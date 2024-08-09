香港樂高探索中心 展開太空星際之旅 漫遊創意與科學兼備

適逢暑假，正好是小朋友學習的好時機，在互動遊戲中實踐課堂知識的好時機。香港樂高探索中心今夏除了推出「樂高DREAMZzz 夢境世界」主題活動，還有全新「樂高星際之旅」活動。小朋友可化身成小太空人，探索未知的宇宙奧秘，啟發對浩瀚宇宙的想像。參加者更需要發揮科學實驗精神，才能完成指定任務，更有機會贏得免費門票。 「樂高星際之旅」活動，結合真實太空探索教育內容，和充滿創意的遊樂元素，以創新的互動體驗為大小朋友揭開宇宙的秘密。「樂高星際之旅」設有考驗觀察力和科學知識的問答遊戲，以及需要動手能力的實作體驗。現誠邀各位小太空人，一起踏上星際旅程，用樂高顆粒親手建造獨一無二的樂高宇宙。

活動一：迷你天地 深空探索 在黑夜與白晝不斷演變的MINILAND迷你天地中，小太空人要發揮敏銳洞悉力，尋找隱藏的5個太空小知識卡片，測試自己對天文學和航天科技的了解，並趁這個機會補充日常課堂中，沒有涵蓋的知識，突破知識界限。 活動二：期間限定——樂高太空創意工作坊 拼砌達人團隊，正在等待小太空人各就各位，傳授建造升空火箭的獨門秘訣，小太空人可以從中學習樂高拼砌技巧，並加入個人小巧思，或與其他冒險家一起討論，完善屬於自己的火箭設計。

活動日期：由即日起8月14日 活動三：樂高宇宙設計師 小太空人可以在香港樂高探索中心，盡情發揮創造力，用樂高顆粒拼砌出遙遠星系、外星生物或太空站等場景，把看似遙不可及的星系，打造成打造屬於自己的樂高宇宙。 活動四：快閃活動——送免費入場門票 由即日起至9月8日，香港樂高探索中心加推贈送門票活動，凡在社交平台分享自己的創意太空樂高作品，並完成指定任務，最有創意的兩名參加者即有機會獲得免費門票兩張(名額：兩名)，讓你踏足這個奇妙的科學殿堂，滿足對未知宇宙的好奇心。

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