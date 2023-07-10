香港最大型迪士尼100周年活動《Disney100: Travel Together with Wharf Malls》 18個打卡點+率先一覽AK日系街頭品牌「KYUBI」x迪士尼獨家精品

為迎接盛大的迪士尼100周年，九龍倉旗下商場於7月14日至9月3日攜手舉辦香港最大型的迪士尼100周年活動──《Disney 100: Travel Together with Wharf Malls》！由友邦香港全力支持，海港城與LCX、時代廣場、荷里活廣場一起打造三個不同體驗的奇妙旅程，與大家重溫百年經典迪士尼作品！ 迪士尼 100 周年 多角度為大家送上驚喜 活動從多角度帶大家回顧迪士尼的世界，包括迪士尼初代作品、音樂和經典語錄，更會將經典角色場景搬到現實世界和大家走一趟充滿驚喜的旅程。海港城與LCX以迪士尼海陸空歷險為題，同時帶領大家穿越時空；時代廣場則以迪士尼經典金句為題打造藝術裝置；荷里活廣場就從音樂出發呈獻夏日大舞台。三個奇妙旅程共有18個打卡點及多個線上線下活動，包括攤位遊戲及工作坊。除了多年來深入民心的迪士尼經典系列和公主系列、還有近年在香港迪士尼樂園度假區大受歡迎的Duffy與好友、大人與小孩都喜愛的Pixar、Marvel、Star Wars等等角色的打卡位都會出現在各個商場，並送上源源不絕的驚喜。 時代廣場「迪士尼 100 」造型的巨型拱門 穿過時代廣場露天廣場上以「迪士尼100」為造型的巨型拱門，多個迪士尼經典角色包括米奇、毛毛、巴斯光年、史迪仔、妙妙貓，以及首次現身香港的《沖天救兵》主角童年版Carl 3D雕像，一同集結在此，等著你和他們盡情拍照留念！現場設有六大打卡位，分別配上各個角色的經典語錄，讓一眾粉絲重溫與迪士尼的暖心時刻，並於未來陪伴大家創造更多美麗回憶。

露天廣場六大巨型迪士尼角色隱藏 語錄 時代廣場聯同迪士尼誠邀你一同踏上《Travel Together with Times Square》之旅，暢遊多個主題區域，重溫迪士尼暖心語錄。迪士尼粉絲可先到露天廣場與六大巨型迪士尼角色藝術裝置打卡留念，遊歷各個經典動人時刻。隨後即可到二樓互動藝術畫廊，以小道具尋找隱藏語錄，更可參與其中，製作出獨一無二的畫作，於藝術畫廊中展出！然後再到分別位於地庫1樓和商場5樓的期間限定店，前者發售多款迪士尼精品，而後者更是全港獨家與時裝品牌「KYUBI」所聯乘推出的「黑魔法舞會」期間限定主題店，粉絲們可盡情選購限量精品！當然亦不能錯過迪士尼限定精品換領，只要消費滿指定金額，即可換領迪士尼折射透明雨傘及防水野餐墊。今個夏天，一定要來時代廣場，共同為迪士尼迎接100歲生日，感受不一樣的玩樂及購物體驗！

時代廣場│ 米奇「 Happiness is a State of Mind 」 「快樂是一種心態，它取決於你看待事物的方式」（Happiness is a state of mind. It’s just according to the way you look at things.）── 作為迪士尼最具代表性的角色之一，米奇抱有一顆純真與好奇的心，肆意作古靈精怪和天馬行空的幻想！希望你亦會受到感染，與米奇一同感受當下的快樂！

時代廣場│米奇「Happiness is a State of Mind」

時代廣場│ 毛毛「 We Care 」 作為怪獸公司頂尖的驚嚇專員，外型兇惡但心地善良的毛毛本著公司「We scare because we care」的原則，每晚進入人類世界嚇小孩，利用他們的尖叫聲發電。但隨著小女孩Boo不小心進入怪獸世界，毛毛發覺怪獸公司所灌輸的人類概念並不正確，更與Boo成為朋友……看著眼前兇惡的毛毛，記得不要被表面所蒙蔽！

