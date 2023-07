香港最大型迪士尼100周年活動Disney100: Travel Together with Wharf Malls 18個打卡點+率先一覽AK日系街頭品牌KYUBIx迪士尼獨家精品(持續更新)

時代廣場│ 米奇「 Happiness is a State of Mind 」

「快樂是一種心態,它取決於你看待事物的方式」(Happiness is a state of mind. It’s just according to the way you look at things.)── 作為迪士尼最具代表性的角色之一,米奇抱有一顆純真與好奇的心,肆意作古靈精怪和天馬行空的幻想!希望你亦會受到感染,與米奇一同感受當下的快樂!