽清酒品鑑比賽「亞洲清酒大賞 (Oriental Sake Awards) 2024」的比賽級清酒及由日本酒造組合中央會的推介燒酎，現場除了提供深受歡迎的氣泡清酒以及首次於香港亮相的限量珍稀清酒。
除了蒞臨現場品酩醇酒佳餚，參加者更可在現場選購或預定心儀的酒品。屆時，2024年度Miss SAKE Niigata野俣佳那小姐亦將親臨會場，宣揚清酒文化與魅力。
每位參與者可獲贈價值港幣1,000元的豐富禮品包，包括奧地利Riedel玻璃酒杯、餐飲禮券及更多精彩禮遇。此外，參加者更能與日本燒酎酒藏代表及香港的清酒進口商會面交流心得，解說日本佳釀，探尋日本獨特釀酒文化，同時亦能透過活動向於2024年受地震災害影響的石川縣清酒釀造商表示支持。
日期：2024年8月14日至16日
時間：晚上6時半至10時半
地點：The Mira Hong Kong - 18樓宴會廳
門票：每位港幣680元(一日)/1,180元(兩日)，可免費品嚐超過500款清酒與燒酎，以及無限量供應精美小食
門票購買網址：請按此
清酒101入門工作坊
特別為各清酒初心者而設，由擁有 JSA Sake Diploma International、WSET Sake Level 3、國際酒匠或 SSI 唎酒師資格的專業導師親自講解如何選擇和品嚐清酒，並探索最佳的食物搭配技巧，助參加者提升清酒知識和品味。
時間：晚上7時至8時正
地點: The Mira Hong Kong 5樓 WHISK 私人貴賓室（Private Room）
票價: 每位HK$280
8月14日 -《清酒魅力，貯藏與熟成》 講師：Miya Chong （青森縣清酒大使、JSA Sake Diploma、日本酒國際酒匠）
8月15日 -《軟硬兼施，清酒釀造水》 講師：Andrew Lam （飲食集團餐飲總監、Sake Project 共同創辦人）
8月16日 -《通南轍北，瞬間看清酒》 講師：Peter Chow （DipWSET、JSA Sake Diploma、日本酒國際酒匠）
日本酒主題大師班
由相關的日本酒造化表，為大家深入解說當中的特色及現況，同時讓參加者品鑑相關。
時間: 晚上6時半至7時半
地點: The Mira Hong Kong 3樓多功能宴會廳
票價: 每位HK$280
8月14日 - 《石川県酒造組合連合会品鑑大師班》
講師：由石川酒造組合會遙距介紹石川縣地理及酒造現況，日本酒業連合會會長陳銘基先生作現場品鑑講解。
8月15日 -《AWA 氣泡清酒大師班》
講師：由AWA氣泡清酒協會代表遙距講解，日本酒業連合會會長陳銘基先生作現場品鑑講解。
8月16日 -《燒酎調酒大師班》 講師：Billy Lau (著名調酒大師 @thebillylau)