時代廣場│ 巴斯光年「 To Infinity & Beyond 」 巴斯光年堅信自己是宇宙無敵英雄，任務要打敗邪惡的索克天王，而他的口頭禪：「太空戰士，一飛衝天！」（To Infinity...and beyond！）喚醒大家的童年夢想之餘，更鼓勵大家相信所有可能性，一同努力展望無限的世界和未來！而一旁的Pixar ball在《反斗奇兵》故事中是主角 Andy的玩具之一，更經常成為彼思電影中的彩蛋。

時代廣場│巴斯光年「To Infinity & Beyond」

時代廣場│ 史迪仔「 Ohana Means Family 」 「Ohana」在夏威夷的俗語中解作「家人」，而收養史迪仔的小女孩Lilo就是如此教導史迪仔：「Ohana就是家人，家人就是没有人會被抛棄，或者被遺忘。（Ohana means family, family means nobody gets left behind, or forgotten. ）」希望這句暖心語錄能時刻提醒大家要更珍愛自己的家人。

時代廣場│史迪仔「Ohana Means Family」

時代廣場│ 妙妙貓「 Always a Reason to Smile 」 《愛麗絲夢遊仙境》故事中妙妙貓永遠帶著笑容，甚至被紅心王后想要砍掉它的頭時，妙妙貓逐漸消失不見，卻仍然留著一抹微笑飄盪在空中。讓我們一同學習妙妙貓「Always a Reason to Smile」的態度，無論在面對順境或逆境時，亦能帶着微笑坦然地面對吧！

時代廣場│妙妙貓「Always a Reason to Smile」

時代廣場│ 《沖天救兵》 Carl 「 Adventure is out There! 」 Carl小時候的偶像Charles Muntz的名言：「探險就在前方！（Adventure is out There！）」激發他的探險夢，可惜長大後的Carl隨著愛妻的離去而變得內向謹慎，甚至不再冒險。希望這個仍然抱有探險精神的童年版Carl能提醒你不要因挫折而放棄自己一顆愛冒險的心！

時代廣場│《沖天救兵》Carl「Adventure is out There!」

時代廣場│ 二樓互動藝術畫廊 重現經典動人時刻 二樓的互動藝術畫廊，有兩個互動專區，右邊的互動專區配合不同錯視和隱藏元素，把多個迪士尼經典金句和各個動人時刻重現於大家眼前！右則的外牆以迪士尼首個角色Oswald the Lucky Rabbit為主題，奧斯華手執鉛筆繪畫出充滿玩味感的黑白交錯線條，黑白線條大玩錯視效果，只要站在正確的位置，壁畫立即變得立體，仿如看到奧斯華破紙而出，神氣地揮動着鉛筆！繞道到互動專區右側，來自夢幻島、永遠不會長大的Lost Boys首領小飛俠Peter Pan及性格樂天且善良的睡公主──奧蘿拉公主 Aurora正在此等待着你，慢慢從左邊走到右邊，你將會看到這兩個角色靜悄悄為你留下的隱藏訊息。 時代廣場│透過特製小道具 看出隱藏圖像 走進大型互動專區，色彩珣爛的幾何線條和圖形互相交織重疊，仿似掉入迪士尼奇妙而繽紛的世界！對着入口的一幅以紅白為主色調的牆壁矚目而神秘，只要透過特製的小道具，即能看到隱藏在此的圖像，不知道是哪個迪士尼角色想向大家傳達訊息？只要即場登記成為時代廣場會員，即可於2樓顧客服務部免費獲得小道具，窺探此神秘牆壁背後的秘密。而在紅白牆壁的另一旁，則是以《玩轉極樂園》為主題，大小不同的燈箱上飾有電影中不同的圖案元素，電影主角Miguel更手抱結他與大家見面！而專區內不同的牆壁上的掛滿一個個印着經典迪士尼金句的畫作，定必勾起粉絲對迪士尼一幕幕的經典回憶！ 時代廣場│迪士尼 100 拍照互動畫廊 迪士尼粉絲們更可到左邊的「迪士尼100拍照互動畫廊」，只要面向大畫框螢幕，跟著指示，選擇你喜歡的迪士尼畫作及其語錄，你便可以參與其中，拍下奇妙的一刻，製作出獨一無二的藝術畫作，於畫廊展示，這就是迪士尼魔法的魅力！

