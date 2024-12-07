香港樂高探索中心 聖誕樂高繽紛小鎮 邀請LEGO fans拼砌愛心分享愛

隨著聖誕臨近，「香港樂高探索中心」(LEGOLAND)向每一位fans，發出一封來自「聖誕樂高繽紛小鎮」的特別邀請函。由即日起至明年1月5日，誠邀各位樂高迷一同參與挑戰，以創意贏取豐富禮品，及以顆粒拼砌愛心，分享聖誕喜悅。

挑戰一 ) 聖誕的秘密

「聖誕樂高繽紛小鎮」在迷你天地的聖誕裝飾中，隱藏著細小而閃耀的秘密，就是三組指定聖誕場景，參加者只要鬥快找出每組作品各自隱藏的獨特秘密，即可贏取由香港樂高探索中心，在這個溫馨節慶特別為各位準備的驚喜。