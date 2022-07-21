香港書展2022丨am730攤位於運動消閑博覽亮相　即睇會場限定價激抵優惠

香港書展2022已經開鑼！香港書展於7月20日至7月26日於香港會議展覽中心舉行，同場還加映運動消閑博覽及零食世界兩個展廳，除了補充精神食糧書籍之外，也照顧到其他興趣面向的入場人士需要，簡直是滿足身、心、靈之旅，你計劃好何時出發未？會在會場逗留多久？即睇以下am730會場限定價優惠！
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香港運動消閒博覽、零食世界
日期及時間：
7月20至25日：上午10時至晚上8時；
7月26日：上午9時至下午5時
地點：香港會議展覽中心展覽廳5B-D
費用：成人：港幣 25 元；小童：港幣 10 元 （適用於小學生 /身高 1.2 米或以下兒童）
* 3 歲或以下小童及 65 歲或以上長者免費進場
了解更多資訊
香港運動消閒博覽：hksportsleisureexpo.hktdc.com/tc
零食世界：worldofsnacks.hktdc.com/tc
同場活動
香港書展（7月20至26日）：www.hkbookfair.com
教育及職業博覽（7月21至24日；展覽廳5F-G）：hkeducationexpo.hktdc.com/tc