時代廣場│ Anson Kong 日系街頭品牌 帶你感受「 MIRROR MIRROR 邊個最靚？」 時裝品牌「KYUBI」玖尾狐把他們聚集在時代廣場5樓的「黑魔法舞會期間限定店」之中，一系列全港獨家聯乘推出的精品分兩期發售，第一期限量精品包括服飾系列及滑板珍藏等，定必令你為之瘋狂！系列產品設計角色包括邪惡皇后(Evil Queen)、黑白魔后(Cruella)、黑魔后 (Maleficent)、烏蘇拉(Ursula)、黑帝斯Hades及霍博士(Dr. Facilier)，2023年7月13日起於 KYUBI官網接受預購，而部分產品將於銅鑼灣時代廣場KYUBl the Dark Arts Gala「黑魔法舞會」限定店現貨發售。除此之外，店內另設「黑魔法舞會」打卡專區，以魔鏡為主題，打造黑暗又詭秘的氣氛，誠邀大家前來參與舞會，並到魔鏡面前向惡人挑戰。

海港城與 LCX 打造海陸空及不同時空歷險旅程 帶來八大打卡位及多個互動活動 為了給各大迪士尼粉絲帶來難忘的體驗，多個打卡場景遍佈海港城與LCX內八個地點，亦有超過 30 個不同系列的迪士尼人氣角色裝置，與大家乘搭不同交通工具展開旅程。米奇與好友會在海運大廈露天廣場的「海上探險號」迎接大家；史迪仔和胡迪就在海運觀點邀請粉絲們登上「夢幻熱氣球」；LCX正門則化身火車站，迎來近年於香港迪士尼樂園度假區大熱的 Duffy 與好友，大家可以慢慢走入他們的森林世界一同玩樂。而3.5米高的小木偶就在「穿越時光影視廳」帶大家回到90年代初，重溫迪士尼經典畫面；公主們則會在「迪士尼公主圖書館」與大家走入她們的神奇魔法世界。除了多個打卡點，海港城與LCX更設有不同好玩有趣的活動，包括攤位遊戲、親子DIY工作坊， 換領禮品活動以及迪士尼100周年期間限定店等。

海港城│登上 25 米長「海上探險號」 與米奇及一眾好友拍照玩樂 在海運大廈露天廣場，身穿經典服飾的米奇和米妮率先在岸邊揮著手迎接大家，邀請大家一同登上25米長的「海上探險號」與8位超人氣「米奇與好友」系列角色盡情狂歡和玩樂！探險號以迪士尼 100 周年及米奇為主題，以標誌性的紅、黑、銀三色作為主色調，在各個角落都加入了可愛 的米奇元素，絕對是打卡必到景點！船身就印上在這一百年來出現過的經典角色，包括《愛麗絲夢遊仙境》的愛麗斯、《扮嘢小魔星》的史迪仔、《冰雪奇緣》的艾莎、《星球大戰》的R2-D2、《玩轉腦朋友》的阿樂等等。抬頭望向二樓及三樓的窗戶，你更會見到不同的迪士尼角色在船艙穿梭， 你能數到有多少個角色出現過嗎？ 踏入船艙，映入眼簾的就是由多塊鏡組成的鏡房，內放有1米高的銀色米奇紀念雕像，透過鏡的反射，營造出無限米奇在你身邊的錯覺。雕像的下方更加上迪士尼創辦人華特迪士尼先生的名言「It Was All Started By A Mouse」，令大家回想起他在百年前的設計初心；經過船艙就會見到高飛擺好甫士準備與大家擁抱自拍；在船尾的停機坪則停泊著超萌超吸睛的2米高米奇造型直昇機，唐老鴨和黛絲會站在兩邊與大家一同大合照、鋼牙與大鼻就愜意地躺在船邊吹海風。 大家在離開前記得要去找布魯圖合照！大家亦可憑「迪士尼100旅遊日誌」參與船艙上的三個考眼界攤位遊戲。鋼牙與大鼻就在「雙倍樂趣」的攤位與大家捉迷藏，快用遊戲圈尋找他們！而在隔壁的「帆船探險」，米奇與好友在海上暢遊時，發現游泳圈下有隱藏驚喜，大家一起釣起它們吧！在最後的攤位就會遇到高飛及布魯托在努力成為美食速遞員，希望大家能幫忙將燙口又新鮮的熱狗送上。 地點：海運大廈露天廣場│開放時間：上午10時至下午10時 │遊戲時間：中午12時至晚上8時

