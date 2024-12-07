熱門搜尋:
中山美穗 破地獄 聖誕2024 DOUBLE COAST 機票優惠 新店關注組 行山路線 自助餐優惠 叱咤2024 二手樓 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
生活
2024-12-07 17:00:00

香港樂高探索中心 聖誕樂高繽紛小鎮 邀請LEGO fans拼砌愛心分享愛

分享：
香港樂高探索中心「聖誕樂高繽紛小鎮」已經開幕，適合大小LEGO迷聖誕暢玩。

香港樂高探索中心「聖誕樂高繽紛小鎮」已經開幕，適合大小LEGO迷聖誕暢玩。

adblk5

香港樂高探索中心 聖誕樂高繽紛小鎮 邀請LEGO fans拼砌愛心分享愛

 

隨著聖誕臨近，「香港樂高探索中心」(LEGOLAND)向每一位fans，發出一封來自「聖誕樂高繽紛小鎮」的特別邀請函。由即日起至明年15日，誠邀各位樂高迷一同參與挑戰，以創意贏取豐富禮品，及以顆粒拼砌愛心，分享聖誕喜悅。

 

挑戰一)聖誕的秘密

「聖誕樂高繽紛小鎮」在迷你天地的聖誕裝飾中，隱藏著細小而閃耀的秘密，就是三組指定聖誕場景，參加者只要鬥快找出每組作品各自隱藏的獨特秘密，即可贏取由香港樂高探索中心，在這個溫馨節慶特別為各位準備的驚喜。

adblk6

 

挑戰二) 聖誕創意工作坊

在「聖誕的秘密」挑戰中獲得靈感後，小朋友可以到創意工作坊，與拼砌達人團隊學習拼砌理想中的聖誕樹，一起用創意燃亮今個聖誕。提議參加者留意周圍的聖誕裝飾，從各式各樣的布置中尋找靈感，來創作自己的節日作品。

 

 

參加者鬥快找出三組指定聖誕場景，可贏取由香港樂高探索中心為各位準備的驚喜。 聖誕場景隱藏在「香港樂高探索中心」的香港城市場景中，只要細心一定找到。 樂高聖誕老人將會不定時現身，與大家合照留念。 「聖誕樂高繽紛小鎮」布滿應節聖誕場景布置，打卡一流。

聖誕老人驚喜來訪

樂高聖誕老人將不定時為小朋友帶來驚喜，如果幸運遇上，別忘了與親友們一同在探索中心內的巨型心形前拍照留念，記錄這個快樂溫馨的節日。

 

Build To Give拼砌愛心分享愛

2017 年起，樂高透過「Build To Give」活動，與慈善夥伴攜手為全球 24 個國家的孩子們捐贈超過800萬套盒裝玩具，當中包括身處醫院、護理院和弱勢群體的小朋友。在2024#BuildtoGive節慶活動中，所有香港樂高探索中心的遊人，可使用樂高顆粒拼砌愛心，並通連同主題標籤#BuildToGive發布至社交媒體。樂高集團將就每一個愛心標籤，向慈善機構捐贈樂高盒裝玩具1套，將愛心傳遞到世界各地。

 

 

香港樂高探索中心「聖誕樂高繽紛小鎮」詳情：

日期：即日起至明年15

地址：香港樂高探索中心

票價：$540(聖誕二人套票)

查詢：https://www.legolanddiscoverycentre.com/hong-kong/

小朋友可在「聖誕的秘密」獲取靈感，拼砌自己風格的聖誕掛飾。 只要於#BuildtoGive節慶活動中，拼砌愛心並發布至社交媒體，即可分享快樂與愛心。 於創意工作坊跟隨樂高拼砌達人團隊學習，拼砌理想聖誕樹情景。 小朋友可於探索中心，拼砌各式各樣聖誕場景與小物。
探索中心特別推出「聖誕二人套票」，讓家長以優惠價帶同小朋友進場參加一系列聖誕主題活動。

探索中心特別推出「聖誕二人套票」，讓家長以優惠價帶同小朋友進場參加一系列聖誕主題活動。

amJetso 送The ONE x Care Bears™座枱月曆+夢幻小包 ，超可愛😻🐻‍❄️🐻 立即帶返屋企👉

amJetso 送The ONE x Care Bears™座枱月曆+夢幻小包