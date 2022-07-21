熱門搜尋:
C觀點 書展 NOVO LAND 消委會 動漫節2022 超級月亮 安倍晉三 雷神奇俠4 故宮文化博物館 報稅 姜濤 周顯
返回
生活
2022-07-21 12:15:01

香港書展2022丨am730攤位於運動消閑博覽亮相　即睇會場限定價激抵優惠

分享：
香港書展2022丨am730攤位於運動消閑博覽亮相　即睇會場限定價激抵優惠

香港書展2022丨am730攤位於運動消閑博覽亮相　即睇會場限定價激抵優惠

香港書展2022已經開鑼！香港書展於720日至726日於香港會議展覽中心舉行，同場還加映運動消閑博覽及零食世界兩個展廳，除了補充精神食糧書籍之外，也照顧到其他興趣面向的入場人士需要，簡直是滿足身、心、靈之旅，你計劃好何時出發未？會在會場逗留多久？即睇以下am730會場限定價優惠！

 

無論你的行程規劃如何，am730會於香港書展2022舉行期間，在香港會議展覽中心5樓，於香港會議展覽中心展覽廳5B-D舉行的運動消閒博覽等你光臨，認住am730的攤位在5C-E18即刻看看am730為大家帶來的書展激抵優惠，包括：Mastertool戶外露營用品、JNC迷你風扇及Disney卡通人物精品！

想知香港書展運動消閒博覽激抵優惠有幾抵？立即點圖放大看相關商品說明吧！

 ▼ 迪士尼及卡通人物系列精品　香港書展運動消閒博覽會場限定價▼

香港書展運動消閒博覽會場限定價優惠：Disney卡通人物硅藻土吸水軟地墊 香港書展運動消閒博覽會場限定價優惠：ToyStory及Winnie the Pooh污衣籃 香港書展運動消閒博覽會場限定價優惠：Mickey Mouse及Chip'n Dale圍裙 香港書展運動消閒博覽會場限定價優惠：Winnie the Pooh或Toys Story可折疊儲物凳 香港書展運動消閒博覽會場限定價優惠：Donald Duck及Mickey Mouse防水袋 香港書展運動消閒博覽會場限定價優惠：Apeach及Ryan USB便攜迷你風扇 香港書展運動消閒博覽會場限定價優惠：Mickey and Minnie / Donald Duck 防水野餐墊

▼ 露營及野餐戶外用品　香港書展運動消閒博覽會場限定價▼

香港書展運動消閒博覽會場限定價優惠：多功能便攜式不銹鋼摺疊3件套餐具 香港書展運動消閒博覽會場限定價優惠：灰色防水袋（10L）、深藍色防水袋（20L） 香港書展運動消閒博覽會場限定價優惠：戶外露營便攜鋁合金摺疊椅 香港書展運動消閒博覽會場限定價優惠：戶外便攜刀具套裝 香港書展運動消閒博覽會場限定價優惠：火焰燈 香港書展運動消閒博覽會場限定價優惠：雙層不銹鋼杯300ML 香港書展運動消閒博覽會場限定價優惠：運動毛巾（連便攜袋）

▼ MAMA730聯乘Cardhoda及JNC　運動消閒博覽會場限定價▼

香港書展運動消閒博覽會場限定價優惠：Cardhoda 香港書展運動消閒博覽會場限定價優惠：JNC

香港運動消閒博覽、零食世界

日期及時間：

7月20至25日：上午10時至晚上8時；

7月26日：上午9時至下午5時

地點：香港會議展覽中心展覽廳5B-D

費用：成人：港幣 25 元；小童：港幣 10 元 （適用於小學生 /身高 1.2 米或以下兒童）
* 3 歲或以下小童及 65 歲或以上長者免費進場

了解更多資訊
香港運動消閒博覽：hksportsleisureexpo.hktdc.com/tc 
零食世界：worldofsnacks.hktdc.com/tc 

同場活動
香港書展（7月20至26日）：www.hkbookfair.com 
教育及職業博覽（7月21至24日；展覽廳5F-G）：hkeducationexpo.hktdc.com/tc 

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受