海港城│七大迪士尼系列角色 在維港海景下的「夢幻熱氣球」首度同框 唐老鴨、胡迪、史迪仔和 Elsa 以迪士尼100周年限定亮麗鉑金設計造型亮相，在海運觀點迎接大家登上「夢幻熱氣球」的空中之旅！八個熱氣球同樣用上限定的鉑金色，而中間6米高的巨型熱氣球就以幾何圖案的拼貼形式展示多齣迪士尼經典作品畫面，首次集齊七大系列的人氣角色！由經典的米奇和白雪公主，到歷久不衰的尤達和辛巴，再到深入民心的Mo仔和Iron Man，還有近年大熱的Duffy與LinaBell，一次過滿足大人和小朋友喜好。 地點：海運觀點│開放時間：上午 10 時至晚上10時

海港城│「穿越時光影視廳」帶你重溫迪士尼早期經典作品 踏入影視廳，你就彷如穿越時空回到90年代，帶大家欣賞迪士尼的經典世界。近3米高的「大牛龜」懷舊電視正播放著11套初代的迪士尼經典畫面，包括90年代中的《木偶奇遇記》、《小飛象》、《小鹿斑比》、《愛麗絲夢遊仙境》、《小飛俠》、《小姐與流氓》、《101斑點 狗》、《小泰山》到後期的《富貴貓》、《獅子王》及《狐狸與獵犬》。在旁邊更設有一個懷舊電視打卡位，大家可以走入電視框，上演一齣好戲，拍出90年代感的合照！更令人驚喜的是，影視廳的上方懸掛著一個3.5米高的巨型「小木偶」皮諾丘，成為影視廳的搶眼打卡點！ 地點：港威商場大堂│開放時間：上午 11 時至晚上 8 時

海港城│ 走入「迪士尼公主圖書館」閱讀過百本公主系列故事書及製作 DIY 書籤 大家可在「迪士尼公主圖書館」與巨型故事書上的公主拍照，包括《灰姑娘》和《睡美人》等，進入一個充滿魔法和童話氛圍的世界！憑「迪士尼100旅遊日誌」或「迪士尼粉絲通行證」，即可入場免費閱讀過百本迪士尼公主系列故事書。另外，只需捐款HK$20，即可參與「DIY迪士尼公主書籤」工作坊，根據指示將多層印章順序蓋 在白色書籤上，製作指定公主系列書籤。 「迪士尼公主圖書館」詳情 地點：海運大廈地下中庭│開放時間：中午12時至晚上8時 入場資格：持有「迪士尼 100 旅遊日誌」或「迪士尼粉絲通行證」即可讓最多兩人同時免費進入圖書館 15 分鐘閱讀公主系列故事書。 「 DIY 迪士尼公主書籤」工作坊詳情 地點：海運大廈地下中庭│日期：2023年7月15日至9月3日 （逢星期六及日）│時間：中午12時至晚上8時 參加方法：捐款HK$20即可參加工作坊一次，製作指定公主系列書籤。

LCX │一同感受被滿滿的 Duffy 與好友毛公仔包圍的快樂 來到LCX正門，大家可以一起搭上火車旅程！在超萌火車上放滿無數Duffy與好友毛公仔玩 偶，而一旁的房子更放滿Duffy與好友的精品，讓你彷彿置身於一個夢幻世界，可以盡情開展充滿想像的旅程！ 地點：海運大廈三階LCX正門│開放時間：上午10時至晚上10時

LCX │走入巨型故事書和 Duffy 與好友捉迷藏 進入這個夢幻世界後，你會發現一本10倍大的巨型故事書，記載著Duffy與好友玩捉迷藏的故 事。快跳進故事中，幫忙Gelatoni找到他的朋友們吧！經過在森林中的一番尋覓，Duffy與其他好友終於與Gelatoni重遇，一眾好友都高興得拍手鼓掌，讓這個故事迎來溫馨的結局。 地點：海運大廈三階LCX Oasis 2│開放時間：上午10時至晚上10時

