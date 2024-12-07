香港樂高探索中心 聖誕樂高繽紛小鎮 邀請LEGO fans拼砌愛心分享愛
隨著聖誕臨近，「香港樂高探索中心」(LEGOLAND)向每一位fans，發出一封來自「聖誕樂高繽紛小鎮」的特別邀請函。由即日起至明年1月5日，誠邀各位樂高迷一同參與挑戰，以創意贏取豐富禮品，及以顆粒拼砌愛心，分享聖誕喜悅。
挑戰一)聖誕的秘密
「聖誕樂高繽紛小鎮」在迷你天地的聖誕裝飾中，隱藏著細小而閃耀的秘密，就是三組指定聖誕場景，參加者只要鬥快找出每組作品各自隱藏的獨特秘密，即可贏取由香港樂高探索中心，在這個溫馨節慶特別為各位準備的驚喜。
挑戰二) 聖誕創意工作坊
在「聖誕的秘密」挑戰中獲得靈感後，小朋友可以到創意工作坊，與拼砌達人團隊學習拼砌理想中的聖誕樹，一起用創意燃亮今個聖誕。提議參加者留意周圍的聖誕裝飾，從各式各樣的布置中尋找靈感，來創作自己的節日作品。
聖誕老人驚喜來訪
樂高聖誕老人將不定時為小朋友帶來驚喜，如果幸運遇上，別忘了與親友們一同在探索中心內的巨型心形前拍照留念，記錄這個快樂溫馨的節日。
Build To Give拼砌愛心分享愛
自 2017 年起，樂高透過「Build To Give」活動，與慈善夥伴攜手為全球 24 個國家的孩子們捐贈超過800萬套盒裝玩具，當中包括身處醫院、護理院和弱勢群體的小朋友。在2024年#BuildtoGive節慶活動中，所有香港樂高探索中心的遊人，可使用樂高顆粒拼砌愛心，並通連同主題標籤#BuildToGive發布至社交媒體。樂高集團將就每一個愛心標籤，向慈善機構捐贈樂高盒裝玩具1套，將愛心傳遞到世界各地。