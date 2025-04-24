香港最大型史迪仔主題活動登陸海港城 2米史迪仔沙雕！5大打卡熱點/首個期間限定店

海港城與香港迪士尼攜手舉辦「史迪仔亂入海港城！！！ 」主題活動，為《史迪仔》真人版電影預熱！場內將設5大打卡位，更有全港獨有《史迪仔》期間限定店，各位粉絲絕對不能錯過。

史迪仔五大打卡位

迪士尼經典《史迪仔》真人版電影即將在5月29日登上香港大銀幕，5月1日至6月15日期間，海港城內舉行「史迪仔亂入海港城！！！ 」主題活動，在商場內五個地點設置打卡位，《史迪仔》期間限定店亦同步登場。

「史迪仔亂入海港城！！！ 」主題活動設多個打卡位，海運大廈露天廣場化身充滿熱帶風情的夏威夷海灘，設3米高的史迪仔打卡位和2米高的史迪仔沙雕，與史迪仔一起於維港海傍衝浪。另一焦點是 「URDU WISHER：祈願之旅」再度登場，7米高祈願系列巨型史迪仔WISHER將首次現身，坐落於海運觀點。

史迪仔見面會

史迪仔更會於母親節當天現身舉行見面會，到沙雕前與各位近距離互動。在海運大廈地下中庭同步設一系列夏威夷主題工作坊，歡迎大小朋友一同體驗。活動所得收益扣除部分成本後將撥捐予「願望成真基金」。

獨家《史迪仔》主題期間限定店

海港城更會帶來全港獨家《史迪仔》主題期間限定店，匯聚超過800款史迪仔主題精品，更有多款會場限定商品。必買推介首次公開發售的URDU 祈願系列史迪仔、《LILO & STITCH》電影限定款URDU 7吋站姿公仔、URDU 迪士尼系列收藏卡2史迪仔、URDU福部屋迪士尼系列招財貓及達摩毛絨掛飾，以及Hot Toys 史迪仔 Live Action Cosbaby等。

SNAPIO亦於場內設置《史迪仔》主題高炒自拍房及即影即有照相站，讓粉絲與史迪仔一起拍下韓式人生四格。