LCX │ 展現你的天賦與 Gelatoni 及 StellaLou 一起畫畫跳舞 大家閱讀完故事書後，便會來到一個夢幻小花園，在那裡會邂逅正在畫畫的Gelatoni和正在跳舞的StellaLou！在這個小花園中，大家可以參加填色工作坊，用七彩繽紛的顏色筆為Duffy與好友的填色紙繪上色彩，與Gelatoni一起沉浸在色彩洋溢的世界中！大家還可以跟著舞藝超群的 StellaLou 翩翩起舞，交流跳舞心得！於指定日子，小助手會為每位舞蹈家拍攝照片，展示在「夢想成真」展示板上，讓大家見證你成為芭蕾舞界的明日之星！ 「與 Gelatoni 同度精彩一天」填色工作坊詳情 地點：海運大廈三階LCX Oasis 3 日期：2023年7月15日至9月3日 （逢星期六及日）│時間：中午12時至晚上8時 （每半小時一節，最後一節開始時間為19:30）│參與人數：每節6人 參加方法：顧客即場捐款 HK$40 即可獲得工作坊的名額一次，工作坊期間將可得到一套 七張 Duffy 與好友填色紙。名額有限，先到先得，送完即止。 「與 StellaLou 共舞」詳情 地點：海運大廈三階LCX Oasis 3│日期：2023年7月14日至9月3日│時間：中午12時至晚上8時 參加方法：每位「迪士尼100旅遊日誌」持有人可參加遊戲一次。完成指定StellaLou跳舞姿勢，即可得到Duffy禮品一份。禮品數量有限，先到先得，送完即止。

LCX │在森林下邂逅 Duffy 與好友 從LCX小花園一直向前走到海運觀點，大家將穿越到Duffy與好友的森林世界，10米寬的草地 將整個春日系列故事場景1:1還原，尋回童真和單純的快樂！在風光明媚的好天氣下，Duffy、ShellieMay、LinaBell、'Olu Mel和CookieAnn就率先出發探路，各自在森林中都遇上趣事！Duffy在森林中遊走的時候，就意外地拯救到一隻呆萌小黃雀；ShellieMay就為大家尋找最香最美的花朵作為禮物，幸運地她遇上一整片夢幻絕美的花田；LinaBell一進入樹林就豎起毛茸茸的尾巴，拿著放大鏡四處探索獨有蝴蝶品種；'Olu Mel 就興奮地帶著ukulele蹦蹦跳跳開唱；美食專家CookieAnn炮製一系列甜絲絲的小點心招待大家。 地點：海運觀點│開放時間：上午10時至晚上10時

《熊抱青春記》熊貓美美 3D 雕像全港首度於 荷里活廣場 登場 迪士尼踏入100周年大日子，一眾迪士尼及彼思人氣角色包括經典角色米奇、小飛俠、熊貓美美、史迪仔、睡公主將首度同台現身荷里活廣場，齊齊以音樂家造型攜手演出，為大家帶來難忘又心甜的夏日音樂盛會！大人小朋友將可結伴走進巨型音樂舞台，暢玩互動遊戲，與心愛的迪士尼朋友裝置拍照，享受奇妙的夏日快「樂」樂章！

首先踏進Disney 100大門，與首次現身商場的《熊抱青春記》毛絨絨熊貓美美拍照，亦可大玩互動遊戲，一同奏出神秘樂章！

荷里活廣場│ Disney 100 大門 首次現身商場的超人氣《熊抱青春記》裝置，1.6米巨型毛絨絨熊貓美美驚喜現身夏日音樂盛會，於充滿光影效果的Disney 100大門神氣登場，同場亦誠邀大家大玩互動音樂遊戲，考你身手及反應，正式展開這趟音樂之旅！

荷里活廣場│快『樂』大舞台 在萬人迷米奇的指揮下，大家將可踏上快『樂』大舞台與大玩ukulele的史迪仔、吹口琴的小飛俠、拉著手風琴的美麗寶·魔力高及睡公主等角色來個歡樂大合奏，盡情施展各位的音樂造詣及天份，於快『樂』大舞台上奏出心中最愛的動人曲譜，與摯愛及好友共度不一樣的夏日！