香港樂高探索中心 樂高VR動感賽車體驗 大朋友的NO KIDS NIGHT萬聖節派對

「香港樂高探索中心」於初秋之始，率先為大小朋友打開刺激緊張的好玩序幕！隆重推出全港首個「樂高VR動感賽車體驗」，透過逼真的虛擬實景技術，將大家帶入充滿真實感和冒險的賽車世界。並於10月18日舉辦專為大朋友而設的「NO KIDS NIGHT」，讓生活忙碌緊張的「大魔怪」，可在這個充滿萬聖節氛圍的夜晚，於探索中心體驗一場，以創意和娛樂為題的狂歡派對。

在穿越危機四伏的山道時，請注意隨時可能落下的巨石，並小心前方的急彎！一不留神，驚險的爆炸場面隨時在眼前上演！若賽道突然遇上山道堵塞，小小賽車手要迅速發揮創意，探索全新賽道，或從陸地跳到樂高海洋。這是一場驚險刺激的旅程，更是一埸啟發創意的探索之旅。

一晚限定 NO KIDS NIGHT 「大魔怪狂歡派對」

在NO KIDS NIGHT「大魔怪狂歡派對」派對，大朋友可在這個限定的難忘之夜，盡情釋放壓力，化身成為淘氣好玩的大魔怪，叫醒沉睡已久的繆思女神，讓她賜您無窮靈感，參加「Brick-or-Treat 搗蛋拼砌比賽」，挑戰創造力和拼砌技巧，展現獨特設計理念，爭奪最具創意的萬聖節作品及豐富獎品。

為了讓每位賓客的造型更具攝人魔力，樂高探索中心特別邀請專業彩繪師到場，賓客可以體驗面部彩繪，創造難忘的回憶，為這個萬聖節增添繽紛色彩。此外還有「DIY 手作坊：魔怪相框」及「4D 動感體驗——小魔怪追逐戰」等活動，大朋友必定樂而忘返。

NO KIDS NIGHT 詳情：

日期： 10 月18日( 晚上7時正至10時正)

票價：$299 晚 ( 包NO KIDS NIGHT入場門票、指定樂高人仔1隻、樂高萬聖節面罩1個、 DIY 手作坊：魔怪相框 1 次 及指定飲品1支)