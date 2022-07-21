香港書展2022丨am730攤位於運動消閑博覽亮相　即睇會場限定價激抵優惠

香港書展2022已經開鑼！香港書展於7月20日至7月26日於香港會議展覽中心舉行，同場還加映運動消閑博覽及零食世界兩個展廳，除了補充精神食糧書籍之外，也照顧到其他興趣面向的入場人士需要，簡直是滿足身、心、靈之旅，你計劃好何時出發未？會在會場逗留多久？即睇以下am730會場限定價優惠！

無論你的行程規劃如何，am730會於香港書展2022舉行期間，在香港會議展覽中心5樓，於香港會議展覽中心展覽廳5B-D舉行的運動消閒博覽等你光臨，認住am730的攤位在5C-E18！即刻看看am730為大家帶來的書展激抵優惠，包括：Mastertool戶外露營用品、JNC迷你風扇及Disney卡通人物精品！