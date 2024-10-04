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生活
2024-10-04 11:00:00

香港樂高探索中心 樂高VR動感賽車體驗 大朋友的NO KIDS NIGHT萬聖節派對

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香港樂高探索中心 樂高VR動感賽車體驗 大朋友的NO KIDS NIGHT萬聖節派對

香港樂高探索中心 樂高VR動感賽車體驗 大朋友的NO KIDS NIGHT萬聖節派對

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「香港樂高探索中心」於初秋之始，率先為大小朋友打開刺激緊張的好玩序幕！隆重推出全港首個「樂高VR動感賽車體驗」，透過逼真的虛擬實景技術，將大家帶入充滿真實感和冒險的賽車世界。並於10月18日舉辦專為大朋友而設的「NO KIDS NIGHT」，讓生活忙碌緊張的「大魔怪」，可在這個充滿萬聖節氛圍的夜晚，於探索中心體驗一場，以創意和娛樂為題的狂歡派對。

 

「樂高VR動感賽車體驗」讓大家佛以極速狂飆的方式，進入樂高世界。現邀請大家身臨其境，戴 VR 眼鏡，坐上充滿未來感的專屬座艙，以嶄新視角深入樂高世界。每個場景都隱藏巧妙心思，無論是大人是小朋友，在這個虛擬世界中感受賽車的刺激與樂趣。

 

LEGO迷可到香港樂高探索中心，體驗最新的樂高VR動感賽車。 樂高VR賽車動感歷險之旅，整個極速狂飆之旅全由樂高顆粒打造，360度的場景設計，設計精良。

在穿越危機四伏的山道時，請注意隨時可能落下的巨石，並小心前方的急彎！一不留神，驚險的爆炸場面隨時在眼前上演！若賽道突然遇上山道堵塞，小小賽車手要迅速發揮創意，探索全新賽道，或從陸地跳到樂高海洋。這是一場驚險刺激的旅程，更一埸啟發創意的探索之旅。

 

樂高VR動感賽車體驗套票詳情：

套票票價：$265(包樂高探索中心門票，及樂高探索中心門票)

VR動感體驗單次票價：$50

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DIY手作坊：魔怪相框，發揮創意加入神秘、鬼魅和創意元素，打造獨特的魔怪相框。 樂高VR賽車動感歷險之旅，整個極速狂飆之旅全由樂高顆粒打造，360度的場景設計，設計精良。 4D 動感體驗——小魔怪追逐戰，捕捉哪些狡猾的小傢伙，激發每位大朋友的英雄本領。

一晚限定NO KIDS NIGHT「大魔怪狂歡派對」

 

在NO KIDS NIGHT「大魔怪狂歡派對」派對，大朋友可在這個限定的難忘之夜，盡情釋放壓力，化身成為淘氣好玩的大魔怪，叫醒沉睡已久的繆思女神，讓她賜您無窮靈感，參加「Brick-or-Treat 搗蛋拼砌比賽」，挑戰創造力和拼砌技巧，展現獨特設計理念，爭奪最具創意的萬聖節作品及豐富獎品。

為了讓每位賓客的造型更具攝人魔力，樂高探索中心特別邀請專業彩繪師到場，賓客可以體驗面部彩繪，創造難忘的回憶，為這個萬聖節增添繽紛色彩。此外還有「DIY 手作坊：魔怪相框」及「4D 動感體驗——小魔怪追逐戰」等活動，大朋友必定樂而忘返。

 

 

NO KIDS NIGHT詳情：

日期：10月18日(晚上7時正至10時正)

票價：$299(包NO KIDS NIGHT入場門票、指定樂高人仔1隻、樂高萬聖節面罩1個、DIY手作坊：魔怪相框1及指定飲品1支)

地址：九龍尖沙咀梳士巴利道18號 K11 MUSEA地庫B1舖

查詢：hongkong.legolanddiscoverycentre.com

 

NO KIDS NIGHT——大魔怪狂歡派對，是成立一起癲返晚的樂高主題派對。 Brick-or-Treat 搗蛋拼砌比賽，使用樂高顆粒完成指定題目作品，贏取豐富禮品。 大朋友可在NO KIDS NIGHT，完成指定任務，有機會贏取獎品。